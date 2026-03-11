いつ、何をすればいいか迷わせない単語帳『ホントにわかる英検(R)単語帳』を2026年3月中旬に発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、学習参考書ブランドの「新興出版社」で2026年3月中旬より英検(R)対策教材『ホントにわかる英検(R)単語帳』を全国の書店で発売します。（地域や書店によって販売時期が異なることがあります）

●よく出る順に効率よく英検(R)対策ができる単語帳！

『ホントにわかる英検(R)単語帳』は過去10年分の一次試験を徹底分析し、よく出る単語・熟語をよく出る順に収録しています。そのため、効率よく対策をすることができます。

また、各ページには「〇日目」の表記があり、1日で学習する単語・熟語数がわかりやすく、学習のペースがつかみやすいのも特徴です！

●インプットだけではなく、アウトプットもできる単語帳！

各見開きの最後のコーナー「スピードチェック」では、学んだ単語・熟語をすぐにアウトプットすることができます！学んだ単語や熟語を含んだ文章を訳すことで、アウトプットし、「覚えたつもり」を防ぎます！

●豊富な学習ツール＆デジタルサービスつき！

・無料の音声

各ページの二次元コードを読み取るだけで、いつでも簡単に音声を再生し、聞くことが可能です！

・別冊「和訳CHECK＆単語熟語ノート」

和訳⇔英訳練習、ディクテーションなど様々な使い方ができるだけでなく、わからない単語、熟語を書き込んで、自分だけの単語帳が簡単につくれます！

・デジタル単語帳

スマホで簡単に単語を学習できるツールです！単語帳が手元に無い時にも活用できます。

単語・熟語の表示・非表示を簡単に行うことができ、インプット学習をサポートします。

WEBブラウザで利用いただけます。利用方法は単語帳のカバーについている二次元コードからアクセスいただくのみでご利用可能です！

●東大卒勉強法デザイナー みおりんさん推薦！

登録者数17万人超のYouTubeチャンネル「みおりんカフェ」のみおりんさん推薦！

一日あたりに取り組む分量のわかりやすさ、「スピードチェック」のコーナーで学んだ単語をしっかり使いこなせるようになる点などをおすすめいただいております！

★みおりんさんについて詳しくはこちら！

ホームページ「東大みおりんのわーいわーい喫茶」

https://www.miorin-cafe.com/

YouTubeチャンネル「みおりんカフェ」

https://www.youtube.com/channel/UC8bYr2jBzlp0HG1z4llrNGQ

●商品情報

ホントにわかる英検(R)単語帳 準2級

B6判、定価：1,408円（本体1,280円＋税10％）

ホントにわかる英検(R)単語帳 3級

B6判、定価：1,298円（本体1,180円＋税10％）

ホントにわかる英検(R)単語帳 4級

B6判、定価：1,188円（本体1,080円＋税10％）

●特設サイト

https://www.shinko-keirin.co.jp/shinko/purpose/honwaka_eiken/

◆株式会社新興出版社啓林館について

〇会社名：株式会社新興出版社啓林館

〇所在地：〒543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道4-3-25

〇代表取締役社長：佐藤諭史

〇設立：1946年

〇URL：https://www.shinko-keirin.co.jp/

〇事業内容：新興出版社、啓林館、文研出版の3ブランドで教育をサポートしています。

学習参考書の「新興出版社」ブランドは、80周年を迎えました。

新興出版社＝幼児・小学生・中学生・高校生・保護者用の学習参考書、デジタル教材の制作、出版、販売

啓林館＝小学生・中学生・高校生用の教科書、学校採用図書教材、デジタル教科書・教材の制作、出版、販売

文研出版＝絵本・児童書の制作、出版、販売

公式SNSで最新情報を発信しています！

■新興出版社LINE公式アカウント（中学生向け）(https://lin.ee/NvsU1fQ3)

■新興出版社X公式アカウント(https://x.com/shinko_pub)

■新興出版社Instagram公式アカウント(https://www.instagram.com/ouchi_lesson/)

■新興出版社TikTok公式アカウント(https://www.tiktok.com/@shinkobunken)

■新興出版社YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@%E6%96%B0%E8%88%88%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)

英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。