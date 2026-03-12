＜ドコモ＞ 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」 本日発売開始

＜ドコモ＞ 極上のHi-Fiサウンドと快適なフィット感を実現したAI対応イヤホン

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」

本日発売開始

～ dポイントが4,000円相当もらえる発売記念キャンペーンを開催中 ～

サムスン電子ジャパン株式会社(以下、サムスン)は、次世代のオーディオ技術により洗練されたHi-Fiサウンドと、あらゆる環境に自動最適化するインテリジェント機能を搭載した最新ノイズキャンセリングAIイヤホン「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」（以下、「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」）を、本日2026年3月12日（木）より、全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップにて販売を開始いたします。













＜主な仕様 ： 「Samsung Galaxy Buds4 Pro」「Samsung Galaxy Buds4」＞









■データに基づく設計で快適な装着感を実現

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、精密な設計思想のもと開発されています。世界中から収集した1億件以上の耳形状データと、1万回以上の装着シミュレーションを分析することで、長時間の使用でも快適な装着感を実現する人間工学に基づいたデザインを採用しました。イヤホン本体には、指が自然に触れる位置にくぼみ状のピンチコントロールエリアを配置。操作性を高めるとともに、直感的な操作を可能にしています。また、半透明デザインの充電ケースを採用し、イヤホン本体の状況をひと目で確認できます。デザイン性だけでなく、日常的な使いやすさにも配慮した設計となっています。

■洗練された仕上げのモダンクラシックなカラー

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」および「Samsung Galaxy Buds4」ともに、クラシックなホワイトとブラックは滑らかでモダンな仕上げを採用しました。アクセサリー感覚で楽しめるカラーとして、日常のスタイルにも自然に溶け込みます。

※販路によって取り扱いカラーは異なります。









■没入感あふれる高音質オーディオ

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」は、臨場感あふれるリスニング体験を提供します。Samsungでは今回、初めてベゼルレスウーファーを採用し、スピーカーの振動面積を前モデル比で約20％拡大しました。これにより、より深みのある低音と、ツイーターによるクリアで繊細な高音を実現。24bit／96kHzの超高解像度オーディオにより、原音に忠実なサウンドを楽しめます。

また、ノイズキャンセリング機能も進化しており、強化されたアクティブノイズキャンセリング機能（ANC）は、ユーザーの装着状態や耳の形状に合わせて最適化されたアルゴリズムを適用。騒がしい展示会場のような環境でも、まるで静かな空間にいるかのような没入感のあるリスニング体験を提供します。さらに、イコライザーの調整範囲を拡張することで、装着状態に左右されにくい安定した音質を実現しています。

さらに、機械学習を活用したスーパークリアコールにより、騒がしい環境でもクリアな音声通話が可能です。16kHz帯域に対応し幅広い音域を拾いつつ、周囲の雑音を抑えながら、自分の声を明瞭に伝えるように通話品質が向上しました。

■Samsung Galaxyエコシステム：シームレスでハンズフリーな操作体験

「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」は、Samsung Galaxyスマートフォンと連携することで、その機能を最大限に活用できます。充電ケースを開くだけで接続ポップアップが表示され、スムーズにペアリングが可能です。また、Samsung Galaxy Wearableアプリを起動しなくても、クイックパネルからノイズキャンセリングの調整や各種設定を変更できます。

さらに、新たにヘッドジェスチャー操作※にも対応。軽くうなずくだけで通話に応答できるため、運動中や荷物を持っているときなどでもハンズフリーで操作できます。音声コマンドにも対応しており、GeminiなどのAIエージェントを起動することが可能です。スマートフォンをポケットから取り出すことなく、さまざまな操作を行えます。

※One UI 8.5以降のデバイスでご利用いただけます。

■「Samsung Galaxy S26シリーズ」発売記念 購入キャンペーン









対象期間中に全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップ、ahamoサイトにて「Samsung Galaxy S26シリーズ」をご購入、かつ全国のドコモショップ、ドコモ取扱店、ドコモオンラインショップにて「Samsung Galaxy Buds4シリーズ」をご購入いただき、Samsung Walletアプリからご応募いただきますとdポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-docomo

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Buds4 Pro」詳細

「Samsung Galaxy Buds4」詳細

