MOONSTAR「810s」26SS 新モデル「HABIL」「SWIC/BB」定番の「CLEVEN」にNew Color登場

株式会社ムーンスター（本社：福岡県久留米市／東京支社：東京都中央区勝どき／代表取締役社長：井田 祥一）は、「810s（エイトテンス）」の2026年春夏シーズン新製品を2026年3月21日（土）から発売します。

【画像】左：ET051_HABIL \7,700（税込）右：ET037 SW IC/BB \4,400（税込）

26SSシーズンでは「ET051 HABIL(ハビル)」 「ET037 SWIC/BB(スウィック/ビービー)」が新登場。医療従事者向けの院内シューズをデイリーユースにした「HABIL」 はIVORY/BLACK ､CHARCOAL/BLACKの2色展開。学生用の校内履きをデイリーユースにした「SWIC/BB」はBLACK/GRAYの1色展開。学生の通学用シューズをデイリーユースにした人気の「CLEVEN」には、WHITE/BLACKの新色が登場します。

■ NEW PRODUCTS

「810s / ET051 HABIL(ハビル)」

【画像】左：ET051_HABIL IVORY/BLACK、中央：ET051_HABIL CHARCOAL/BLACK、右：■「 810s / ET051 HABIL 」ルーツモデル：「 OMOIYARI 301 」

医療従事者向けの院内シューズをデイリーユースに。甲部は足全体をカバーしながら、調整可能な構造でフィット感を向上。踵部には、程よいホールド力を持つエラスティックバンドを搭載。フットベッドは足の形状に沿った立体設計で、弾力性の高い素材を採用。アクティブなシーンにも適した快適性と機能性を兼ね備えたサンダルタイプです。

カラーは2色展開。IVORY/BLACKは、やわらかなアッパーカラーにブラックソールを組み合わせることで、軽さとコントラストを両立。抜け感のある印象にまとめました。CHARCOAL/BLACKは、落ち着いたトーンのアッパーにブラックソールを合わせ、全体を引き締める配色。スタイルに静かな強さを添えます。

●カラー：IVORY/BLACK､CHARCOAL/BLACK

●素材 アッパー：合成繊維/合成皮革

ソール：EVA/ラバー

●サイズ：SS(23.0cm)、S(24.5cm)、M(26.0cm)、

L(27.0cm)、LL(28.0cm)

●税込価格：\7,700

●発売：2026年3月

■ NEW PRODUCTS

「810s / ET037 SWIC/BB(スウィック/ビービー)」

【画像】左：ET037_SWIC/BB BLACK/GRAY、右：■「 810s / ET037 SWIC/BB」ルーツモデル：「 COLOR SLIPPER 03 」

学生用の校内履きをデイリーユースに。アッパーは甲部を覆いながらも、踏まず部分は通気性の優れたメッシュ素材に切り替え。適度に厚みを持たせたソールは程よい弾力のある材料を採用し、足なりの形状に合わせた設計。無駄を削ぎ落とし、ディテールを突き詰めたスリッパタイプ。SWIC/BBには、5種類のワッペンが付属。セーフティブライト、蓄光、ロゴ、名札、キラキラ。それぞれ個性の異なる機能を持ち合わせています。面ファスナーを搭載していますので、気分にあわせて付け替え可能です。

●カラー：BLACK/GRAY

●素材 アッパー：合成繊維

ソール：EVA

●サイズ：SS(23.0cm)、S(24.0cm)、M(26.0cm)L(27.0cm)

●税込価格：\4,400

●発売：2026年3月

■ NEW PRODUCTS

「810s /ET-A001/REF」

【画像】 ET-A001/REF SILVER【画像】 ET-A001/REF BLACK/SILVER

ET-A001はET-008 ALLPE、ET-033 ALLPE MODIに使用できる交換BELT。今回のモデルには夜道での視認性を高めるセーフティブライト(反射材)を採用し、安全性を向上。 2色展開でご使用のALLPEに新たな機能性と表情をプラスします。

【810s/ADD PARTS】

長く楽しく使って欲しい。 プロユースで培ってきた靴作りのノウハウを再構築し、日々にちょうどいいフットウェアを提案してきた810s。 【ADD PARTS】ではお持ちの810sに新たな付加価値を加え、新しい機能やデザイン性を添えることでより長く 愛用いただければと考えています。

●カラー：SILVER , BLACK/SILVER

●素材：合成皮革

●サイズ：S (対応サイズ：SS-S),M (対応サイズ：M-LL)

●税込価格：\1,980

●発売：2026年3月

■ NEW COLOR

「810s / ET047 CLEVEN(クレーヴェン)」

【画像】左：ET047_CLEVEN WHITE/BLACK、中央：ET047_CLEVEN、右：■「 810s / ET047 CLEVEN 」ルーツモデル：「 SIGMAXL01 」

学生の通学用シューズをデイリーユースに。 ムーンスター独自の軽量で耐摩耗性に優れたVESTEC（ベステック）をソールに採用。底は適度なクッション性を考慮した2層構造で長時間の使用でも足をサポート。 破れやほつれが起きやすい箇所にはダブルステッチを施しており、耐久性にも配慮した造りに。 幅広いスタイルに合わせやすく、様々なシーンで活躍するソリッドなコートタイプ。従来のソリッドなBLACKやニュートラルなSAGEに続き、CLEVENに新色が加わります。通気性を考慮したホワイトの二層メッシュに、ライトグレーの起毛合成皮革を重ねたWHITE/BLACK。柔らかなトーンをブラックソールで引き締め、軽快なスポーツカジュアルに仕上げました。＊他の810sの商品よりもサイズ感が小さい造りになっています。

●カラー：WHITE/BLACK

●素材 アッパー：合成繊維/合成皮革

ソール：VESTEC(PU)

●サイズ：23.0cm-28.0cm,29.0cm

●税込価格：\8,250

●発売：2026年3月

「 ET047_CLEVEN 」は定番カラーのBLACK、SAGEも発売中。 https://www.bymoonstar.jp/810s/product/cleven.php

■ NEW COLOR

「810s / ET038 BELTEDU(ベルトエデュ)」

【画像】左：ET038_BELTEDU STONE、中央：ET038_BELTEDU、右：■「 810s / ET038 BELTEDU 」ルーツモデル：「 LITTLE STAR 02 」

学生用の上履きをデイリーユースに。着用時のホールド感を考慮し、フィッティングベルトを搭載。ソールは床に色や跡が残るのを防ぐノンマーキング仕様。クッション性とグリップ性にも配慮した室内/屋外兼用のワンストラップタイプ。

今シーズンは定番のBLACK、ICEに加え、STONEが新たにラインナップ。STONEには、通気性に優れた2層構造のメッシュ素材を採用。軽やかさの中に奥行きを感じさせる素材感とダークトーンでのソールを組み合わせ、日常からオフィスまで取り入れやすいバランスに仕上げました。

●カラー：STONE

●素材 アッパー：合成繊維/合成皮革

ソール：ラバー

●サイズ：23.0cm-28.0cm(no half sizes)

●税込価格：\7,150

●発売：2026年2月

「 ET038_BELTEDU 」は定番カラーのBLACK、ICEも発売中。 https://www.bymoonstar.jp/810s/product/beltedu.php

■ NEW COLOR

「810s /ET003 HOSP(ホスプ)」

【画像】左：ET003_HOSP ECRU、中央：ET003_HOSP、右：■「 810s / ET003 HOSP 」ルーツモデル：「 OMOIYARI 510 」

機能性と快適性を備えたナース向けシューズをデイリーユースに。踏んでも履ける踵のストレッチ素材や立ち仕事を支える低反発インソールを採用。リラックス感のあるバンドタイプ。

今シーズンは定番のBLACK、WHITEに加え、ニュートラルなECRUが新たにラインナップ。清潔感のあるやわらかな色味は主張を抑えながら、スタイリングに自然な余白をもたらします。

●カラー：ECRU

●素材 アッパー：合成皮革

ソール：EVA/ラバー

●サイズ：22.0cm-28.0cm(no half sizes)

●税込価格：\7,150

●発売：2026年2月

「 ET003_HOSP 」は定番カラーのBLACK、WHITEも発売中。https://www.bymoonstar.jp/810s/product/hosp.php

■810s Design philosophy

