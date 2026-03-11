パナソニック株式会社が参画する「健康の日コンソーシアム」が「健康の日フォーラム2026」を2026年4月10日に開催

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）が参画する「健康の日コンソーシアム」は、2026年4月10日に「健康の日フォーラム2026」を開催します。本フォーラムは、4月7日の「健康の日」にちなんで、自らの健康行動を振り返るとともに、大切な人の健康を改めて考え、健康づくりに取り組むきっかけを提供する場として、リアルとオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開催します。

■「健康の日コンソーシアム」概要

本コンソーシアムは、世界保健機関（WHO）が設立された1948年4月7日を記念して設けられた「世界保健デー」を、日本でも「健康の日」として浸透させるという設立趣旨に賛同し、職場や地域での健康づくりに取り組む企業が集まり、2023年3月に発足しました。参画企業は「健康の日フォーラム」の開催に加え、「健康の日」における各社の取り組みを共有するミーティングなどで交流を図っています。設立趣旨に賛同し、社員に対する健康づくりに積極的に取り組む企業・団体を随時、募集しています。

【参画企業】（五十音順、2026年3月11日時点）

出光興産株式会社、A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社、株式会社荏原製作所、株式会社MCCマネジメント、花王株式会社、東京エレクトロン株式会社、日本航空株式会社（JAL）、ハウス食品株式会社、パナソニック株式会社、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社、株式会社ビゼル

■「健康の日フォーラム2026」概要

本フォーラムは、世界に先駆けて超高齢社会を迎えた日本において、「健康の日」をきっかけとして健康づくりを職場・地域から行うことで、健康経営（※1）の裾野を広げ、「日本が元気になること」をめざしています。当日は有識者による健康を軸としたセミナーや、各社の健康経営における取り組みの発表を予定しています。リアルの会場では、自身の健康状態をチェックできる体験コーナーも用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6645_1_39d168ee270be71940e397f34cb5dca2.jpg?v=202603120251 ]

詳細・申込サイト

https://www.kenko-day.jp/forum2026/

※1「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です

※2 参加には事前申し込みが必要です

■パナソニックの健康経営

創業者・松下幸之助は、「企業は社会の公器である」と述べ、人財や資金、土地などの経営資源は社会からお預かりしているものだと捉えていました。企業は、その預かった資源を損なうことなく最大限に活かし、社会へ貢献していくべきだと考えています。

この理念のもと、パナソニックでは、従業員一人ひとりが新たな挑戦を積み重ね、まだ世の中にない価値を生み出し、お客様の日常や人生をより豊かにするお手伝いができるよう、健康経営を推進しています。

■「パナソニックらしさ」を大切にした健康経営の取り組み

パナソニックは、「パナソニックらしさ」をキーワードに、自社の製品やサービス、従業員の知見を活かした独自の健康経営に取り組んでいます。電動歯ブラシ「ドルツ」を用いた歯科衛生士によるブラッシング指導や、体調ナビゲーションサービス「RizMo（リズモ）」を活用したDEI推進・職場環境改革の取り組みなどを通じて、従業員の健康意識の向上につなげています。さらに、産官学連携による社会への発信や企業間連携など、企業の枠を越えた活動も積極的に推進しています。

■体調ナビゲーションサービス「RizMo（リズモ）」体験

「RizMo（リズモ）」は、ウェアラブルデバイスによって月経リズムと連動した衣服内温度や睡眠状態を測定し、専用アプリでそのデータに基づく生理や体調の予測や対処アドバイスの提供を通じて、女性の体調把握と健康的な生活習慣づくりをサポートする体調ナビゲーションサービスです。

「健康の日フォーラム2026」では、この「RizMo」を実際に体験いただける展示ブースを出展します。ぜひお立ち寄りください。

