魂を燃やす激烈バトル!! 熱くて学べる『どっちが強い!?Ｗ（ワイルド） 凶暴ゴリラの反撃』『どっちが強い!?大乱闘 相撲vsレスリング』が2026年3月11日（水）に2冊同時発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが科学シリーズ『どっちが強い!? W（ワイルド） 凶暴ゴリラの反撃』（監修：川口拓／小菅正夫、ストーリー：タダタダ、まんが：マウンテントップスタジオ）『どっちが強い!?大乱闘 相撲vsレスリング』（監修：舞の海秀平／大橋正教、ストーリー：べオン、まんが：エアーチーム）を2026年3月11日（水）に発売します。

「サバイバル・生き物の生態・自然環境」がテーマの本格派コミック！

『どっちが強い!?W（ワイルド） 凶暴ゴリラの反撃』

ゴリラが人を襲う!? 任務をめぐりディグスとチャールズの友情に亀裂が！

密猟が行われるウガンダで、家族を殺され捕らえられたゴリラが、依頼主である日本の動物園への輸送途中に脱走!! 怒ったゴリラが、住民に被害をあたえる事態におちいっていた。ゴリラの処分を命じられたディグスとチャールズの意見は対立！ ゴリラを助けようと日本に向かったチャールズは、山での捜索に苦戦する。友情と任務の間で二人は、このピンチをどう切りぬけるのか!?

最強のバディだったが、任務を通して対立……!?

サバイバル技術を持ったディグスと動物に関する知識を持ったチャールズは、これまで最強のバディとして様々な任務を一緒に遂行してきました。ですが今回は動物への対応を巡りその2人が対立してしまいます。

学習内容だけではなく、まんがのストーリーにも夢中になって楽しんで読むことができます。

実践的な生き抜くための知識が得られる！

色々なサバイバルに関する知識が得られる「どっちが強い!?W（ワイルド）」シリーズ。

本作でも影の変化から方角を調べる方法など、窮地を生き抜くための知恵が分かりやすく描かれております。

プロ監修による、具体的に学べる学習内容！

旭川市旭山動物園元園長で獣医師でもある小菅正夫氏と、自然学校「WILD AND NATIVE」を主宰する川口拓氏が監修を務めます。興味深いゴリラの本来の生態や、身近でありながらも危険な川遊びの注意点など、実際に役に立つ情報を収録しております。

知ることが楽しくなる！ 充実の解説ページ

記事ページでは、まんがの内容にからめて、さらに深い知識を学ぶことができます。動物の観察など、実際に取り組んでみたくなる内容も！

●ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-w-gorilla/(https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-w-gorilla/)

●書誌情報

書名：どっちが強い!?W（ワイルド） 凶暴ゴリラの反撃

監修：川口拓／小菅正夫

ストーリー：タダタダ

まんが：マウンテントップスタジオ

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

発売日：2026年3月11日（水）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／144ページ

ISBN：978-4-04-116955-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga-w/322509000300.html)

「どっちが強い!?Ｗ（ワイルド）」シリーズとは

ジャングルや極寒の雪原など、日常では簡単に体験することができない場所に主人公たちは行き、その場に応じたサバイバル技術を使いながら、各地の生態系や環境問題に取り組みます。

また実践的なサバイバル技術や生き物の生態を解説した読み物を収録し、多角的に自然と付き合っていける知識が身につくシリーズです。

達人同士が戦う、ちょっと変わった職業バトル第2弾!!

『どっちが強い!?大乱闘 相撲vsレスリング』

異なる競技でもライバル！ 拳と拳で友情を育んだ友をさがせ!!

国技・相撲とレスリングがガチンコ勝負!? ひょんなことから日本人力士・太一と出会ったジェイクとアイ。行方が分からない太一の友達を、一緒にさがすことになるが、なぜか見当違いのプロレスの道場で特訓!? 「強くなって、また戦おう！」という太一とエリックの約束は、無事果たせるのか!!

「最強の力士とレスラーになったら、また勝負しよう！」――夢のその先に約束した、熱いドラマ!!

単なる対決ではなく、登場人物の夢を描いたストーリーで、まんがを読みながら各競技にも引きこまれる内容になっています。

それぞれの競技の魅力が詰まった、憧れの最強対決!!!

相撲とレスリング、異なる競技ではありますが、対決シーンではそれぞれの競技の技＆技術を駆使した熱いバトルを展開します。自分の肉体を極限まで鍛えて戦う相撲とレスリング、「どっちが強い!?」という読者の好奇心を満たす内容となっています。

プロの監修だからこその本物の情報！

NHK大相撲解説者や、テレビ・スポーツキャスターとしても幅広く活動する舞の海秀平氏と、現役時代はバルセロナオリンピックにも出場し、現在はALSOKレスリング部監督を務める大橋正教氏が監修。

相撲とレスリング、それぞれの競技の熱さと知識をしっかり学ぶことができます。

相撲とレスリングの歴史や文化、ルールや技まで幅広く学べる！

記事ページでは、まんがだけではえがききれない知識を補完します。圧倒的な情報量で、それぞれの競技に対する理解を深めることができます。

●ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-dairantou-svsr/(https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-dairantou-svsr/)

●書誌情報

書名：どっちが強い!?大乱闘 相撲vsレスリング

監修：舞の海秀平／大橋正教

ストーリー：べオン

まんが：エアーチーム

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

発売日：2026年3月11日（水）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／160ページ

ISBN：978-4-04-116975-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga-dairantou/322509000615.html)

「どっちが強い!?大乱闘」シリーズとは

物語やまんが・ゲームの世界では、実生活で身近な職業ではなかったり、なかなか出会うことのできない技能を持っていたりするキャラクターが多く登場します。でも、かれらの職業・職種は、まったくの空想上のものではなく、その成り立ちには歴史があり、現代にも活かされている数々の技があるのをご存じでしょうか。

オールカラーまんが「どっちが強い!?大乱闘」シリーズは、「どっちが強い!?」シリーズの生き物から離れ、生身の人間から学びを得ます。はなやかでかっこいいだけではない職業・職種の歴史を学び、人間そのものが持つ体力・筋力・知力を活かした職業について、深く知ることができます。

◆フェア開催中!!◆

今回発売する2タイトルは、現在開催中の「どっちが強い!? 2026春いちばん 新刊フェア」対象書籍です。

抽選で合計40名様に、オリジナル図書カードNEXT3,000円分や、ジェイクキーホルダーをプレゼント！

▼応募詳細などくわしくは、KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」内、以下の記事をチェックしてください。

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-148403.html