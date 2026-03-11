道南地域のスタートアップ・エコシステムを拡げる「Do-nan Innovation Gathering」を初開催

株式会社Finch

株式会社Finchは、道南地域におけるスタートアップ・エコシステムの形成を目的としたイベント「Do-nan Innovation Gathering」を、2026年2月20日に北海道大学函館キャンパスなど3会場を巡る形式で開催いたしました。学生、研究者、地域事業者、行政関係者など多様な分野から40名が参加し、新たな挑戦や共創の契機を創出しました。本イベントは、STARTUP HOKKAIDO実行委員会が主催する国際スタートアップカンファレンス「SHAKE H」の公式サイドイベントとして実施されました。

■ 開催の背景と目的

道南地域には起業や新規事業に関心を持つ人材が存在する一方で、大学間や地域プレイヤー間の接点が限定的であり、ネットワーク形成の機会が不足しているという課題がありました。本事業は、この問題を解決するために、大学、スタートアップ、地域企業、行政が同一空間に集い、対話を通じて相互理解と連携の可能性を高めることを目的に企画されました。また、日英バイリンガルで進行し、国際的な視点を取り入れたプログラムで実施されました。

■ イベントの主なハイライト

当日は以下の3会場を移動する形式で、ピッチやパネルディスカッション、交流会を実施しました。

- SHAKE SAKE SESSION（北海道大学 水産科学未来人材育成館）

函館での起業環境について話す登壇者

学生によるClimate/Ocean Tech領域のピッチ（CDR²、EZO WORM AQUA）や、函館における起業環境の現状に関するパネルディスカッションが行われました。また、会場内で4件の技術および事業のポスター展示も行われました。

- FUNDONAN MEETUP EXTRA（公立はこだて未来大学ミュージアム）

参加者に説明をする田柳恵美子特任教授(未来大)

Computer Science分野を中心にした事業・研究紹介（Codeknit、Rememore等）を実施し、ハッカソン後の事業化課題及び大学間の環境の違いについて議論を深めました。会場内では6件の多分野にわたる技術および事業のポスター展示も行われました。

- Startup Culture Night（湯倉神社）

函館サーモンとホシガレイの説明をする倉橋代表(AQSim)

株式会社古清商店の「函館サーモン」や、株式会社AQSimが提供する「ホシガレイ」の試食を通じて地域産業との関係性を深め、参加者間での交流が活発化しました。

■ 実施成果

本イベントを通じて、以下の実践的な成果が得られました。

- 海外・行政からの直接支援：Robin Balser氏（Vinokilo創業者）から、登壇学生へ海外コンペティションの参加情報が提供され、函館市経済部工業振興課からはイベント後、創業資金支援制度の紹介が行われました。

- 地域エコシステムの課題可視化：参加者間で「つながりの不足」や「初期資金獲得に関する情報不足」といった構造的課題が共有される一方、函館の強みとして実証フィールドの存在が再認識されました。

- 分野横断型ネットワークの形成：水産、IT、デザインなど異分野の参加者が交わり、継続的な関与に向けたコミュニティ基盤の萌芽が確認されました。

■ 開催概要

- イベント名：Do-nan Innovation Gathering

- 開催日時：2026年2月20日 10:00-14:00 / 15:00-18:00 / 19:00-21:00

- 会場：北海道大学函館キャンパス 水産科学未来人材育成館、公立はこだて未来大学ミュージアム、湯倉神社

- 主催：株式会社Finch

- 共催：北海道大学産業地域協働推進機構、公立はこだて未来大学、HSFC

- 参加人数：40名（登壇者14名、海外ゲスト2名含む）

■ 企業情報

株式会社Finchは、北海道大学/はこだて未来大学/北海道教育大学函館校に所属し、自身でスタートアップを起業したメンバーで構成するジョイントベンチャーです。課題先進都市とされる函館で、社会課題に適応し、進化していく『Finch Type Startup』を提唱し、函館の高等教育機関を中心としたスタートアップエコシステムの構築に取り組んでいます。各種イベントの実施やサポート、音声配信サービスSpotifyを用いたスタートアップ及びローカル企業のマーケティング/コンテンツ開発支援を行います。

- 設立：2025年9月

- 所在地：函館市旭町7-6

- 代表者：佐々木 勇人

- 取締役：松下文太 (株式会社funovo), 倉橋康平(株式会社AQSim), 早坂亮佑(株式会社Roots)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Finch 担当者：佐々木（代表）

Email：contact@finch.co.jp

HP：https://www.finch.co.jp/

Spotify：https://open.spotify.com/show/4T54fODRx0eHwkpx2CRgC3?si=cb6131c9f09743e9

※株式会社Finchの最新情報や今後のイベントは、公式WebサイトおよびSNSよりご確認ください。