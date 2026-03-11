人気アニメ「ちいかわ」のなぞなぞが全222問！　『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』2026年3月11日(水)発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』を2026年3月11日(水)に発売いたしました。

人気アニメ「ちいかわ」のなぞなぞブックが登場！ アニメの名場面もたっぷり収録

『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』

本書は人気アニメ「ちいかわ」の可愛いイラストとともに、オリジナルのなぞなぞを全222問を掲載しています。

ちいかわやハチワレ、うさぎ、モモンガたちのかわいいイラストに、アニメの名場面もたくさん収録された、見ごたえたっぷりの1冊です。

ちいかわたちキャラクターや、「労働」のようなアニメの世界観にちなんだ問題等、4つのテーマでなぞなぞをお届けします。

おうち時間にはもちろん、持ち運びに便利なB6サイズのため、お出かけのお供にもおすすめです。

ちいかわたちと一緒に、ぜひ楽しい時間をお過ごしください。

書誌情報

【書名】『キャラぱふぇブックス ちいかわ みんなでなぞなぞ』

【定価】1,100円 （本体1,000円＋税）

【発売日】2026年3月11日

【サイズ】B6判

【ページ数】80ページ

【ISBN】9784049164343

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001151/

版権表記

各媒体でお取り上げいただける際は、お手数ですが下記版権表記をご記載ください。

(C)nagano / chiikawa committee

子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

