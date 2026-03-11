人気アニメ「ちいかわ」のなぞなぞが全222問！ 『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』2026年3月11日(水)発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』を2026年3月11日(水)に発売いたしました。
人気アニメ「ちいかわ」のなぞなぞブックが登場！ アニメの名場面もたっぷり収録
『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』
本書は人気アニメ「ちいかわ」の可愛いイラストとともに、オリジナルのなぞなぞを全222問を掲載しています。
ちいかわやハチワレ、うさぎ、モモンガたちのかわいいイラストに、アニメの名場面もたくさん収録された、見ごたえたっぷりの1冊です。
ちいかわたちキャラクターや、「労働」のようなアニメの世界観にちなんだ問題等、4つのテーマでなぞなぞをお届けします。
おうち時間にはもちろん、持ち運びに便利なB6サイズのため、お出かけのお供にもおすすめです。
ちいかわたちと一緒に、ぜひ楽しい時間をお過ごしください。
書誌情報
【書名】『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』
【定価】1,100円 （本体1,000円＋税）
【発売日】2026年3月11日
【サイズ】B6判
【ページ数】80ページ
【ISBN】9784049164343
▼詳細・購入はこちら
https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001151/
版権表記
各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。
(C)nagano / chiikawa committee
子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』
ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。
絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。
お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。
▼ヨメルバHP
https://yomeruba.com/
▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』
@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)
▼公式Instagram『ヨメルバ』
@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)
▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』
https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA