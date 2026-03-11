塾の先生に最も求めるのは「教え方のうまさ」と約44％が回答。経験者が語る″良い先生″だと感じたエピソードとは？

株式会社NEXER

■塾の先生に求める資質、1位は「教え方のうまさ」

子どもの学力向上を考えるうえで、学習塾は多くの家庭にとって身近な選択肢になっています。塾を選ぶ際には、カリキュラムや料金だけでなく、「どんな先生が教えてくれるのか」を重視する方も少なくありません。

ということで今回は、長崎市の学習塾『株式会社桑原塾』と共同で、事前調査で「塾に通った経験、または子どもを通わせた経験がある」と回答した全国の男女300名を対象に「塾の先生に求められる資質」についてのアンケートをおこないました。

「塾の先生に求められる資質に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月24日 ～ 3月5日

調査対象者：事前調査で「塾に通った経験、または子どもを通わせた経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：塾の先生に最も求めるものは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「良い先生」だと感じた具体的なエピソードはありますか？

質問4：それはどのようなエピソードですか？

質問5：塾の先生と学校の先生で、求める役割に違いはありますか？

質問6：主にどのような違いがありますか？

質問7：塾の先生から受けた影響で、今でも役に立っていることはありますか？

質問8：塾の先生から受けた影響で、今でも役に立っていることを教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■44.0％が「教え方のうまさ」と回答

まず、塾の先生に最も求めるものを聞いてみました。

最も多かった回答は「教え方のうまさ」で、全体の44.0％を占めました。次いで「熱意・やる気を引き出す力」が21.3％、「合格実績・指導経験」で12.0％と続いています。

それぞれの回答理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「教え方のうまさ」と回答した方

・どんなに知識があっても、分かりやすく伝えられなければ意味がないと思うからです。教え方が上手であれば、理解が深まり、やる気の向上や成績アップにもつながると考えました。（30代・女性）

・教え方がうまければ、口下手でも何でもいい。成績があがらないと意味がないから。（30代・女性）

・教え方のうまさが最終的に一番求められると思うから。どんなに優れた先生でも、子どもが習得できなければ意味がない。（40代・女性）

「熱意・やる気を引き出す力」と回答した方

・合格実績等を見て入塾しても、子どもがやる気を出さなければお金と時間の無駄だから。（50代・女性）

・やるのは本人だから、失敗してもうまくいっても本人のやる気が一番大切だと思うから。（50代・女性）

・塾に通っていても、子どものやる気や勉強に取り組む姿勢が最終的に大切だから。（50代・男性）

「合格実績・指導経験」と回答した方

・志望校に合格させるために通わせているのだからこれが一番かと思います。（40代・男性）

・合格実績がその塾の実力だと思うから。（40代・男性）

・指導経験が豊富な方が、信頼できるし、安心してお任せできると思うから。（50代・女性）

塾の先生には、わかりやすく教える力を土台としながら、子どものやる気を引き出し、目標に向けて着実に導く力も求められていることがわかります。

■23.3％が「良い先生」だと感じたエピソードが「ある」と回答

続いて「良い先生」だと感じた具体的なエピソードがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は23.3％でした。約4人に1人が「この先生は良い先生だ」と心に残る体験をしていることになります。

具体的にどのようなエピソードかを聞いてみたので、一部を紹介します。

それはどのようなエピソードですか？

・理解できていないことすらも理解できるように教えてくれたし、わかるまで付き合ってくれた。（20代・女性）

・子どもがやる気をなくした時は、課題を減らし楽しい時間を作るなど臨機応変に対応してくれたこと。（40代・女性）

・覚えやすい方法を教えてくれた。ある数値と割合が同じなら割るというのを、ガチャン関係という名前で呼んだ。銅は色々な溶媒に溶けにくい。銅はどうにもならんと覚える。このように、40年以上経っても覚えている。（50代・女性）

・子どものやる気がおきて、成績が凄く上がった。教え方が上手いと子どもが言っていて、成績が上がると勉強するのが楽しくなったようだった。（50代・女性）

・否定せず、まずは同調して、そして指摘してくれる。（50代・女性）

寄せられたエピソードに共通しているのは「一人ひとりの生徒に向き合う姿勢」です。

わかるまで付き合ってくれた、やる気がなくなった時に臨機応変に対応してくれた、否定せずまず受け止めてくれたなどがあげられました。学習指導そのものだけでなく、人として寄り添う関わりが信頼につながっていることがうかがえます。

■55.7％が、塾の先生と学校の先生で「求める役割に違いがある」と回答

続いて、塾の先生と学校の先生で、求める役割に違いがあるかどうかについて聞いてみました。

その結果、半数以上の55.7％が「違いがある」と回答しました。塾の先生と学校の先生では、期待される役割がはっきりと異なると考えている方が多いようです。

具体的にどのような違いがあると感じていたかも聞いてみたので、一部を紹介します。

主にどのような違いがありますか？

・学校の先生は学習だけでなく、生活態度や人間関係など総合的な教育を担う立場だと思います。一方、塾の先生は成績向上や志望校合格など、より結果に直結する学習指導が求められる点が大きな違いだと考えます。（30代・女性）

・学校の先生は成績を評価して内申点を決める評価者であり、塾の先生は学力を向上させる指導者・プロである。（30代・男性）

・学校は特定の子に固執するのは良くないけど、視野の広さを持ってほしいが、塾は、一人一人しっかり寄り添ってほしい。（40代・男性）

・塾の先生は勉強だけ教える。学校は精神を教える。（40代・女性）

学校の先生には、学習面に加えて生活指導や社会性の育成まで含めた幅広い関わりが期待される一方、塾の先生には、学力向上に向けて成果を出す専門性が求められています。

■14.7％が、塾の先生から受けた影響が「今でも役に立っている」と回答

最後に、塾の先生から受けた影響で、今でも役に立っていることがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方は14.7％でした。割合としては多くはありませんが、塾で受けた影響が何年、何十年と経った今もなお生きているという方が一定数いることがわかります。

具体的にどのようなことが役に立っているか聞いてみたので、一部を紹介します。

塾の先生から受けた影響で、今でも役に立っていることを教えてください。

・本当に理解できるようにするためには相手に問いかけて自分の言葉で話させるといいということ。（20代・女性）

・勉強が趣味みたいになっていたので、困難に直面した場合でも、なんでも自分で考えられる能力が身に付いた。（50代・女性）

・考え方が効率的になった。論理的に教えてくれるので理解しやすい。（60代・男性）

・あきらめずに物事を考えさせること。（60代・男性）

注目すべきは「自分で考える力が育った」「あきらめない姿勢が身に付いた」といった、学びへの向き合い方に関する回答が多く見られたことです。

塾の先生は、教科の知識だけを教えているわけではありません。学ぶ姿勢や自信、困難に向き合う力といった、その後の成長にもつながる大切な土台を育てていることがうかがえました。

■まとめ

今回の調査では、塾の先生に求める資質として「教え方のうまさ」が約44％ともっとも高い割合を占めました。また、学校と塾では先生に求められる役割が異なると考える方が半数を超えており、塾には学力向上に特化した専門的な指導が期待されていることがわかりました。

加えて、塾で得た学びや先生との関わりが、年数を経ても人生に影響を与えているという声も目立ちました。塾は知識を身に付ける場であると同時に、学ぶ姿勢や自信を育てる場でもあることがうかがえます。

子どもに合った塾を選ぶ際には、教え方のわかりやすさに加えて、一人ひとりに丁寧に向き合い、学ぶ意欲を引き出してくれる先生がいるかどうかにも目を向けてみましょう。

