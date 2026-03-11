福岡を拠点に活動するシンガーソングライター：4hime 新曲『儚雪』を本日リリース！

日本コロムビア株式会社

日本コロムビアの新人発掘プロジェクト「Filter Project」より、アーティスト・4hime（読み：シメ）のニューシングル『儚雪』（読み：ハカナユキ）がリリースされた。

福岡を拠点に活動するシンガーソングライター4himeは、TikTokを中心に注目を集める存在だ。オリジナル楽曲の投稿に加え、カラオケやバーでの歌唱動画でも支持を広げ、メインアカウントのみで総いいね数は1,000万超を記録。

SNSでの活動にとどまらず、福岡や東京で自主イベントを開催するなど、リアルな場へも表現のフィールドを広げている。

Filter Projectからはこれまでに、『Sigma Boy』（読み：シグマボーイ）と『two-shot』（読み：ツーショット）の2曲を発表。

キャッチーなサウンドが印象的な『Sigma Boy』は、若者やインフルエンサーの間でダンス動画が多数投稿され話題を呼び、『two-shot』は休日の朝やドライブシーンに寄り添う楽曲としてVlogなどで使用されるなど、いずれもSNS発のUGCを生み出してきた。

約8か月ぶりの新曲となる『儚雪』は、これまでの2作とは趣を変え、「儚さ」と「切なさ」を丁寧にすくい取ったラブソング。静かな感情の揺らぎを繊細に描き出し、4himeが持つシンガーソングライターとしての新たな表情を感じさせる一曲に仕上がっている。

ジャケットアートワークはデザイナーの藍ノ彼方によるもの。モノクロームを基調に、雪が静かに舞う冬景色の中で佇む人物の後ろ姿を描いたビジュアルは、楽曲が内包する孤独や余韻を視覚的に補完し、作品世界への没入感を高めている。

ぜひジャケット写真とあわせて、各音楽配信サービスでチェックしてほしい。

また、Filter Projectのオフィシャルプレイリストでは、プロジェクトからこれまでにリリースされた全楽曲を一挙に楽しむことができるため、こちらもあわせて注目したい。

■アーティスト名：4hime (読み：シメ)

2002年福岡生まれ、同地を拠点に活動するシンガーソングライター、4hime（シメ）。

SNSで自身の歌唱動画を公開したところ話題を呼び、徐々にオリジナル楽曲の制作も開始。

等身大の自身を表現するスタイルは、地元に留まらず若い世代のカリスマ的存在として頭角を現し始めている。

▼リリース作品：『儚雪』（読み：ハカナユキ）

作詞/作曲：4hime

編曲：Kova

Kova Instagram： https://www.instagram.com/ryo_kob_/

配信URL： https://4hime.lnk.to/hakanayuki

▼本人コメント

失恋の悲しさや大好きだった人が自分のそばから離れていく寂しさを儚く溶けていく雪に例えて作った曲です。

最近失恋した人や、以前のパートナーにまだ未練が残っている人。冬に寒さにつられて悲しい思い出を振り返ってしまう、そんな人の心にも寄り添えればいいなと思います。

▼SNS

TikTok： https://www.tiktok.com/@4hime_

TikTok： https://www.tiktok.com/@sigmaboy.official4

X： https://x.com/4hime_

Instagram： https://www.instagram.com/4hime___/

Threads： https://www.threads.net/@4hime___

YouTube： https://www.youtube.com/@4hime

■ジャケット写真デザイナー：藍ノ彼方

Instagram： https://www.instagram.com/aino_kanata

X： https://twitter.com/kanata_aino

Tumblr： https://www.tumblr.com/ainokanata

Pixiv： https://www.pixiv.net/users/81516299

▼ 藍ノ彼方氏コメント

素敵な楽曲に携わることができて光栄です。

「儚雪」が持つ、冬の透き通った空気感や哀愁がジャケットからも伝われば幸いです。

たくさんの方々へ届きますように。

■Filter Project

URL： https://columbia.jp/filter/

プレイリスト： https://lnk.to/Filter_Project

Instagram： https://www.instagram.com/columbia_filterproject/

TikTok： https://www.tiktok.com/@columbia_filterproject

▼プロジェクト名：Filter（読み：フィルター）に関して

デジタルヒットを目指した新人発掘、および既存にとらわれないプロモーションを実践していくプロジェクト。

「Filter」という単語は「～をろ過する」や検索条件を追加する意味でも使われる単語。様々な粒度（コンテンツ・アーティスト）が溢れるエンタメシーンの中から”良質な音楽・ヒットの原石を見つけ出したい”という想いから命名。

Filterには 「知れわたる」という意味も。

ロゴは芽（才能）が開花し世界に知れわたる様子を表している。

▼プロジェクト基本方針

「自由な発想」を念頭にデジタルヒット創出を目指す。新人発掘にフォーカス。