3月11日に新しい防災の形　高級車ガレージが災害時の電源拠点に　PRIME e-GARAGE「Mobility Base」構想始動

株式会社ユアコンテクスト（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤友也）は、高級車ガレージが災害時の電源拠点にもなる新しい施設構想として、

「PRIME e-GARAGE」の新しい展開となる拠点型ガレージ「Mobility Base」構想を発表しました。

本構想では、 高級車オーナーのためのガレージ施設として導入できることに加え、土地活用としての賃貸ガレージ運営、災害時の電源供給拠点としての活用 など、複数の用途を想定しています。

日常ではモビリティ拠点として機能しながら、非常時には地域を支えるインフラとしても活用できる新しいガレージモデルです。

◼ Mobility Base構想とは

「Mobility Base」は、高級車ガレージ「PRIME e-GARAGE」を基盤とした拠点型ガレージ構想です。EV充電設備、太陽光発電、蓄電池などの設備を組み合わせることで、以下のような複合拠点としての機能を持つ施設を目指しています。

・モビリティ拠点

・エネルギー拠点

・防災拠点

高級車の保管施設としての機能に加え、エネルギー設備を組み合わせることで、新しいインフラ型ガレージの形を提案しています。

◼ 防犯性を重視した拠点設計

近年、高級車盗難被害が社会問題となる中、安全に車両を保管できる環境へのニーズも高まっています。

PRIME e-GARAGEは、高級車や趣味車を安全に保管することを目的としたガレージです。

＜主な特徴＞

・シャッター付き独立区画

・セキュリティ性を考慮した配置

・高級車・EV対応空間設計

・夜間照明計画

防犯性を重視した設計により、安心して車両を保管できる空間を提供します。

◼ EV・蓄電池を活用したエネルギー拠点

Mobility Baseでは、ガレージ機能に加え、エネルギー設備の導入を想定しています。

＜想定設備＞

・EV充電設備

・太陽光発電

・蓄電池設備

・非常用電源

・備蓄・貯水スペース

停電時には電源供給拠点としての活用も可能となる設計を検討しており、地域の防災拠点としての可能性も視野に入れています。

◼ 土地活用モデルとしての展開

Mobility Baseは、

・ガレージ施設としての導入

・高級車向け賃貸ガレージ事業

・EV拠点施設

など、土地活用施設としての展開も想定しています。

土地所有者によるガレージ施設運営や、賃貸ガレージ事業としての活用など、多様な導入方法が考えられます。

◼ 想定される利用シーン

Mobility Baseは、以下のような用途での活用を想定しています。

高級車オーナー

自宅ガレージやセカンドガレージとして導入可能。

土地所有者

高級車向け賃貸ガレージ事業としての土地活用。

自治体・地域施設

災害時の電源拠点・備蓄拠点としての活用。

◼ 今後の展開（3月11日にあたり）

3月11日は、災害への備えについて改めて考える日とされています。

Mobility Baseは、日常ではガレージ施設として機能しながら、非常時には地域を支える拠点としての役割を持つ新しい施設構想です。

民間施設としての防災機能の可能性を探りながら、段階的な導入を進めていきます。今後は導入事例の創出や地域連携を通じて、Mobility Baseの普及を目指していきます。

◼ 代表コメント

「Mobility Baseは、単なるガレージではなく、日常の安心と非常時の備えを同時に支える新しい空間のあり方として構想しました。

高級車オーナーのガレージとしての利用や、土地活用としての賃貸ガレージ事業など、さまざまな形で導入できる施設を目指しています。

民間から生まれる新しいインフラの形として、段階的な実現を進めていきたいと考えています。」

- 株式会社ユアコンテクスト 代表取締役 佐藤友也

