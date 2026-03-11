【高島屋大阪店】東京発“バタースイーツ専門店”が期間限定OPEN。バター含有率34%を誇るリッチクッキーに、春限定いちごサンド

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年3月15日(日)～3月31日(火)までの期間中「高島屋大阪店 地階 洋菓子売場特設コーナー」にてポップアップストアをOPENいたします。https://www.butterstates.jp/(https://www.butterstates.jp/)

2021年グランドオープン以来、累計1,000万個販売を突破した東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」。この度、「高島屋大阪店」にポップアップストアをオープンいたします！

商品情報

バターステイツクッキー 4種

厳選配合したトリプルブレンドバターをたっぷり練りこみ、窯の熱でバターが溢れとろける独自の“バターなだれとろけ製法”でどこまでも香ばしく焼き上げた、バターリッチクッキー。バターステイツ自慢の美味しさを堪能できるギフトです。バター含有率34％を誇る代表作『THEバターリッチ』に、コク深い『キャラメルナッツバター』、芳醇なココアの香りがたまらない『ショコラバター』、風味豊かな『ピスタチオバター』、4味セットでどうぞ。

バターステイツクッキー 4種 10個入いちごバターホイップサンド

とろけるバターホイップショコラと、甘酸っぱくジューシーないちごホイップショコラ。2種のホイップショコラをぽってりと交互に絞り、さくさくのバターサブレで優しくサンドしました。一口頬張れば、口の中に広がるミルキーなバターホイップショコラの風味と苺の甘酸っぱさがとろけあいます。

バターステイツコレクション

バターステイツのスイーツをバラエティ豊かに詰め合わせた『バターステイツコレクション』も見逃せません。春限定『いちごバターホイップサンド』を主役に、代表作『バターステイツクッキー』も豊富な4味でお楽しみ頂けます。大切なあの人へ、春の贈り物にぴったりです。

バターステイツコレクション 14個入

◆ご自宅用におすすめなパックタイプも

バターステイツクッキーTHEバターリッチ 7個入パックキャラメルナッツバター 7個入パック

バターステイツの代表作を気軽に楽しめる『パックタイプ』はご自宅用におすすめ。定番『THEバターリッチ』に、焙煎アーモンドとコク深いキャラメルの秋冬限定『キャラメルナッツバター』。

〈画像左〉

〈画像右〉

バター衣しゃバター衣しゃ 8枚入パック

まるで薄衣をたたむような世界初製法(※)で作り上げたラングドシャクッキー。バタースイーツ専門店だから、原料にもこだわって「北海道産バター」を使用。ひとくち頬張れば、贅沢に重ねた層がシャリッとほどけて、濃厚なバター感があふれだします。

※2004年に特許取得 (現在は期間終了)

バター含有率：THEバターリッチ 34%・キャラメルナッツバター 28%・ショコラバター 33%・ピスタチオバター 29%

催事情報

【期 間】2026年3月15日(日)～3月31日(火)

【場 所】高島屋大阪店 地階 洋菓子売場特設コーナー

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

BUTTER STATE's by銀のぶどうとは

バター合衆国「BUTTER STATE's」は、パティシエ達自慢の一品が集うバタースイーツブランドです。溢れるバターの美味しさをまるごと味わっていただきたくて独自の「バターなだれとろけ製法」も開拓し、ひたすら腕を振るいました。紋章に冠したバター色の王冠は、磨き上げた美味しさの証。食べごろのバタースイーツが豊富にできあがりました。どうぞたっぷりお楽しみください。