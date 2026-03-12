＜ソフトバンク＞「Samsung Galaxy S26シリーズ」本日発売

＜ソフトバンク＞考える前に応える。最も直感的な先回りするAIフォン

「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」本日発売開始

～ PayPayポイント4,000円相当（不課税）がもらえる購入キャンペーンを実施中 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は本日、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、進化した直感的なGalaxy AI※が日常をかつてないほど快適で簡単にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」（以下、「Samsung Galaxy S26シリーズ」）を本日2026年3月12日(木)より、全国のソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップ販売を開始いたします。

また、SB C&S株式会社から純正・専用アクセサリーの販売を開始いたします。









※本リリース内に含まれる動画は、https://news.samsung.com/jp/sb-galaxy-s26-onsaleをご覧ください。

※一部のGalaxy AIの機能の使用には、Samsungアカウントへのログインが必要な場合があります。Samsungは、AI機能によって生成される出力の正確性、完全性、信頼性についての保証は致しかねます。Galaxy AIの機能の使用可否や種類は、国や地域、OSやOne UIのバージョン、デバイス、モデル、キャリアによって異なる場合があります。

※一部製品はソフトバンクオンラインショップのみの販売となります。

■これまで以上にスリムで軽量なデザイン

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、洗練されたモダンなデザインが特徴です。丸みを帯びた曲線と統一感のあるカラーパレットを採用することで、シリーズ全体で一貫したデザインを実現しています。また、「Samsung Galaxy S26 Ultra」は前モデルより約0.3mm薄型化し、重量は約214g。携帯性を高めながらも、手にしっかりとフィットする快適な持ち心地を実現しています。

















※販路によってお取り扱いカラーは異なります。

■あらゆる角度からプライバシーを保護

「Samsung Galaxy S26 Ultra」には、新機能「プライバシーディスプレイ」を搭載しました。専用ののぞき見防止フィルムを使用することなく、側面からの視認を制限し、周囲の視線から画面の内容を保護します。正面からのクリアな視認性を維持したまま、横方向からの視認性を抑えることが可能です。また、サイドボタンのダブルクリック操作でプライバシーディスプレイをオンオフ設定することもでき、混雑した公共交通機関やエレベーター内などでも、周囲の視線を気にせず安心して利用できます。

















■Galaxy AIで誰でも直感的に使えるAI体験

「Samsung Galaxy S26シリーズ」では、Galaxy AIがさらに進化し、高性能なテキスト認識と先回りした提案により、日常の操作をよりシンプルにします。新機能Now Nudgeは、状況に応じた情報を自らAIが自動表示してくれるため、アプリを何度も切り替える手間を減らすことが可能です。たとえば、メッセージアプリで友人から夜の予定を聞かれた場合、Galaxy AIがカレンダーを確認して予定の有無を確認し、最適な内容を表示します。

「Samsung Galaxy S24シリーズ」で登場し人気を集めた「かこって検索」は、複数の要素を対象とした検索にも対応できるよう進化しました。たとえば、写真の中で有名人の服装を囲むと、その人が身に着けている複数のアイテムが一度の検索でまとめて表示されます。「Samsung Galaxy S26シリーズ」では、Bixby、Gemini、PerplexityなどのAIエージェントにより、AIエコシステムもさらに拡張されています。Bixbyでは自然言語による音声操作で設定を変更できるため、設定名称や操作方法を正確に知らなくても簡単にデバイスを操作できます。たとえば「目が疲れるので、おすすめの設定はない？」と話しかけると、目の保護モードの有効化を提案してくれるので、複雑な設定メニューを探す必要がありません。

これらのAIエージェントはユーザーの意図や状況を理解し、操作手順を減らし、よりスムーズで効率的なモバイル体験を提供します。

■AIが支えるプロレベルの撮影体験

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、スマートフォン撮影の可能性をさらに広げます。高度なAI技術により、専門的な知識がなくても高品質な写真や動画を簡単に撮影・編集できます。

「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、約2億画素の広角カメラと、5倍光学ズームおよび光学相当10倍ズームに対応した約5,000万画素の望遠カメラを搭載。さらに、より小さいF値により暗所での撮影性能も向上しています。進化したナイトグラフィーにより、夜景も、鮮明かつ細部まで美しく撮影できます。また、これまで背面カメラに採用されていたAI ISPがフロントカメラにも拡張され、髪の毛や眉毛の一本一本まで細かく描写しながら自然な肌色を再現します。









撮影だけでなく、編集機能も大きく進化しました。Galaxy AIにより、アイデアをすばやく形にできる直感的な編集環境を提供します。アップグレードされたフォトアシストでは、どのように編集したいかを自分の言葉で伝えるだけで、誰でも簡単に編集することができます。たとえば、食べかけケーキの画像を元の状態に戻すよう指示すると、AIが自然に画像を生成します。また、昼の写真を夜の雰囲気に変えたり、服装のディテールを調整することもでき、より素早く簡単に編集できます。









クリエイティブスタジオでは、編集した写真を完成度の高いコンテンツに仕上げることが可能です。「犬を描いて」といった簡単なテキスト入力だけで文脈に応じたスタンプを生成、さらにスタンプセットを生成し保存することでメッセージや写真編集で利用できます。 さらに招待状、プロフィールカード、壁紙などの作成にも対応し、日常のクリエイティブ表現の可能性を広げます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」＞









※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

＜主な仕様：「Samsung Galaxy S26 Ultra」＞









※本リリースに記載されている情報は、予告なしに変更となる場合がございます。

■Samsung Galaxy S26シリーズ発売記念 購入キャンペーン









3月12日～5月31日の対象期間中に「Samsung Galaxy S26シリーズ」をご購入、かつ「Samsung Galaxy Buds4 Pro」もしくは「Samsung Galaxy Buds4」を分割払いでご購入・Samsung Walletアプリでご応募いただいたお客様全員に、PayPayポイント4,000円相当をプレゼントいたします。

＜キャンペーン期間＞

購入・応募期間

2026年3月12日(木) ～ 2026年5月31日（日）

※上記期間は変更になる可能性がございます。最新の情報は本ページにてご確認ください。

※購入日は製品受取日基準となりますのでご注意ください。購入した製品が上記応募期間後にお手元に届いた場合は、キャンペーンに参加できません。

※地域によってはお届けに時間がかかる可能性がございますので、期間に余裕をもったご購入をお願いいたします。

※予約期間中のご購入もキャンペーンの対象となります。

※本キャンペーンの主催はサムスン電子ジャパン株式会社です。

＜対象製品＆特典＞（いずれも中古品、並行輸入品は除く）

対象スマートフォン

・「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」

対象イヤホン

・「Samsung Galaxy Buds4 Pro」、「Samsung Galaxy Buds4」

特典

PayPayポイント4,000円相当（不課税）

※対象スマートフォン1台につき、1回限りの特典還元となります。

※対象イヤホン1台につき、1回限りの特典還元となります。

＜キャンペーンページ＞

最新の情報や注意事項の詳細は下記キャンペーンページをご確認ください。

https://www.samsung.com/jp/explore/event/galaxy-cp-2026-1h-softbank

※キャンペーン内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■「Samsung Wallet」新サービス対応開始

「Samsung Wallet」はSamsung Galaxyユーザーがクレジットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカードなどをスワイプアップですぐに起動できるサムスン独自のデジタルウォレットで「Samsung Galaxy S26シリーズ」にもプリインストールされています。また、4月以降、新サービスが続々追加され、更にスムーズに支払いができる便利なサービス「Samsung Wallet」でスマートライフをご体感ください。さらに、「Samsung Wallet」ではアプリ内キャンペーンも毎月実施中です。詳細はアプリ内の右上新着ボタンからプロモーションページをご確認ください。

アプリ名 ： 「Samsung Wallet」

インストール ： Galaxy Store/Google Play Store内

料金 ： 無料

対象端末 ： 2021年以降の発売モデルかつAndroid 14以上のSamsung Galaxyスマートフォン

※対象端末はhttps://www.samsung.com/jp/support/apps-services/about-samsung-walletをご確認ください。

※「Samsung Galaxy Watchシリーズ」ではご使用いただくことはできません。（2026年3月12日時点）

＜Samsung Wallet対応サービス＞ 2026年3月12日時点

（2026年4月以降追加予定サービス(青字)、対応開始時期・五十音順）





※1 JCBグループが発行するカードとは、ジェーシービーと提携する金融機関が発行するカードです。

※2 2026年4月以降に順次対応予定です。

※3 国内航空券対応

製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

