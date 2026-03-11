【医療ＤＸ】大阪けいさつ病院、大阪商工会議所との実証実験支援事業により自律搬送ロボット「AI-MHOS(アイモス)」導入に向けたデモ走行を開始！

社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター

大阪けいさつ病院（大阪市天王寺区）は、大阪商工会議所（大阪市中央区）が行う実証実験支援事業の一つとして、株式会社アーストレックロボティクス（大阪市西区）と、自律搬送ロボット「AI-MHOS(アイモス)」の導入に向けたデモ走行を2026年3月16日月曜日より開始いたします。



導入にあたっては、職員の業務負担軽減と院内物流の効率化を図り、院内における医療DXのさらなる推進を目的とし、今回は導入に向けたデモ走行で院内ルートの記憶等、搬送に必要な情報の収集を行います。

自律搬送ロボット「AI-MHOS」とは

「AI-MHOS」は株式会社アーストレックロボティクスが展開する、医療機関に特化した自動搬送システムです。

重い荷物の搬送や、単純な移動往復をロボットに任せることで、看護師や専門職が本来の医療業務に集中できる環境を作ります。

夜間や早朝の搬送も安定して行えるため、院内の物流効率が大幅に向上します。

主な特徴

医療現場への特化: 薬剤、検体、滅菌物、医療廃棄物など、病院内の多様な物品搬送に対応しています。

高いセキュリティ: パスワード、ICカード、指紋認証、顔認証などの機能を備えており、誤配送や盗難を防止します。

優れた走行性能: 自律走行型（AMR）で、エレベーターや自動ドアとの連携が可能です。フロアをまたいだ移動も自動で行えます。

衛生面への配慮: 非接触搬送により感染リスクを低減。本体はアルコール消毒にも耐えられる設計になっています。

主なスペック

積載重量: 最大 200kg

稼働時間:約2.5時間の充電で最大 8時間 走行可能

安全性:障害物検知センサー、衝突回避機能を搭載

カスタマイズ:用途（薬剤用、廃棄物用など）に合わせたキャビネットの選択が可能

情報システム管理課 山本 剛 次長担当者からのコメント

当院の新病院開設時、私たちはスマートホスピタルの基盤としてロボット導入を検討していました。しかしながら、当時はコストや工期といった障壁があり、苦渋の決断で見送らざるを得なかった経緯があります。病院にとってロボットは、単なる省力化ツールではなく、医療の質を支える不可欠なインフラです。今回の『AI-MHOS』によるデモ走行開始は、数年来の課題を乗り越え、当院がスマートホスピタルとして飛躍するための大きな一歩となります。大阪商工会議所、ならびにアーストレックロボティクスの強力な支援のもと、職員がより患者ケアに専念できる環境づくりを加速させる予定です。