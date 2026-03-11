Legalscapeとアシロが法律事務所のDXを支えるリーガルリサーチの普及で協業

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹、以下「Legalscape」）と、リーガルメディア関連事業を行う株式会社アシロ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中山 博登、以下「アシロ」）との間の協業に関して下記のとおりお知らせいたします。

■提携の背景と目的

昨今、弁護士業務におけるデジタルトランスフォーメーション（以下、DXという。）の重要性が高まる一方、多忙な法律事務所においては、適切なツールの選定や導入に十分な時間を割けないという課題が生じております。

Legalscapeは、判例・書籍・法令・ガイドラインなどを一元的に検索できるプラットフォームを提供し、法律業務の効率化を支援しております。

本提携は、Legalscapeのサービスの認知拡大と導入を促進し、法律事務所の実務における課題解決に貢献するものとなります。

■ 提携内容

本提携に基づき、Legalscapeは実務・リーガルリサーチの領域においてサービスを提供し、アシロは自社顧客である法律事務所に対し、必要に応じてLegalscapeが提供するリーガルリサーチツールの紹介および案内を行います。両社はそれぞれの専門領域において弁護士を支援します。

※なお、本提携は販売促進および導入支援に関するパートナーシップであり、両社サービスのシステム連携や機能統合を行うものではありません。

■株式会社Legalscape

- 代表者 ：代表取締役・最高経営責任者 八木田 樹- 本社所在地：東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階- 設立 ：2017年9月14日- 事業内容 ：法律業務の支援に特化したサービス開発- URL ：https://www.legalscape.jp/

■株式会社アシロ 概要

- 代表者 ： 代表取締役 中山 博登- 所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F- 資本金 ： 611百万円（2025年10月末現在）- 設立 ： 2016年4月- 従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む- 事業内容：インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「メディア関連事業」弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売を行う「保険事業」- サイトURL：https://asiro.co.jp