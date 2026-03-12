2026年3月12日

横浜流星さん主演の業界初の新機能「プライバシーディスプレイ」CM＆

Samsung GalaxyブランドCM公開

先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」

新CM・メイキング 本日3月12日(木)より順次放映開始

「好きなこと」に突き進む姿や横浜さんのストイックな撮影の裏側も公開！

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）は、本日発売を開始したパワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」の発売を記念して、横浜流星さんを起用した製品CM「プライバシーを、自由にコントロール」篇、ブランドCM「好きに、もっと、素直に。」篇を3月12日(木)より順次公開いたします。









【本日公開の新CMについて】

■新CM内容

今回の新CMは、モバイル業界初として「Samsung Galaxy S26 Ultra」に搭載されたプライバシーディスプレイの便利さを伝える製品CM「プライバシーを、自由にコントロール」篇と、Samsung Galaxyの「Life opens up with Galaxy」というブランドメッセージをもとに、本当に自分の好きな事、自分らしさを表現したいという気持ちを後押しするブランドの姿勢をストーリーにしたブランドCM「好きに、もっと、素直に。」篇を公開いたします。

・Samsung Galaxy S26 Ultra新CM 「プライバシーを、自由にコントロール」篇

現代社会において、スマートフォンは最もプライベートな空間でありながら、公共の場では常に周囲の視線にさらされるという矛盾を抱えています。本日発売したAIフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、その最も守られるべきプライバシーを自ら選択して守ることができる「プライバシーディスプレイ」というモバイル業界初のディスプレイを搭載しています。この新ディスプレイは、サムスンの5年以上の研究開発のうえ誕生、のぞき見防止フィルムを貼らなくても横から画面を見せなくすることが可能で、45度を超える横からの視認から画面全体を制限したり、通知ポップアップのみを見えなくすることもできるON/OFFコントロール可能な画期的ディスプレイです。

今回の新CM「プライバシーを、自由にコントロール」篇では、友人のバースデーサプライズを計画するというシーンがコンセプトになっています。サプライズされる友人と一緒に動画を観ている横浜さんのスマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」に、突然別の友人から「サプライズ準備オッケー!」の通知が届きます。ほかのスマートフォンであればサプライズがバレてしまうシーンでも、この「Samsung Galaxy S26 Ultra」なら、プライバシーディスプレイ機能をONにしているため、隣にいる友人にはポップアップの通知内容が見えず、サプライズがバレることはありません。サプライズは大成功し、最後は横浜さんがピアノ演奏で祝福するという温かな時間を彩るストーリーとなっています。

・Samsung GalaxyブランドCM 「好きに、もっと、素直に。」篇

今回、Samsung Galaxyがユーザーに伝えたいのは「他者の視線を気にせず、自分の『好き』に正直になろう」というメッセージです。仕事やプライベートの合間にも「ピアノ」という本当に自分が「好き」と思えることに深く入り込む横浜さんの姿を、美しくアーティスティックな映像で表現しています。「誰にも邪魔されない、自分だけの『好き』」を体現する彼のリアルな表情を通じて、「Samsung Galaxy S26 Ultra」が持つプレミアムな製品体験と、ユーザーの情熱が深く融合するという描写が新たなブランド価値を伝えています。

撮影後、プロデューサーからの誘いを受けます。しかしそのタイミングで、没頭しているピアノのレッスンのスケジュール通知が届き、誘いを断る場面から物語が始まります。タクシー移動中には、「Samsung Galaxy S26 Ultra」で演奏動画を視聴しながらイメージトレーニングを行い、仕事の合間には楽譜と演奏動画を2画面で確認。プライベートの時間では楽譜にメモを書き込むなど、日常のわずかな時間の中でも着実に練習を重ねていきます。ついに、空港で見つけたパブリックピアノを前に、決意を胸に力強い演奏を披露。好きなことに真摯に正直に向き合い、「好き」を解放することの喜びを表現したストーリーとなっています。

■新CM公開先

3月12日(木)より下記メディアにて、順次公開いたします。

①テレビ・WebCM

②Samsung Japan公式X (https://twitter.com/SamsungJPN/)

Samsung Japan公式Instagram (@samsungjpn)

③Samsung Japan公式YouTube (https://www.youtube.com/galaxymobilejapan)

