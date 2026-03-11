ソフトバンク・総務省・警察庁など官民のリーダーが集結。通信の未来を議論するカンファレンス「JUSA Unite 2026」を開催

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会

一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA、会長：近藤 邦昭）は、2026年4月22日(水)に、通信事業者向けセミナーイベント「JUSA Unite 2026」を秋葉原UDXシアターにて開催します。本日より、特設サイトにて参加申し込みの受付を開始いたしました。

■ 「JUSA Unite 2026」とは

JUSA Unite は、ユニファイド通信分野における最新動向と実務課題を幅広く取り上げる業界カンファレンスです。

法令・規制の遵守や、技術・実務・経営・法務などの重要な分野について通信事業者の視点で議論します。事業者の義務・社会的責務を考え、実践的な知見の共有を推進します。

■注目のセッション

AI の深化・通信の進化（基調講演）

登壇者：ソフトバンク株式会社 IT統括ビジネスシステム開発本部 本部長 松本 幸助

もはや通信は単なるインフラではなく、AIという知能を社会の隅々まで届ける「神経系」へと進化しました。本セッションでは、ソフトバンクのIT部門を牽引する立場から、高速・低遅延な通信網と深化し続けるAIが融合することで生まれる新たな価値創造について議論します。社内業務の徹底的な自動化から、顧客体験を劇的に向上させるサービス開発まで、IT統括本部が取り組んでいるイノベーションを紹介。技術の進化をいかにして「社会課題の解決」と「持続可能な成長」に結びつけていくべきか、その道筋を明らかにします。（仮）

ビジネス成長と信頼の共存 -- CPaaSリーダーが語る「次世代コミュニケーション」の全貌

デジタル変革の加速に伴い、APIを通じて音声・SMS・映像などの通信機能を自在に組み込める「CPaaS」は、今や企業のDX戦略に欠かせない基盤となりました。しかし、その利便性の裏側で、国際的な発信元番号偽装や特殊詐欺への悪用といった「通信の信頼性」を揺るがす深刻な課題も浮き彫りになっています。

本セッションでは、グローバルでCPaaS市場を牽引するVonage、および国内で大きな存在感を示すソフトバンク、KDDIウェブコミュニケーションズの主要3社のリーダーが集結。JUSAの安力川氏によるモデレートのもと、これからのCPaaSについて徹底討論します。

ソフトバンク株式会社 法人統括 法人プロダクト本部 本部長 宮本 泰照株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ コミュニケーションDX本部 ゼネラルマネージャー 篠倉 諒平Vonage Japan合同会社 社長（日本・韓国代表）青木 宏憲（モデレーター）一社）日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）副会長 専務理事／株式会社Eligitel 代表取締役 安力川幸司個人情報保護法3年ごと見直し

登壇者：英知法律事務所 弁護士 森 亮二

今年の通常国会で成立が見込まれる改正個人情報保護法を徹底解説。統計情報やAI開発における同意原則の緩和による「データ利活用の促進」から、子どもの個人情報や顔特徴データへの「規制強化」、そして新たに導入される「課徴金制度」まで、現行法との比較を交えて分かりやすくお話しします。

AIエージェント時代のガバナンスと透明性 ―EU AI法から読み解く規制議論の最前線―

登壇者：中央大学 総合政策学部 教授 実積 寿也

生成AIの普及に伴い、世界中で議論されている「AI規制」の本質に迫ります。「AIであることをどこまで開示すべきか」という透明性の問題を中心に、EU AI法などの最新国際動向を整理。ビジネスにおいてAIを安全かつ適切に活用するためのガバナンスの考え方を解説します。

■ プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74499/table/31_1_4ba9a1e3be8c636c791fee95c3d431eb.jpg?v=202603111051 ]

※敬称略

【お申し込み方法】

本日より、以下のイベント特設サイトにて先着順で受け付けます。

イベント特設サイト： https://unite.jusa.jp/

■ 開催概要

【イベント名称】通信事業者向けセミナー JUSA Unite 2026

【開催日時】 2026年4月22日(水)

本会 10:00～18:30 ／ 意見交換会 18:30～20:00（予定）

【会場】 秋葉原UDXシアター（東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 4F）

【参加費】 無料（事前登録制）

【定員】 170名

【主催】 一般社団法人日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

【後援】 電話事業者認証機構（ETOC）、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）、一般社

団法人日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）、一般社団法人テレコムサー

ビス協会（TELESA）、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（JCTA）、一般財団法

人日本データ通信協会

■一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）について

長い歴史を持つ電話サービスはインターネットやクラウドの技術と融合することでシームレスに統合されたユニファイド通信サービスへと進化しています。JUSAは会員事業者と共に、ユニファイド通信を市民の皆さんに安心してご利用いただけるように議論・活動しています。

協会名： 一般社団法人 日本ユニファイド通信事業者協会（JUSA）

ウェブサイト：https://jusa.jp/

代表者： 会長 近藤 邦昭

設 立： 2019年5月

所在地： 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル