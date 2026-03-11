現場の施工管理サービス「ワークサイト」揚重搬出入管理UIを刷新

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、現場の施工管理サービス「ワークサイト」において、資機材の搬入やクレーン利用の予約管理を行う「揚重搬出入（ようじゅうはんしゅつにゅう）」機能のスマートフォン表示を刷新しました。

今回のUI（ユーザーインターフェース：操作画面）刷新は、単なる機能改善に留まりません。既存のKY（危険予知）記録や日報作成機能に加え、揚重機のスケジュール管理も「ワークサイト」だけで一元的に扱いやすくなり、現場の主要な管理業務がひとつのプラットフォームで完結します。

ITに不慣れな方でも「ワークサイトなら使える」と感じることができ、これまで分散していた業務が自然と集約され、現場全体の業務効率を飛躍的に向上させます。

開発の背景：ツール乱立が引き起こす、現場の“隠れた負担”

これまでの横スクロールが縦スクロール表示になり、見やすさが向上。揚重機の確認・調整業務がスムーズにできる。

建設現場では近年DXが進む一方、用途ごとに異なるツールやアプリが導入され、現場監督や作業員は複数のIDや操作方法を覚えなければならないという新たな課題に直面しています。揚重機の予約はAツール、作業予定登録はBツール、KYの記録はCアプリといった煩雑な状況は、ITツールに不慣れな作業員にとって大きな心理的負担となり、生産性向上の障壁となっていました。

当社はこれまでも「ワークサイト」において、作業間連絡調整や作業日報作成に加え、KY活動記録といった日々の業務を電子化し、一元管理できる機能を搭載・強化してきました。今回の「揚重搬出入」機能のUI刷新は、この流れをさらに加速させるものです。これまで別管理となりがちだった揚重機のスケジュール調整も、誰もが直感的に使える操作性で「ワークサイト」に統合することで、現場のあらゆる情報をワンストップで管理できる環境の実現を目指します。

主なアップデート内容：誰もが迷わず使える、シンプルな操作性

1.「縦スクロール」で確認もスムーズ、ワークサイトのみで完結

予約スケジュールを、時間軸に沿って上から下へ流れる「縦スクロール」の表示ができるようになりました。これにより、移動の多い建設現場でも片手でスムーズに1日の予定が確認できます。別ツールを開くことなく、ワークサイト内で完結します。

2.必要な情報だけを比較表示し、迅速な調整を実現

「Aゲート（搬入口）」と「1号機（クレーン）」など、確認したい設備を最大3つまで任意に選択し、並べて表示できるようになりました。必要な揚重機の空き状況だけをピンポイントで比較できるため、予約の調整が迅速かつ正確に行えます。

表示したい揚重機や設備を選択すると（左）、それらの予約状況が縦スクロールで確認しやすくなった（右）。

3.文字の重なりを解消し、見落としによるトラブルを未然に防止

予約が集中する時間帯でも文字情報が重ならないよう、表示レイアウトを自動調整する仕組みを導入しました。小さなスマートフォンの画面でも各社の予約内容が明確に識別できるため、予約時間の勘違いや見落としといった現場トラブルを未然に防ぎ、手戻り防止に寄与します。

当社は今後も「ワークサイト」の機能拡充を継続的に進め、建設業界のDX推進と、生産性向上および働き方改革に貢献してまいります。

現場の施工管理サービス「ワークサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」において、現場の管理・調整業務のデジタル化を推進し、業務効率化を実現するサービスです。作業予定・実績からKY活動記録、ゲートや揚重機の使用予定まで、さまざまなデータを一元管理できます。

https://www.kensetsu-site.com/series/worksite/

対応機種：Windows 11、iOS 15以降、iPadOS 15以降、Android 11以降

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

事業共創カンパニー

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AI事業カンパニー

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「ワークサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。

※「Windows」は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※「iPhone」「iPad」は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems,Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※AndroidはGoogle LLC の商標です。