【03/24開催】“逃げるように辞める”を止める方法～「早期転職」を繰り返すあなたへ～【無料／オンライン】

株式会社キズキ

転職回数が多いことに悩んでいる方にこそ参加してほしいセミナーです。

- どうして自分は、いつも限界になるまで頑張ってしまうのか- なぜ毎回、『もう無理』となってから辞めることになるのか- 本当は続けたいのに、気づけば逃げるように退職している

もしこの感覚に覚えがあるなら、今回のセミナーはあなたのためのものです。

多くの人が誤解していますが、早期退職を繰り返す理由は、忍耐力が足りないからでも、社会性がないからでも、能力が低いからでもありません。

実は、明確な「構造的な原因」があるのです。

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、2026年3月24日（火）に、「早期転職」を繰り返さないための無料オンラインセミナーを開催します。

無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@USyHC

プログラム内容



本セミナーでは、以下の3点を可視化します。

- あなたがなぜその仕事で消耗するのか- なぜ同じ壁にぶつかるのか- どこで無理が発生しているのか

ワークショップを通して、「対人調整」「マルチタスク」「報連相」「繰り返し作業」などの業務に対するあなたの適性を視覚的に整理していきます。

これらが整理されると、「なぜ仕事で疲れるのか」「どんな職場だとうまくいくのか」が分かるようになり、仕事選びのための「あなただけの教科書」を作り上げることができます。

イベントに参加する :https://form.run/@USyHC

【参加者限定特典】登壇者とのオンライン個別相談会

本イベントでは、参加者限定特典として、後日行われる登壇者との特別個別相談会をご用意しております。

「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。多くの人の就職を成功させてきた、支援のプロフェッショナルが面談に対応いたします。なお、面談担当者を指名することはできません。ご了承ください。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

面談するのは、経験豊富なメンタル×キャリアのプロです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

面談も予約する :https://form.run/@USyHC

登壇者紹介

就労支援歴10年・支援実績1000人超

宮田 一生

キズキビジネスカレッジ（KBC）南関東エリアマネージャー

社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士

新卒で個別指導塾の教室長業務、アパレル製品メーカーのECサイト運営・営業職を経て、地域密着多機能型施設にて生活相談員・支援（老人保健施設・デイケアなど）の管理業務に従事。

その後、東京都・神奈川県の多機能型福祉サービス事業所にて、就労移行支援・自立訓練（生活訓練）・就労継続支援B型の管理業務に従事した後、2023年にキズキへ入社。

イベント詳細

日時： 2026年03月24日（火）18:00～19:00

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

申込フォーム：https://form.run/@USyHC

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！無料で視聴URLを受け取る :https://form.run/@USyHC

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業依頼お会いした多くの方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。