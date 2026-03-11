新サービス「ninpathあんしんパスポート」の提供開始による不妊治療の負担軽減へ向けた取り組み

株式会社ninpath

株式会社ninpath（本社：東京都渋谷区、代表取締役：神田大輔、以下「ninpath」）とFrich株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：富永源太郎、以下「Frich」）は、不妊治療に伴う経済的負担・心理的負担を軽減する新サービス「ninpathあんしんパスポート」を共同開発し、提供を開始いたします。第一弾として、生殖医療施設であるメディカルパークみなとみらいにて提供を開始し、今後は提携クリニック拡大および保険会社との新たな共同商品開発を目指します。

■不妊治療の「情報格差」「費用格差」「心理的負担」の増大背景

- 不妊治療の保険適用後も、先進医療・自費治療・検査などによる個人負担は依然として大きい- 治療ステップの個別性により、患者同士の比較が難しく適切な支援策が選びづらい- 経済不安や治療長期化による離脱リスクも増加

このような課題を受け、ninpathとFrichは「治療の継続を支え、患者に伴走する経済×情報の新インフラ」の必要性を共有し、共同で「ninpathあんしんパスポート」を開発いたしました。





■「ninpathあんしんパスポート」とは

不妊治療クリニックに通院している患者を対象にした、治療継続支援型のサービスです。

患者様が加入することで、費用補償と治療サポートを組み合わせた6つのメリットを受けられます。

１．不妊治療の自己負担金額が実質１割に軽減

２．月に1回、専門家にオンライン相談可能

３．AMH検査の初回検査が無料に

４．専門家監修のAIチャットが使い放題

５．治療の正しい知識がLINEで届く

６．出産時にお祝いプレゼント

■提供開始について

第一弾として、メディカルパークみなとみらいに通院する患者向けに提供を開始いたします。

今後は、全国の不妊治療クリニックを中心に導入施設の拡大を進めるとともに、保険会社との共同商品開発についても複数社と協議を進めております。





■代表コメント

ninpath 代表取締役 神田 大輔

不妊治療には“お金の不安”と“先の見えない不安”が同時に存在します。ninpathあんしんパスポートは、医療・情報・経済の3つの側面から治療継続を支える新しい仕組みです。

メディカルパークみなとみらいさまに導入いただき、今後は全国のクリニック・保険会社の皆さまとともに、治療に挑む方々を支える連携をさらに拡大してまいります。

Frich 代表取締役 富永 源太郎

不妊治療は、結果が約束されていない時間に、心と身体とお金を差し出し続ける行為です。そこには医療という言葉では括りきれない、不安や孤独、説明しづらい喪失感があると思います。Frichは、そうした「見えにくい負担」を支え合いのかたちに変えたいとつねづね考えてきました。今回の仕組みは、治療の結果にかかわらず、その過程を生き抜く人を守るための仕組みです。ひとりで抱え込まなくていい社会へ、ほんの一歩でも近づけたらと思っています。

メディカルパークみなとみらい 院長 菊地 盤

不妊治療は医学的な治療であると同時に、経済的な不安や将来への見通しの立てにくさなど、医療だけでは解決しきれない課題を伴います。診療の現場でも、費用や情報への不安が治療継続の大きな負担になっていることを実感しています。「ninpathあんしんパスポート」は、医療の外側から患者様を支え、安心して治療に向き合える環境づくりにつながる取り組みであると期待しています。





■不妊治療サポートサービス「ninpath」

不妊治療の記録・管理はもちろん、ご自身の状況に近い第三者の治療データと比較することができる不妊治療可視化アプリです。子どもを望まれる方は年齢・身体の状態など、お一人お一人の状況が異なる上、医療機関によって不妊治療の治療方針が異なるのが現状です。そこで「ninpath」では、不妊治療の周期毎の記録・管理のみならず、ご自身に近い第三者の治療データ等と比較することで、自分自身の客観的な状況を把握することができ、今後の指針を考えるきっかけを提供しています。また、生殖に関する悩みなどを専門家がサポートするオンラインカウンセリングも提供しています。

今後も複雑で多様な"困りごと"を抱えておられる皆様をサポートさせていただくとともに、子どもを望む全ての人の意思決定に伴走し、安心して多様な選択肢が取れる社会をつくることを目指して取り組んでまいります。





■会社概要

＜株式会社ninpath＞

代表取締役：神田 大輔

所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング３階

事業内容：不妊治療可視化アプリ「ninpath」、専門家サポート「ninpathケア」、働く女性のじぶんメディア「n/[エヌスラッシュ]」の開発・運営

コーポレートサイト：https://ninpath.com/



＜Frich株式会社＞

代表取締役：富永 源太郎

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 FinGATE KAYABA 202

事業内容：オーダーメイド補償設計サービス DXサービス 等 の開発・運営

コーポレートサイト：https://frich.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社ninpath 広報：森

mail：info@ninpath.co.jp