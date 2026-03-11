【世界が認めるデータ活用支援】キーウォーカーの社員5名が、Tableauグローバルコミュニティ「DataFam Rising Stars 2026」に同時選出

株式会社キーウォーカー

株式会社キーウォーカー（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林 一登）は、世界最大のデータコミュニティのひとつであるTableauコミュニティにおいて、2026年度の「DataFam Rising Stars」に、当社社員5名が選出されたことをお知らせいたします。

■「DataFam Rising Stars」選出の意義

「DataFam Rising Stars」は、Tableauのグローバルコミュニティにおいて、ブログやSNS、ユーザーグループ活動等を通じて、データの可視化や活用文化の普及に多大な貢献をした個人を称える国際的なプログラムです。 2026年度は世界17カ国から82名が選出され、日本からは22名が選ばれました。そのうち5名がキーウォーカーからの選出となり、国内選出者の約4分の1を占める快挙となります。

■ 選出された社員

今回の選出により、キーウォーカーには世界水準のデータリーダーが多数在籍していることが証明されました。選出された5名は、日頃よりクライアント企業のデータ活用支援に従事するとともに、コミュニティ活動を通じて日本のデータ文化醸成に寄与しています。

● 高木 鉄心（2年連続選出）

● 小久保 希（2年連続選出）

● 吉橋 孝太

● 西川 侑助

● 木谷 太祐

■ 株式会社キーウォーカー 代表取締役社長 小林 一登のコメント

「この度、当社の社員5名が世界的な『DataFam Rising Stars』に選出されたことを大変誇りに思います。当社は『世界の未来を可視化する』というミッションのもと、国内シェアNo.1のWebスクレイピング技術からAI分析、BIツールによる可視化まで、データ活用の全行程を支援しています。 今回の選出は、メンバー個々の技術力のみならず、培った知見を社会へ還元しようとする姿勢が評価されたものです。今後も、世界レベルのプロフェッショナル集団として、お客様のデータドリブン経営を強力にリードしてまいります。」

■ キーウォーカーのデータ活用支援について

キーウォーカーは、Salesforceパートナー（Tableau）およびDataikuコンサルティングパートナーとして、企業のDX推進を支援しています。単なるシステムの導入に留まらず、社内での自律的なデータ活用を促す「データ文化の醸成」や「人材育成」などデータ活用の内製化に強みを持っており、今回の選出メンバーもその中核を担っています。

【Tableauソリューション】

ビッグデータを美しく分かりやすく可視化・分析！

https://www.keywalker.co.jp/tableau/tableau.html(https://www.keywalker.co.jp/tableau/tableau.html)



【データ分析基盤サービス】

あらゆるデータを一元管理し、見やすく整理された状態で提供！

https://www.keywalker.co.jp/data_analysis_platform/data_analysis_platform_service.html



【Dataiku導入・運用支援サービス】

統合AIプラットフォーム「Dataiku」の導入・運用を支援！

https://www.keywalker.co.jp/dataiku/dataiku_support_service.html

■ 参照URL

DataFam Rising Stars 2026 発表記事

https://adammico.medium.com/datafamrisingstars-2026-e4cb23b21c0b

【株式会社キーウォーカーについて】

名称 ：株式会社キーウォーカー

所在地 ：東京都港区西新橋１丁目８－１REVZO虎ノ門 4F

代表取締役：小林 一登

設立 ：2000年11月22日

事業内容 ：ビッグデータの収集・整理・蓄積・可視化・分析ソリューションの提供

URL ：https://www.keywalker.co.jp/