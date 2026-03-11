EPファーマライン、3年連続で「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に認定！

株式会社EPファーマライン

医薬・医療業界に特化した総合BPO企業である株式会社EPファーマライン（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長 伊勢由多可 以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。本認定は、2024年から3年連続での認定となります。

当社では、代表取締役社長を健康経営責任者とし、健康経営推進チーム「EHT（EPPL Heartful-team）」 を中心に、医薬品・医療・医療機器・ヘルスケア業界に携わる企業としての特性を踏まえ、各部門や健康保険組合などと連携しながら、従業員の健康づくりに積極的に取り組んでまいりました。

■ 認定の背景

健康経営優良法人2026（大規模法人部門）認定ロゴ

EPファーマラインは、未病・予防・健康寿命という社会課題に応えるヘルスケア・ソリューションプロバイダーとして、医療と健康の未来に貢献することを目指しています。

その実現には、健康産業に携わる私たち自身が心身ともに健康であることが不可欠であり、従業員が最大限のパフォーマンスを発揮し、人財として成長し続けられる環境づくりが重要だと考えています。

この考えのもと、従業員本人だけでなくその家族も含めた健康保持・増進を軸に、健康経営を推進してきました。

こうした方針と継続的な取り組みが評価され、今回の認定に至りました。

■ 主な健康経営の取り組み

当社は、医薬品・医療・医療機器・ヘルスケア業界に特化し、薬剤師や看護師をはじめとする有資格者が多数活躍しています。

コンタクトセンターを主軸とする事業特性上デスクワークが中心であり、女性従業員の割合が高く、やせや貧血、運動習慣不足といった健康課題が見られたことから、これらの課題解決に向けた健康経営の取り組みを推進しています。

- 女性の健康課題を理解するためのe-learning配信

女性従業員に加え、男性従業員やその家族も対象としたe-learningを配信し、職場全体での「FUS（女性の低体重/低栄養症候群）」といった女性特有の健康課題の理解促進を図りました。

- 健康セミナーによるヘルスリテラシー向上

がんやメンタルヘルスなど健康課題に関するセミナーを継続的に開催し、全従業員を対象に学びの機会を提供しています。

- 禁煙施策の推進

健康経営推進チーム内に禁煙施策チームを設置し、e-learningによる啓発や、毎月22日の「禁煙デー」の設定などを通じて、喫煙率低下と受動喫煙防止に取り組んでいます。

※当社の健康経営推進の取り組み詳細：https://www.eppharmaline.co.jp/com_sustainability.php

EPファーマラインは今後も、未病・予防・健康寿命という社会課題に向き合いながら、健康経営を推進し、従業員がいきいきと働ける環境づくりに取り組んでまいります。

■ 健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

※出典：経済産業省 健康経営優良法人認定制度HP

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■株式会社EPファーマライン

株式会社EPファーマラインは、EPSグループの一員として、医薬品・医療・医療機器・ヘルスケア領域に特化したBPOサービスを展開しています。

「DIサービス（コンタクトセンター）」「BPOサービス」「医療機器サポートサービス」「マルチチャネルプロモーションサービス」「ヘルスケアサポートサービス」の5つを基軸とし、各領域に精通したプロフェッショナルによる高品質なソリューションを提供しています。





