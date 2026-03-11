【限定30名】ビジネスナイトカフェ｜決裁者限定のクローズドな場で様々な事業拡大のヒントを探す夜を3/16(月)に参謀BAR 浜松町で開催

株式会社 経営参謀

経営者コミュニティ「参謀」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026/3/16（月）に、「参謀BAR 浜松町」にて、実績豊富なビジネスコンサルタントや事業家と直接対話ができる「ビジネスナイトカフェ」を開催。

開催の背景

・「お客様から『ついでに〇〇もお願いできない？』と相談されたが、専門外なので断ってしまった…」

・「もっと大きな案件に挑戦したいけれど、自分（自社）のリソースだけでは対応しきれない…」

日々の営業活動の中で、こんなもどかしい思いをしたことはありませんか？

これら様々な仕事を、自分一人（または自社だけ）で抱え込み、すべてを完璧にこなすのは限界がありますよね。だからこそ、これからのビジネスパーソンにおいて最も重要なのは、「自分にはできない領域」を任せられる、相談できる、信頼できるパートナーとの連携です。

そんな繋がりを創出することを目的に本イベントを開催いたします。

ビジネスナイトカフェの見どころ

本イベントは、

実績豊富なビジネスコンサルタントや事業家と直接対話ができる、

ビジネス志向の強い方向けのカジュアルネットワーキングイベントです。

まずは美味しいお酒で乾杯し、フランクに繋がりながら、将来一緒に仕事を作っていける仲間を見つけませんか？

参加対象は、決裁者の方限定

・ビジネスに”次の一手”を求めている方

・事業拡大を目指している方

定員は30名

厳選された参加者同士だからこそ具体的なビジネス連携・意思決定者同士のリアルな対話が可能です。

開催概要

日時 ：2026年3月16日（月）19:00～21:00（18:50開場）

会場 ：参謀BAR浜松町

住所 ：東京都港区海岸一丁目2番3号 汐留芝離宮ビルディング 地下1階 浜松町ネオ横丁

形式 ：立食・カジュアル交流スタイル（ドリンク・軽食付き）

定員 ：30名（先着順）

参加費：事前振込：8,000円、当日支払い10,000円

服装 ：カジュアルOK（ビジネスでも私服でも）

主催 ：ジャパン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：藤堂 修）

◆参加に関する注意事項

本イベントはビジネス目的の方を対象とした交流イベントです。

下記に該当する方は、運営判断により参加をお断りする場合がございます。

- ネットワークビジネス・マルチビジネスへの勧誘・宣伝に関する営業目的でのご参加- 個人情報の詮索・収集を目的とする方- イベントの趣旨にそぐわない目的でのご参加

マナーを大切にし、皆で心地よい場を作っていければ幸いです。

お申し込み方法：https://peatix.com/event/4903982?utm_source=prtimes

ジャパン株式会社

人材紹介や採用支援、フリーランス向けの案件マッチングを主軸とする総合人材サービス企業です。

キャリア支援のみならず、学生向けイベントの企画や美容事業の運営など、人々のライフスタイルに寄り添う多様な事業を展開しています。

経営者コミュニティ「参謀」とは

経営者コミュニティ「参謀」

経営者コミュニティ「参謀」は、利害関係のない経営者同士が、肩ひじ張らずに自然な交流を持てる会員制の経営者コミュニティです。 元デロイトトーマツグループの経営コンサルタントであり、自らも事業会社を経営する代表の新谷が、「経営者には、互いに高め合え、時には弱音を吐けるサードプレイスが必要だ」と痛感し設立しました。

会社概要

＜「参謀」の3つの特徴＞- 自然な交流名刺交換会や異業種交流会のような「狩り場」ではなく、経営者がフラッと立ち寄り、本音で語り合える安心・安全な場を提供しています。- 実践型セミナーに参加し放題毎週火曜日の夜に開催されるセミナーでは、新規事業、ファイナンス、DX、組織論から最新のAI活用まで、100テーマを超える経営課題解決のための勉強会を実施しています。- 部活動などのコミュニティ活動ゴルフやフットサルなどの部活動を通じ、仕事以外の側面でも深いつながりを構築できます。

株式会社 経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL： https://ksanbou.co.jp/

