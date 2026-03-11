【 3/18 (水) 16:00 】味の素・江崎グリコ出身者が語る CVC 実装と事業シナジー創出のリアル 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『CVC実装と事業シナジー創出のリアル』をテーマに、国立大学法人 東京科学大学 環境・社会理工学院イノベーション科学系 教授 木村 英一郎 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 3/18 (水) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 75万人超（2025年11月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、国立大学法人 東京科学大学 環境・社会理工学院イノベーション科学系 教授 木村 英一郎 氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/471_1_6f5a3bf15212fb486c8cf2f643a2b501.jpg?v=202603120251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：味の素・江崎グリコ出身者が語る CVC 実装と事業シナジー創出のリアル

～組織の壁と不確実性に向き合う思考と判断軸とは～

主催：株式会社ビザスク

日時：3月18日（水）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318)

【登壇者情報】

木村 英一郎 氏

国立大学法人 東京科学大学

環境・社会理工学院イノベーション科学系

教授

1991年に味の素株式会社入社。内閣府総合科学技術会議事務局（ライフサイエンス担当）出向、米国Stanford 大学博士研究員、Ajinomoto North American Research & Innovation Center長、米国買収先子会社上席戦略顧問、M&A 担当部署の技術統括、江崎グリコ株式会社新規事業開発部門長等を経て、2023年4月より現職。現在も複数の食品会社に加え、OECD バイオテクノロジー関連委員会、バイオインダストリー協会、健康食品産業協議会等の顧問・アドバイザーを兼任。博士（農学）、経営学修士。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・木村 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318(https://visasq.co.jp/seminar/vs202603180304?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260318)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/471_2_890083982ade1639245f55eb57b6fe1e.jpg?v=202603120251 ]