韓国出身アーティストYEYE氏と初コラボレーション！愛犬ムンゲの愛らしい表情を描いたアイテムを3/30(月)より先行発売

株式会社ＩＣＬ

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）』は、韓国出身のアーティスト・YEYE(イェイェ)氏との初となるコラボレーションアイテムを発売※いたします。2026年3月30日(月)12:00頃より、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて先行発売、4月1日(水)より、全国のアフタヌーンティー・リビング店舗にて展開いたします。

※一部アイテムは4/8(水)発売予定

本コレクションは、白くふわふわとした毛並みと、やさしく垂れた耳が印象的な愛犬・ムンゲの愛らしい表情をやさしく表現し、想いを込めて仕上げたデザインです。繊細なタッチから温もりあふれるイラストまで、多彩なアプローチで表現されたアートが魅力です。展開アイテムは、マグカップやフェイスポーチをはじめ、日常に取り入れやすいラインアップが揃います。さらに、初コラボレーションを記念し、アトレ恵比寿・ホワイティうめだにて、YEYE氏のサイン会を開催いたします。

詳しくはこちら＞＞ :https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efuture-YEYE/

■商品一覧

ぬいぐるみチャーム 各\3,300 ※公式オンラインストアおよび店舗は4/8(水)発売予定 ※アトレ恵比寿：4/3(金)～、ホワイティうめだ：4/4(土)～先行発売）シームレスボトル 各\3,850、プレートS 各1,540、マグカップ (330ml) 各\1,980、ボウル \1,980

フェイスポーチチャーム(ホワイト) \2,640、フラットポーチ \3,520、ブックカバー \2,420、ブックマーカー \1,540、ぬいぐるみポーチ \2,860、フェイスポーチチャーム(バナナ) \2,860プリントハンカチ \1,650

プリントTシャツ 各\4,950ミニプレート4枚セット \4,950、紅茶缶 各\1,320、アクリルコースター 各\990

スマホステッカー \1,100、ブックマーカー \1,540、アクリルクリップ 各\935、スクエアメモ \825ぬいぐるみ 各\5,280※公式オンラインストアおよび店舗は4/8(水)発売予定 ※アトレ恵比寿：4/3(金)～、ホワイティうめだ：4/4(土)～先行発売）

ジャカードミニタオル \990、プリントミニタオル \880、リール付きパスケース \2,970、カードケース \2,970、ペンケース \2,420ポストカード8枚セット \1,320、ステッカー 各\385

マチありトートバッグ \4,400、底マチショルダーバッグ \4,180

※価格は全て税込

■東京と大阪2店舗にて、サイン会を実施

初のコラボレーション商品の発売を記念して、東京と大阪にて「YEYE氏サイン会」を開催いたします。

■開催日時・場所

4月3日(金)：アフタヌーンティー・ギフト&リビング アトレ恵比寿

4月4日(土)：アフタヌーンティー・リビング ホワイティうめだ

詳しくはこちら：https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efuture-YEYE/

※3月26日(木)12時頃より詳細 解禁予定

Courtesy of Kaikai Kiki Gallery■YEYE

YEYE は1988年生まれ。2011年に京都精華大学アニメーション学科で学士号を取得、2013年には同大学院マンガ研究科カートゥーン・絵本コースで修士号を取得しました。

韓国に帰国後、4冊の著書を出版し、漫画家として活動を続ける中、2022年の個展で画家としてデビュー。特別な愛犬「ムンゲ」への想いを、漫画と絵画の技法を融合させた作品で表現しています。

HP：https://yeye0214.creatorlink.net/

instagram：https://www.instagram.com/yeye_0214/

■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。

Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

店舗には、ギフトに関する豊富な知識を持つギフトコンシェルジュが在籍し、贈る方も贈られる方も笑顔になれるようなギフト選びをサポートします。『Today is a Gift. 今日を、ちょっといい日に。』をテーマに、ギフトを贈る楽しさをご提案します。

Afternoon Tea LIVINGブランドサイト(https://www.afternoon-tea.net/living/)