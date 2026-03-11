デライト・ベンチャーズとSEREALがスタートアップスタジオ機能の連携を開始。東京・福岡のスタートアップエコシステム強化を目指す

SEREAL株式会社

独立系ベンチャーキャピタルのデライト・ベンチャーズ（所在地：東京都渋谷区）と、福岡発のスタートアップスタジオSEREAL（本社：福岡県福岡市、代表：安達 誠寛）は、ゼロイチフェーズの起業支援などを含む、東京と福岡のスタートアップエコシステム強化のためのスタートアップスタジオ機能の連携を開始しました。

連携の背景と目的

デライト・ベンチャーズのデライト・ベンチャーズ・ビルダーファンドは、共同創業者として起業家とともにゼロイチのプロダクトづくりから事業・経営基盤構築までを伴走する「共同創業投資」を独自モデルとして確立し、課題解決型事業を中心に起業家との新規事業創出を推進してきました。

一方、SEREALは福岡を拠点に、創業からPMF(Product-Market Fit)までの0→1に特化したスキル投資を通じて、良質なスタートアップの量産に取り組んでいます。

両社はスタートアップスタジオの機能をもち、各地域をメインとしてスタートアップのバリューアップを実現してきました。

今回の連携は、スタートアップスタジオ機能をもつ両社が有する各地域のスタートアップエコシステムとのネットワークと、それぞれの得意領域を活かしたナレッジを掛け合わせることで、各地域のスタートアップが直面する課題を解決し、成長を加速させることを目的としています。

連携の主な内容

本連携により、デライト・ベンチャーズは、福岡のスタートアップエコシステムにおける東京のVCからの資金調達機会やハンズオン支援の機会を生み出し、SEREALはデライト・ベンチャーズのインキュベーションプログラム内だけでは対応できなかったスタートアップへのゼロイチ立ち上げ支援を実施します。

福岡にて開催されたデライト・ベンチャーズ立花 氏によるAIプロダクト開発勉強会の様子

本連携では、以下のような取り組みを共同で推進します。

- スタートアップの相互紹介とバリューアップ- - 両社のネットワークを活用し、福岡のスタートアップがデライト・ベンチャーズのインキュベーションプログラムに応募・採択される事例 や、東京のスタートアップがアジアの玄関口である福岡の市場へアクセスする支援など、双方向の連携を促進します。 相互紹介の中で、スタートアップへの協調投資や両社それぞれの得意領域を活かしたスタートアップのバリューアップなどに取り組みます。- 共同イベント・勉強会の開催- - デライト・ベンチャーズがSEREALと連携し、福岡のスタートアップや起業候補者を対象としたメンタリングや相談会、勉強会などを共同で開催し 、起業家との交流と学びの機会を創出します。- - - 実際に共催した起業家メンタリングを通して、複数のバーティカル領域の起業家がV-ShIPに関心を示しています。- - - また、デライト・ベンチャーズのプロダクトエンジニアが講師として2026年1月に福岡にて開催した生成AIプロダクト開発ワークショップでは、多数の起業家が参加しました。- - SEREALは東京にてデライト・ベンチャーズと連携し、0→1のプロダクト・事業開発のナレッジをインタラクティブに実務レベルでインプットできる勉強会を実施します- インキュベーションプログラムの連携- - デライト・ベンチャーズが運営するインキュベーションプログラム（V-ShIP/M－ShIP）とSEREALが福岡のインキュベーション施設にて運営するアクセラレーションプログラム間で、プログラム採択者向けのプロダクト・事業開発支援においてそれぞれの強みを活かしたバリューアップ等の連携を強化します。

デライト・ベンチャーズは、2025年11月より事業のゼロイチフェーズを支援するインキュベーションプログラム「V-ShIP」および「M-ShIP」を新設、様々な起業家とともに検証・事業化を進めています。

https://builder.delight-ventures.com

SEREALからのスタートアップスタジオ支援・投資、連携などにご興味があるプレシード~シードスタートアップやエコシステム関係者からのお問い合わせを募集をしています。

また、デライト・ベンチャーズとの相性が見込めそうな場合は、デライト・ベンチャーズのインキュベーションプログラムをご紹介します。

各社コメント

デライト・ベンチャーズ パートナー 藤井康介 氏

東京と福岡のスタートアップエコシステムは、それぞれ独立して進化を続けていますが、起業家にとって最適な支援が地域によって分断されている課題を感じていました。

今回の連携は、単なる紹介やイベント共催にとどまるものではありません。両社が持つスタートアップ支援機能を横断的に接続し、資金・プロダクト開発・経営支援までを一体で提供できる体制を構築する取り組みです。

地域という枠組みによって挑戦機会が制限されるのではなく、起業家が最適な環境を選択できる状態をつくり、東京と福岡を起点に、より強固で持続的なスタートアップエコシステムを構築していきたいと考えています。

SEREAL CEO 安達誠寛

地方にはユニークな市場や課題に挑む面白い起業家が数多く存在します。一方で支援環境やネットワークなどの違いから、良い事業アイデアであっても事業として成立させることができないまま埋もれてしまうスタートアップも少なくありません。

そうした地方の起業家、事業アイデアの価値にデライト・ベンチャーズが共感してくれたことから、今回の連携が始まりました。今回の取り組みは単なるVCの地方誘致ではなく、両社のスタジオ機能を連携させることで、スタートアップを創出し、成立させ、成長させる仕組みを強化するものです。

東京と福岡、それぞれのエコシステムの強みを掛け合わせ、地域に関係なく良質なスタートアップが生まれ続ける仕組みをつくっていきたいと考えています。

各社概要

デライト・ベンチャーズについて

起業家・南場智子氏と起業や経営経験のあるメンバーが立ち上げた独立系のベンチャーキャピタルです。実務経験に基づいた起業家ファーストの支援を通して、大きな課題解決に挑戦する起業家が世界で活躍できるよう全力で応援します。

所在地：東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー7F

WEBサイトURL：https://delight-ventures.com/

Delight Ventures “Insight”：https://www.delight-ventures.com/insights/

X：https://x.com/Delight_VC

SEREALについて

SEREALは0→1フェーズ（立ち上げからPMFまで）に特化した事業・プロダクト・マーケティングのエキスパートが、「共闘」「共創」「創業」「投資」で良質なスタートアップを量産するスタートアップスタジオです。

0→1特化のスキル・ナレッジをもった人材がチームメンバーとして事業にコミットすることで、より早く・より効率的なPMFの達成を実現します。

このようなスタートアップ特化のアセットを活用し、スタートアップ・大企業・レガシー企業との協業、自社での新規事業創出を通じて、ミッションである「良質なスタートアップの量産」を目指しています。

URL ： https://sereal.jp

