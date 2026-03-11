爆笑まんがで漢字力をぐんぐんのばす『のびーる国語 満点漢字力１《１・２年生の漢字》』2026年3月11日（水）発売。豪華賞品が当たるフェアも実施中!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが学習シリーズ『のびーる国語 満点漢字力１《１・２年生の漢字》』（監修：土居正博、カバー・表紙：マオ・シーアン）を2026年3月11日（水）に発売しました。

「のびーる」シリーズは、爆笑まんがで学校の教科書の学習内容と中学受験にも役立つ知識が学べる、教科別学習まんがです。おもしろさと充実の内容で支持を集め、シリーズ累計部数は61万部を突破しました。

そんな「のびーる」シリーズの国語ジャンルに、楽しく漢字力をのばす『満点漢字力１《１・２年生の漢字》』が仲間入りしました。

■『のびーる国語 満点漢字力１』の特長

1. 全編まんがだから、漢字が苦手でも読み進められる

小学生に大人気の『どっちが強い!?』のキャラクターたちが登場する巻頭のカラーまんがと、2～4コマほどの爆笑まんがで、1・2年生で学習する漢字240字を紹介。すべての漢字をまんが化しているので、楽しく何度も読み返し、自然と漢字を覚えられます。

▲カラーまんが「漢字ミッションをクリアせよ」より

2. 「読む」「使いこなす」ことに特化し、基礎がしっかり定着

漢字が得意になる第一歩は、「読める」ようになること。本書は、まんがを笑いながら読み進めるうちに、自然と漢字の読みが習得できる構成です。さらに、漢字のさまざまな使い方をまんがにもりこんでいるので、まんがを読むだけで漢字を使いこなす力（運用力）が身につきます。意味・例文・漢字の豆知識も充実しており、漢字力に自信がつく1冊です。

▲「1年生で習う漢字」より

3. 全ふりがな付きで、未就学児の先取りから苦手な子の復習まで対応

すべての漢字にふりがなを振っているため、ひらがなを覚えたての未就学児や新1年生でも一人で読み進めることができます。短いコマまんが形式は読書習慣がないお子様でも読みやすく、入学前の先取り学習はもちろん、漢字に苦手意識をもつお子様の復習用としても最適です。

▲「2年生で習う漢字」より

■目次

カラーまんが「漢字ミッションをクリアせよ」

一年生で習う漢字

二年生で習う漢字

〈読み物〉

「人気」は「にんき」？ 「ひとけ」？

パシャリ！ 仲間の漢字写真展

反対の意味の漢字はどっち？

■書誌情報

書名：角川まんが学習シリーズ のびーる国語 満点漢字力１ １・２年生の漢字

監修：土居正博（神奈川県川崎市公立小学校教諭）

カバー・表紙：マオ・シーアン

定価：1,155円（本体1,050円＋税）

発売日：2026年3月11日（水）

判型：四六判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-116467-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/nobiru/322504000158.html)

■豪華賞品が100名様に当たる「のびーるフェア」を実施中

進級＆進学の春を記念して、「のびーる」シリーズを対象とした、「角川まんが学習 2026進級進学 のびーるフェア」を実施中です。

スマートウォッチや地球儀、顕微鏡、学習台、ここだけでしか手に入らない特製シールなど、成績がのびーる賞品をご用意しました。ぜひ対象書籍を購入してKADOKAWAアプリからご応募ください。

▼キャンペーンの詳細・お問い合わせについては、KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」内、以下の記事をご確認ください。

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-131249.html

■角川まんが学習シリーズ公式サイト

https://yomeruba.com/mangagakushu/