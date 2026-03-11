＜ファッション×音楽コラボプロモーション始動＞ライフスタイルブランド「UNTRACK」がロックバンド「the engy」とコラボ。書き下ろし楽曲MVを3月11日公開

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森下宏明）が展開するライフスタイルブランド「UNTRACK」（https://untrack.jp/）は、京都発の4人組ロックバンド「the engy」とのコラボプロモーションを実施します。

本コラボから生まれた書き下ろし楽曲「UNTRACK」のMVを、3月11日（水）0:00より「the engy」公式WEBサイト、YouTube、Instagramにて公開。あわせて「UNTRACK」公式WEBサイト内に特設ページを開設します。MVではメンバーがUNTRACKのウェアやバッグを着用し、ブランドの世界観を音楽と映像で表現します。

さらに、ラジオ出演や店舗オープンを記念した限定アイテムの発売など、多彩な企画を展開します。

書き下ろし楽曲「UNTRACK」MV公開

3月11日（水）0:00より、本コラボのために「the engy」が書き下ろした新曲「UNTRACK」のMVが公開されます。

本楽曲は「UNTRACK」が掲げる“URBAN×OUTDOOR”のコンセプトにインスパイアを得て制作されたもので、都市と自然、日常と非日常を行き来するライフスタイルを音楽として表現しています。

MVではメンバーが「UNTRACK」のウェアやバッグを着用し、ブランドの世界観を体現しています。

また、MV公開にあわせて「UNTRACK」公式WEBサイト内に特設ページ（ https://untrack.jp/pages/untrack_the_engy ）を開設し、コラボの背景やビジュアルを紹介します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EWs2E54tOAg ]

ラジオ番組「Whole the engy」ブランドディレクター出演

4月13日（月）、「the engy」がパーソナリティを務めるFM京都のラジオ番組「Whole the engy」にUNTRACKブランドディレクター生本紘史が出演し、本コラボの背景やブランドコンセプトについて語ります。

UNTRACKなんばパークス店オープン記念 限定企画を実施

4月22日（水）、「UNTRACKなんばパークス店」オープンを記念し、「the engy」とのコラボによる限定企画を実施します。

■ 「the engy」メンバーのサイン入りポーチノベルティ（UNTRACK商品を税込み16,500円以上購入した方に配布/無くなり次第終了）

■ Vo.山路氏直筆「UNTRACK×the engyコラボ特製デザインプリントTシャツ」

Tシャツは、UNTRACKなんばパークス店、UNTRACK harajuku店、UNTRACK公式WEBサイトで数量限定販売します。

About the engy

京都発の４人組ロックバンド。山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、HIP HOP、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ、緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。「カッコいい曲を作ること」と「美味しいご飯を食べること」を目標に活動中。

レギュラー番組『WHOLE the engy』 毎週月曜20:00 α-STATION FM KYOTO放送中。

2017年5月に自主制作盤 1st Ep『the engy』を発売。

2019年10月30日、1st ミニアルバム『Talking about a Talk』でメジャーデビュー。

2023年、音の高み、深み、エグみ、慈しみを追求するため自主レーベル「エビバデレコーズ」を発足。

2025年3月１２日 ミニアルバム「Night Kids」配信。リード曲「Night Kids」がTikTokにて一週間で200万回再生を突破。

2025年6月Mrs.GreenApple主催の『CEREMONY』にてオープニングアクトを務める。

2025年に行われた自身最大規模のツアーでは、Zepp Shinjukuにてツアーファイナルを迎え、チケットはSOLD OUT！

2026年5月に新たなツアー、the engy LIVE TOUR”UP!!!”が開催される。

https://www.theengy.com/

About UNTRACK

「UNTRACK」は、“URBAN ×OUTDOOR”をテーマに、都市と自然、オンとオフのシーンをシームレスにとらえたバッグとウェアを展開するライフスタイルブランドです。

ストーリー性のある厳選された素材、多彩な機能をオーセンティックなデザインに落とし込み、都市に生きる現代人の生活を、より自由で快適にしていきます。

https://untrack.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/untrack_official/