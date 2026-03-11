【累計85万部突破】つばさ文庫の大人気シリーズ「絶体絶命ゲーム」最新17巻が発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、児童文庫レーベル・角川つばさ文庫より、『絶体絶命ゲーム１７ 勝てばキング、負ければドン底の究極バトル！』を2026年3月11日（水）に発売いたしました。
『絶体絶命ゲーム１７ 勝てばキング、負ければドン底の究極バトル！』
■読者待望の最新巻！
シリーズ累計85万部を突破した、角川つばさ文庫の大人気サバイバルアクション「絶体絶命ゲーム」シリーズ。コミカライズもされたハラハラドキドキの本作は、読者もいっしょに謎解きを楽しむことができ、男女問わず読者から絶大な人気を誇っています。
約1年ぶりとなる最新17巻では、学園の「奴隷」にされた同級生を救うため、主人公・春馬が「絶体絶命ゲームのやり直し」に挑みます。
ゲームの鍵を握るのは【奈落】編に登場した「あの人」。ヒロイン・未奈との関係の変化、主人公の大活躍、そしてまさかの結末まで。
ファンが読みたかった展開がぎゅっと詰まった、まちがいなくおもしろい1冊です。
■初回限定！ カバーの裏に限定ショートストーリーつき
17巻のカバー裏には、ここでしか読めない書き下ろしショートストーリーが掲載されています。
ショートストーリーの主人公は、「頭脳派でかっこいい！」と読者に大人気のキャラクター・亜久斗。ひょんなことから謎解きを任される、彼の知性がきらりと光る物語です。
挿絵を担当しているチヨ丸さんの、ステキなイラストもついています。
初回限定ですので、ぜひお早めに手に取ってみてください！
※色味は変更となります
■あらすじ
最悪の地【奈落】から生きて帰り、さらに伝説的存在になった春馬たち。
だが、渋神中では、春馬がいない間に
なんと、2年生全員が、1年生の奴隷にされ､ひどい目にあっていた――！
ひっくりかえすには、もう一度、絶体絶命ゲームをすること。
栄太郎は、渋神中の新しい実力者・風祭ミッシェル先輩に
「春馬と未奈が、生きて【奈落】からもどったら、ゲームのやりなおしをする」と約束させていたけれど、先輩はのらくらと理由をつけて再戦させてくれない。
そこに現れたのはなんと【奈落】で会った「あの人」。
自分が仕切って、「絶体絶命ゲームをさせてあげるよ」というけれど――その条件は「春馬が負けたら、闇の仕事を手伝う」こと！
――それでも、虐げられている2年生全員のために「やるしかない！」と春馬、そして未奈が立ちあがる。
さらに、春馬と未奈の関係にも変化が…！？
■書誌情報
書名：『絶体絶命ゲーム１７ 勝てばキング、負ければドン底の究極バトル！』
作：藤 ダリオ
カバー絵：さいね
挿絵：チヨ丸
発売日：2026年3月11日（水）
レーベル：角川つばさ文庫
定価：858円（本体780円＋税）
ページ数：224ページ
サイズ：新書判（天地173mm×左右112mm）
ISBN： 9784046323743
詳細URL：https://tsubasabunko.jp/product/zettaizetsumei/322502000871.html
■作者紹介
作：藤 ダリオ
札幌出身。映画やテレビアニメのシナリオライターを経て『出口なし』（角川ホラー文庫）で作家デビュー。主な著書に『山手線デス・サーキット』『同葬会』（共に角川ホラー文庫）、児童書には「あやかし探偵団 事件ファイル」（くもん出版）などがある。
■イラストレーター紹介
カバー絵：さいね
VOCALOID曲などにイラストや動画を提供しているイラストレーター・動画師。イラスト集に『さいね Illustration Works world×world』（KADOKAWA）などがある。1日1回は実家の猫に会いたいと思いつつ、仕事しています。
挿絵：チヨ丸
保護猫６匹とのんびり暮らしているイラストレーター。ゲームと食べることと動物が大好きです！
■角川つばさ文庫とは
「角川つばさ文庫」は、2009年3月に創刊した子どもたちの「読みたい気持ち」を応援する児童文庫シェアNO.1※レーベルです。KADOKAWAの持つコンテンツや読者を楽しませるノウハウを子どもたちのために駆使し、青春、冒険、ファンタジー、恋愛、学園、SF、ミステリー、ホラーなど幅広いジャンルの作品を刊行しています。レーベル名には、物語の世界を自分の「つばさ」で自由自在に飛び、自分で未来をきりひらいてほしい。本をひらけば、いつでも、どこへでも……そんな願いが込められています。主な作品に『ぼくらの七日間戦争』『怪盗レッド』『四つ子ぐらし』シリーズなど。
※出典：児童文庫レーベルトップシェア。公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所調べ（2025年3月）
