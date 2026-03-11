【新製品】エポカル新素材採用のUVカットジャケットを発売　フォーマルにも日常にも馴染む“着るUV防護”

株式会社ピーカブー

フォーマルにも日常にも馴染む“きちんと見えUVガード”ジャケット開発背景

「フォーマルな場でも、安心して過ごせるUV防護服を」

光線過敏症の方々から寄せられる声の中で、特に多かったのが次の悩みでした。

・ビジネスシーンや学校行事で着られるUV防護服がない

・黒くて重いイメージのUVカットジャケットは場に馴染まない

・きちんと見える服でも、強いUVカット性能がほしい

など、これらの声に応えるため、EPOCHAL（エポカル）は2年間の研究開発を経て誕生した新素材EPOCHTEX(TM) をジャケットに採用。「フォーマルに馴染む上質さ」と「最高レベルのUV防護性能」を両立した、これまでにないUVカットジャケットが完成しました。

新作ジャケットの特長とエポカルならではの優れた機能

・業界最高水準のエポカル完全オリジナルUVカット素材を使用。

・下襟のボタンで胸元までカバーできます。襟を立ててシャープな印象に。

・大きめの上襟を立てれば、うなじの日焼け防止になります。

・袖を折り返して抜け感をプラス。カフス風に袖を折り返して、手首を見せると軽やかさが出て、春夏っぽい印象に。

・使いやすい大きさのフロントポケット付き。

テーラード風シルエットで、ビジネス、学校行事、式典など、きちんとした場でも自然に着られる上品なデザインです。軽くて柔らかいので、長時間の着用でも疲れにくく、肌に優しいストレスフリーな着用感を得られます。シワになりにくく型崩れしにくいので、必要なときにサッと羽織れます。

EPOCHTEX(TM)（エポックテックス）とは 軽く、強く、快適なUV防護素材

EPOCHALブランド23年目にして初めて誕生した完全オリジナル素材です。光線過敏症の方のために、軽さ・通気性・快適性・防護性能を極限まで追求した革新的素材です。

【EPOCHTEX(TM)の主な特長】

・ネイビーカラーでUVカット率99.99%（業界最高水準）

・従来比20～30%の軽量化

・吸汗速乾ミニワッフル構造で快適

・しわになりにくく、お手入れ簡単

・通気性が高く着用中も息苦しさを感じにくい快適な着心地

ネイビー UVカット率99.99％グレー UVカット率98％

商品概要

商品名：EPOCHTEX（TM）レディースジャケット

UVカット率：98％～

カラー展開：ネイビー・グレー

価格：33,000円（税込）

さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。

光線過敏症や色素性乾皮症の方々が、外に出ることを怖がらず、フォーマルな場でも自然に過ごせるように、その願いを胸に、このジャケットをつくりました。

晴れたらエポカル♪

エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。