「プライバシーを、自由にコントロール」篇: https://youtu.be/2PJkDsW_QVw

「好きに、もっと、素直に。」篇: https://www.youtube.com/watch?v=79qG8zZ58XE

■横浜流星さんの起用理由と背景

横浜流星さんは日本を代表する俳優として、役柄に真摯に向き合い、内なる情熱を静かに、かつ圧倒的な存在感で表現されている姿が印象的です。横浜さんが持つ役への飽くなき探究心と「好き」に向き合う姿勢は、Samsung Galaxyが長年追求し続けているイノベーションを通じて人々の可能性を開くという取り組みと深く共鳴しました。また、今回のCMで「好き」のモチーフとなっている「ピアノ」を、横浜さんご本人のSNSで発信されていたこともきっかけとなりました。

CM内で好きなことに向き合う姿を通じて、Samsung Galaxy S26 Ultraとともに、「誰にも邪魔されず、自分を表現できる」という価値を伝える顔として、これ以上ない適役であると考え、出演いただきました。

■メイキングエピソード

「Samsung Galaxy S26 Ultra」の魅せ方とリアリティを追求した横浜さん

監督へ積極的な提案を行うなど、ストイックな姿勢で撮影に挑む

撮影現場入り直後から、監督とともに「Samsung Galaxy S26 Ultra」の機能特徴を入念に確認された横浜さん。序盤シーンの撮影では、新機能「プライバシーディスプレイ」オンの状態で正面にいる持ち主だけが画面を確認できる特徴をより印象的に見せるため、自ら製品の持ち方を監督に提案するなど、細部にまでこだわる姿が印象的でした。さらに、撮影の合間にも実際に製品を操作し、機能性や滑らかな操作感を実感しながら、撮影に臨まれていました。

また、本CMのメインビジュアル撮影では、製品とともに映る横浜さんの姿に、思わずスタッフから「かっこいい」と声が上がる場面も。少し照れた様子を見せながらも丁寧にお辞儀で応えるなど、謙虚な一面が垣間見られました。現場では共演経験のある胗さんと横浜さんが、笑顔で談笑する姿も見られ、和やかな雰囲気の中、Samsung Galaxyの持つスタイリッシュな世界観を妥協なく表現しようと撮影に真摯に向き合われる姿が印象的でした。

横浜さんの器用さに現場から驚きの声！リアルな演技を突き詰める職人気質な一面も

今作の「プライバシーを、自由にコントロール」篇、「好きに、もっと、素直に。」篇の双方に登場するピアノ演奏シーンでは、横浜さんの器用な一面が垣間見られました。CM内の演奏フレーズはほとんど練習時間がなかった中で、自宅や撮影前のわずかな時間でも積極的に練習する真面目さを見せていました。また、撮影の合間には仕事で練習していた曲を弾き始め、現場の共演者やスタッフから思わず驚きの声があがる場面もありました。

感情表現の乗せ方や指先の動きに至るまでピアノ講師に細かく確認を重ね、俳優としてリアルな演技を突き詰められ、製品使用を通じて生まれるリアルな感情表現を丁寧に作り上げたCMとなりました。













■横浜流星（よこはま りゅうせい）プロフィール

1996年9月16日生まれ、神奈川県出身。

2011年俳優デビュー。以降数々の話題作に出演し、近年の出演作に、第48回日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞した映画「正体」（2024年公開）、第78回カンヌ国際映画祭『監督週間部門』に出品された映画「国宝」（2025年公開）。

さらに、昨年は大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）～」で主演蔦屋重三郎を務めた。今年は主演映画「汝、星のごとく」の公開を控えている。

■「Samsung Galaxy S26 Ultra」

「Samsung Galaxy S26 Ultra」は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォンです。

特にモバイル業界初となるプライバシーディスプレイ※はスマートフォンにおけるプライバシー保護のあり方を根本から変える革新的なディスプレイ技術です。ピクセル単位で光の拡散を制御することで周囲からの視認を抑えつつ、ユーザーには鮮明で明るく快適な表示を保ちます。従来の貼り付けるタイプののぞき見防止フィルムとは異なり、オフ時にはあらゆる角度から本来の視認性を維持し、オンにすると45度を超える横方向からの視認を制限します。電車やバスなどの公共交通機関やカフェ、エレベーターなどの共有スペースでプライバシーが守られる最新技術です。

※プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

