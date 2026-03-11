REDAS株式会社、「KETO-BHB」が健康博覧会2026において新商品アワードを受賞

REDAS株式会社

REDAS株式会社（本社：東京都、 代表取締役：大丸裕介、読み：リーダス、以下「REDAS」）は、健康食品業界最大級の展示会「健康博覧会2026」において開催された「BEST HEALTH AWARD 2026」（新商品アワード）にて、当社のサプリメント商品「KETO-BHB」が受賞したことをお知らせいたします。

本アワードは、健康博覧会の来場者による投票によって選出される賞であり、展示会に出展された多数の商品から高い支持を得た商品が選ばれます。今回、KETO-BHBは来場者からの評価を集め、受賞に至りました。

■ 受賞商品について：KETO-BHB

今回受賞した「KETO-BHB」は、天然由来のBHB（β-ヒドロキシ酪酸）を主成分としたサプリメントです。

BHBはエネルギー物質「ケトン体」の一種であり、糖質とは異なるエネルギー源として近年注目されている成分です。ダイエット、スポーツ、美容など幅広い分野で活用が期待されています。

KETO-BHBは、この成分特性を活かし、以下の4つの価値をコンセプトとして開発された製品です。

１.速効性

最短10分でエネルギーとして利用され、過剰な食欲の抑制をサポート。

２.効率性

脂肪を優先的に利用する代謝状態をサポートし、2週間でスリムボディへ。

３.継続性

筋肉量を維持しながら、リバウンドしにくい体づくりをサポート。

４.安全性

サトウキビ由来の発酵技術で製造された天然由来のBHB原料を使用。



■ 商品開発の背景

REDASは、機能性素材の研究開発企業と連携し、その技術を健康食品市場へ展開する事業を推進しています。

BHB製品の開発においては、天然由来のBHB（β-ヒドロキシ酪酸）原料を開発した大阪ガス社との資本業務提携が大きな背景となっています。

大阪ガス社は、BHBを天然由来で安定供給できる機能性素材として研究・開発を進めてきました。REDASは、このBHB素材の健康食品分野への展開および社会実装を推進するパートナーとして、大阪ガスグループと資本業務提携を締結しています。

この提携により、大阪ガス社の原料技術とREDASの健康食品開発・商品化・市場展開のノウハウを組み合わせ、BHB素材の市場展開を進めています。

KETO-BHBは、その取り組みを象徴するフラグシップ商品として開発された製品です。

■ REDASの事業ビジョン：ウェルネス産業のプラットフォームへ

REDASは、健康食品の開発・製造にとどまらず、サプリメントや食品を中心とするウェルネス産業において、原料開発企業、商品開発、ブランド企業、流通、販売チャネル、消費者をつなぐプラットフォームとなることを目指しています。

原料技術、商品設計、ブランド展開、市場導入を横断的に結びつけることで、機能性素材の価値を最大限に活かした商品開発と新しい市場創出を推進しています。

■ 今後の展開

KETO-BHBの取り組みをはじめ、REDASでは原料企業とのパートナーシップを基盤とした商品開発や事業展開をさらに拡大していく予定です。

今後もこうした取り組みを通じて、ウェルネス産業における新しい価値と市場の創出を推進していきます。

REDASは20年以上に渡り、同分野で事業を展開してきた実績と安定した事業基盤を持ちながら、現在はさらなる成長に向けた「第二創業期」ともいえるフェーズに入っています。

スタートアップのような機動力を持った体制で、積極的な事業投資を進め、新しい事業機会の創出を加速させています。

事例の1つとして、BHBに続く最先端の注目成分「8PN」について、国内大手化学メーカーであるダイセル社との戦略的パートナーを締結し、プロジェクトを推進しています。

今後も、研究開発型企業と市場をつなぐ「社会実装パートナー」として、機能性素材の新たな市場創出に取り組んでいきます。







■ パートナー企業の募集について

REDASでは、ウェルネス産業における新しい価値創出を目的に、様々な企業との連携を推進しています。

具体的には、

- 機能性素材や、健康食品の共同商品開発- ウェルネス領域における新規事業の共創- 原料メーカーやブランド企業との戦略的パートナーシップ- REDASへの出資や資本提携（IPOを視野に入れた資金調達の実施）

など、多様な形での協業を進めています。

ウェルネス産業に関わる、幅広い分野の企業と連携しながら、研究開発から商品開発、市場展開までを一体で推進することで、新しい市場と価値の創出を目指しています。

こうした取り組みをさらに拡大するため、REDASでは現在、共同商品開発、事業連携、資本提携など様々な形で共創できるパートナー企業を募集しています。

まずは貴社とどのような取り組みが可能か、ディスカッション形式で情報交換させていただければと考えております。ご関心のある企業様は、お気軽にお問い合わせください。

■ REDAS株式会社について

会社名：REDAS株式会社

代表者：代表取締役 大丸裕介

事業内容：機能性素材を活用した健康食品・サプリメントの企画開発、ウェルネス関連事業の共創・プロデュース

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせはこちら

REDAS株式会社

お問い合わせフォーム：https://form.k3r.jp/redas/contact