第一回Factory Pride Award - 現場が育んだ工場の実践術を、製造業の誇りへ

一般社団法人Factory Pride Association

一般社団法人Factory Pride Association（所在地：静岡県掛川市下垂木2361、代表理事：小林永典）は、製造業における優れた取り組みを発掘・表彰する「Factory Pride Award」第1回を開催し、本日2026年3月11日（水）より応募受付を開始します。

本アワードでは、製造業の現場における技術の継承と革新、価値の発信、働く環境の整備といった取り組みを広く募集し、現場の創意工夫を「誇り（Pride）」として可視化することで、業界全体で共有可能な知見へと昇華させることを目的としています。

開催背景

日本の製造業は今、労働力不足や技術継承といった構造的な課題に直面しています。製造業の就業者数は、2002年から2024年までの22年間で約156万人減少し(*1)、約8割の事業所が技能継承に問題があると答えるなど(*2) 、危機的な状況にあります。

しかし、その解決策は遠い未来にあるのではなく、すでに各地の現場で生まれている日々の創意工夫や組織の変革の中に存在しています。

本アワードでは、社内に留まりがちなこれらの実践にスポットライトを当て、「技の進化」「場の開放」「人の輝き」の3つの視点で広く募集し、評価します。単なる成功事例の表彰に留まらず、他社が追随できるロールモデルとして社会へ発信する場をつくることで、製造業全体の底上げを行うとともに、製造業に携わるすべての人が自らの仕事に自信を持ち、次なる挑戦へと踏み出すきっかけを創出します。

1 出典: 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2025年版 ものづくり白書」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/gaiyo.pdf(https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/gaiyo.pdf)

2 出典: 経済産業省「ものづくり人材の確保と育成」

https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2019/honbun_pdf/pdf/honbun_01_03_01.pdf

Factory Pride Award 評価の視点

本アワードでは、以下の3つの視点から、製造業の未来にインパクトを与える、誇りある取り組みを評価します。

審査員

- 技の進化：伝統を次代へ繋ぐための攻めの変化。デジタル融合や技能継承など。- 場の開放：工場を社会へ開かれた価値創造の拠点へと変容させた取り組み。- 人の輝き：技術が最大限に輝く組織の制度・仕組みや、誰もが健やかに働き続けられる環境づくり。

学術的なイノベーション論、製造業経営の実践、そしてファンづくりの視点など、異なる専門性を持つ審査員が、応募シートに込められた実践のプロセスを深く読み解きます。

小林 永典氏

小林 永典氏 / 株式会社コプレック 代表取締役社長、一般社団法人Factory Pride Association 代表理事

静岡県掛川市で70年続く精密板金加工会社コプレックの三代目社長。モノづくりの現場に人的投資による変革を促し、製造業の新たなスタンダードをつくるプロジェクト「工場を、誇ろう。」を推進。「モノをつくる人のプライドを高め、掛川から製造業の地位をポジティブに上げていく」を信条に、よいモノづくりのために変化を積極的に受け入れる現場づくりに注力する。日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2024 大賞受賞、Forbes Japan 2025 「NEXT100: 100通りの世界を救う希望」に選出

青島 矢一氏

青島 矢一氏 / 一橋大学イノベーション研究センター教授

1996年MITスローン経営大学院博士課程修了(Ph.D.）。イノベーション過程における資源動員の正当化プロセスや、技術・産業・企業能力の共進化メカニズムに注目して、エレクトロニクス産業や先端材料産業、環境・エネルギー産業を含む様々な企業分析を行ってきた。近年は、大企業とスタートアップ企業のコラボレーションによるイノベーション創造の可能性を研究している。著書に『イノベーションの理由：資源動員の創造的正当化』(共著、第55回日経・経済図書文化賞), 『イノベーションの長期メカニズム 逆浸透膜の技術開発史』（共著、第60回エコノミスト賞）など。

津田 匡保氏

津田 匡保氏 / 株式会社ファンベースカンパニー 代表取締役社長/CEO/CHO

新卒でネスレ日本に入社し、マーケティング職を経て新規事業「ネスカフェ アンバサダー」を立ち上げ。2019年ネスレ日本を退社し、ファンベースカンパニー創業。累計500以上の企業や地域の事業支援に従事。日経クロストレンド「マーケター・オブ・ザ・イヤー2018」受賞。著書に「ファンベースなひとたち」。

受賞特典と各賞選出について

受賞企業には、その誇りある取り組みを社会へ広く発信し、自社のさらなる成長へつなげるための各種特典を贈呈します。

主な受賞特典

「Factory Pride Summit 2026」でのプレゼンテーション・展示および表彰

製造業のリーダーが集う舞台で、自社の取り組みを直接発信する機会を提供します。また「Factory Pride Summit 2026(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000163756.html)」内にて授賞式を開催し、受賞を称えます。

誇りを可視化する各種賞品の贈呈

表彰状の贈呈や、受賞者限定賞品の贈呈など。

＜グランプリのみ＞インタビュー記事の制作・公開

受賞となった取り組みの背景や想いを記事として深く掘り下げ、企業の公式な歩みとしてその価値を社内外へ伝えます。

応募について

各賞の定義- グランプリ（1社）：3つの視点を高い次元で統合し、未来を切り拓く最優秀事例。受賞企業の中から「Factory Pride Summit 2026」当日の授賞式でのプレゼンテーションを経て決定。- 観客賞（1社）：受賞企業の中から、「Factory Pride Summit 2026」参加者による投票で、もっとも支持を集めた取り組みを表彰。- 受賞（複数社）：特定の視点において顕著な成果を出し、他社の模範となる取り組み。「応募シート」の内容に基づき決定。- 募集期間：2026年3月11日（水）～4月17日（金）23:59まで- 応募対象：日本国内の製造業に携わる企業、事業所、チーム、プロジェクト単位での応募が可能です。- 応募方法：指定の「応募シート」に必要事項を記入のうえ、指定の応募フォームから応募してください。または、Factory Pride Association事務局へメールで提出することも可能です。詳細は「Factory Pride Award 募集・応募要綱」および「応募シート」を確認してください。- 選考フロー：「応募シート」をもとに審査委員会による選考を経て、受賞者を決定。2026年5月29日（金）開催の最終プレゼンテーションを経て、グランプリを決定します。

受賞者には2026年5月11日（月）までに、「応募シート」に記載のメールアドレス宛てにご連絡いたします。

具体的な応募方法や記入事項、注意点などは、「Factory Pride Award 開催要綱」「Factory Pride Award 募集・応募要項」「応募シート」に記載しています。以下より資料をダウンロード・確認のうえ、応募してください。

Factory Pride Award 応募資料一式

https://drive.google.com/file/d/1Y3O8-4KOoPJg26CocBMyzmglTkoCWrEN/view?usp=sharing

【応募資料に含まれる内容】

・Factory Pride Award 開催要綱

・Factory Pride Award 募集・応募要項

・応募シート

・応募シート記入例

応募フォーム

https://forms.gle/1drWQuS3si9yCe3z9

一般社団法人 Factory Pride Association 事務局

Email：info@factory-pride.jp

Factory Pride Summit 2026 開催概要

【日時】2026年5月29日（金）13:00-20:00

※開催時間については前後する可能性がございます

【会場】東京ミッドタウン八重洲カンファレンス5F

東京都中央区八重洲2丁目2-1 東京ミッドタウン八重洲 5F

※当会場には専用駐車場がございません。ご来場の際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします

【参加費】早割チケット / 6,000円（先着順、50枚限定）

通常チケット / 8,000円

※アフターパーティーの飲食費を含む

【内容】トークセッション及びFPAアワード授賞式 など

【主催】一般社団法人Factory Pride Association（FPA）

【メインパートナー】株式会社電通総研

【協力】POTLUCK YAESU

チケットサイト：https://peatix.com/event/4768295/

公式情報（随時更新）：https://www.facebook.com/events/2348354892331888/

プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000163756.html

主催団体について

名称：一般社団法人 Factory Pride Association

設立：2025年7月

代表理事：小林 永典（株式会社コプレック 代表取締役社長）

理事：出村 光世（株式会社コネル 代表取締役）

顧問：大滝 令嗣（早稲田大学経営管理研究科 名誉教授、亀田医療大学理事長）

事業内容：

・製造業従事者の交流の場の創出

・工場環境改善に関する研究・KPI開発

・工場を誇るための取り組みに関する情報発信

・カンファレンス・アワード・工場見学ツアーの開催

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 Factory Pride Association 事務局

Email: info@factory-pride.jp

公式サイト: https://factory-pride.jp/