令和８年３月２６・２７日開催 群馬県トラック協会主催「トラック運送業DX機器等展示フェア」に株式会社ナブアシストが出展

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、３月２６日（木）・２７日（金）に群馬県交通運輸会館にて開催される「トラック運送業DX機器等展示フェア」に出展することをお知らせいたします。

本フェアは、群馬県トラック協会の会員事業者様を対象とした限定イベントであり、トラック運送業における事故防止及びDX推進を図るため、最新の機器・システム等を展示し、会員事業者の理解促進及び導入検討の機会を提供することを目的としています。

ナブアシストは、クラウド型点呼支援システム「点呼＋」をはじめとした最新DXソリューションの他、中小企業のDX推進を支援するDX学校前橋校から「DX推進に関する人材育成講座」や「セキュリティ対策」なども展示予定です。ブースでは、弊社の専門スタッフが来場者の皆様からのご質問やご相談に直接対応し、貴社の経営課題に最適なソリューションのご提案をさせていただきます。特に運行管理者の業務負担軽減、乗務員の労働時間管理の見える化、リアルタイムでの運行・安全管理といった、中小トラック運送事業者様が今まさに求めている課題解決策をご紹介いたします。

出展概要

トラック運送業DX機器等展示フェア- イベント名称：トラック運送業DX機器等展示フェア- 主催：一般社団法人群馬県トラック協会- 対象：群馬県トラック協会会員事業者様（限定）- 開催日時：令和8年3月26日（木）・27日（金）10:00～16:00- 会場：群馬県交通運輸会館 研修室及び別館ホール

出展：群馬県トラック協会ウェブサイト（https://www.gta.or.jp/member/information.html#20260227）

出展製品・サービス

運送業界のDX推進を加速させるために、ナブアシストが提供する４つのDXソリューションを展示いたします。本フェアでは、システムの導入だけでなく、その活用を支援するIT人材育成プログラムである「DX学校 前橋校」もご紹介し、システム導入から人材育成、そして継続的なDX推進まで、運送事業者の皆様の経営課題解決をワンストップでサポートする体制をご提案いたします。

運送業向けDXソリューション

1. 点呼＋

業務前・業務後の自動点呼にも対応し、全ての点呼業務を一元管理できるシステムです。生体認証による厳格な本人確認やビデオ通話の「疑似対面機能」により、離れた拠点でも対面と同等の点呼品質を維持します。デスクトップ・モバイルの各デバイスを活用することで、効率的かつ確実な点呼業務の運用を実現し、運行管理者の業務負担を大幅に軽減します。

2. Navisia運送販売クラウド

運送業に特化した販売管理システムです。受注・配車から請求・収支管理までをクラウド上で一元化し、転記や二重入力といった業務のムダを排除します。直感的なドラッグ＆ドロップ操作による配車計画に加え、デジタコの実績データをワンタッチで取り込むことで、正確な運行実績に基づいた請求・収支分析を迅速に行うことが可能です。

3. Navisia乗務員時計

運送業界における「2024年問題」に対応した労働時間管理クラウドサービスです。複数の拠点に分散するドライバーの拘束時間や休憩時間、連続運転時間、さらには待機時間までも一元的に可視化します。一元化された管理体制下では、管理者がダッシュボードを通じて全拠点の労務状況をリアルタイムに把握できるため、特定のドライバーへの業務集中を防ぎ、客観的なデータの裏付けに基づいた「業務の平準化」を的確に実行することが可能です。

4. ITP-WebService V3（富士通製デジタコ）

ネットワーク型車載機から送信されるデータをクラウドで一元管理し、24時間365日、どこからでも運行状況の把握が可能です。動態管理やメッセージ機能により、離れた拠点のドライバーへも即座に的確な指示を送れるほか、ドラレコ映像をリアルタイムに取得・確認できるため、遠隔地からの安全指導を強力にバックアップします。

運送業向けDXソリューションはこちら :https://www.nav-assist.co.jp/products/unyu/

DX推進支援サービス

DX学校 前橋校

ITに詳しくない中小企業に寄り添う、独自の研修プログラムによるIT導入の人材育成とSaaSを中心としたIT導入支援を軸に、中小企業の経営課題解決を支援する学校です。受講者は３ヶ月の研修で社内のIT担当者になれ、Google Workspaceなどのクラウドツール活用を通じて、自社でデジタル化の推進が可能になります。運送業を含む様々な業界の企業様が受講され、高い満足度を得ています。

来場者の皆様へ

DX学校 前橋校についてはこちら :https://www.nav-assist.co.jp/products/dxschool_maebashi/

本フェアは、群馬県トラック協会の会員事業者様を対象とした限定イベントです。ナブアシストのブースでは、ソリューション導入による業務効率化の具体例や、DX推進の取り組み方についても詳しくご説明させていただきます。運送事業者の皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社ナブアシストについて

ナブアシストのロジスティクス事業部は、運送業界のデジタル化を牽引するパートナーとして、革新的なソリューションの開発と提供に注力してまいりました。自動点呼システムの開発・販売・サポートを中核事業として、運送事業者の皆様が抱える運行管理、安全管理、法令遵守に関する課題の解決に取り組んでいます。

弊社のソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界の実務知識を融合させることで、現場のニーズに即した実用的なツールを実現しています。導入企業の成功事例を積み重ねながら、業界全体のDX推進に貢献し、経営課題を解決し、競争力を強化できるよう支援してまいります。

お問い合わせ先

会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

MAIL：logistics-inside@nav-assist.co.jp