決算SALE＆8,000円以上でお菓子プレセント！オフィス用品の通販サイト「Forestway」で『決算感謝祭』を4月3日まで開催

フォーレスト株式会社

フォーレスト株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：尾島 康之）は、運営する通信販売サイト「Forestway（フォレストウェイ）」にて、2026年2月27日(金)より「決算感謝祭」を開催中です。

「Forestway」で開催される 『決算感謝祭』のメインビジュアル。4月3日まで総力を挙げて開催。

【決算感謝祭 特設ページ】

https://www.forest.co.jp/Forestway/htdocs/26/kessan2602/

【キャンペーン概要】

日頃のご愛顧への感謝を込め、ビジネスシーンに欠かせない厳選商品のセールに加え、お買い上げ条件に応じたプレゼント企画や、エントリーするだけで豪華賞品が当たる抽選会など、お客様の「はたらく」を強力にバックアップする内容となっております。

【開催期間】

2026年2月27日(金) ～ 2026年4月3日(金)

【決算感謝祭の主な内容】

1. 決算SALE：厳選商品の一挙値下げ

コピー用紙、文具、事務用品から、飲料・食品、日用品まで、オフィスの必需品を特別価格でご提供します。商品は期間中、随時更新。

2. 合せ買いプラスワンキャンペーン

合せ買い商品を一定金額以上購入すると、お菓子などのプレゼントがもらえるキャンペーンです。

通常「10,000円(税抜)以上」のところ、期間中は「8,000円(税抜)以上」購入でプレゼント。さらに13,000円（税抜）以上で、2個目のプレゼントも進呈。お菓子や便利な日用品など、届いて嬉しい商品をご用意しました。

3. エントリーで100名様に当たる！豪華プレゼント抽選

特設ページからエントリーしていただくだけで、選べる豪華賞品が抽選で100名様に当たります。購入の有無にかかわらず、ご参加いただける、決算期ならではの大感謝企画です。

■Forestwayについて

Forestwayは、エディオングループのフォーレスト株式会社が運営する、オフィス用品・文具・事務用品から、食品・飲料・日用品・医薬品まで幅広く取り扱うオフィス用品の通販サイトです。独自の物流網を活かしたスピード配送と、企業の購買ニーズに細やかに応えるサービス提供により、多くのオフィスの「はたらく」を支えています。

Forestway（フォレストウェイ）サイト： https://www.forest.co.jp/