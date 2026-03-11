新電元工業、高耐圧・大電流ファストリカバリダイオードのラインアップ拡充
新電元工業は、650V高耐圧・大電流ファストリカバリダイオード「Zシリーズ」のラインアップを拡充します。
近年、スイッチング電源の高性能化・小型化に伴い、回路の高周波化が急速に進んでいます。
その結果、ノイズの増加、損失による発熱、効率低下といった課題が顕在化し、設計者は部品選定や放熱対策に苦慮しています。
こうした背景の中、電源・照明・産業機器市場では「低ノイズ」「高速スイッチング」「高効率」を同時に満たす半導体デバイスが強く求められています。
新電元工業は、これらの技術課題を解決するため、650V高耐圧・大電流ファストリカバリダイオード「Zシリーズ」に、新たに4機種を追加しました。
本製品は、超低注入構造とライフタイムキラー技術を採用し、従来品比でノイズを約40％低減、trr＝25～40nsの高速スイッチングを実現しました。
さらに、他社製品と比較して効率1％アップ、内部損失3.2W低減を達成し、スイッチング電源の高周波化に貢献します。
詳細はこちらから :
https://www.shindengen.co.jp/products/new/2026/650v_zseries.html
低ノイズ・ソフトリカバリ特性
従来品・競合品と比較し、IRP・VRPともに約40％低減。
ノイズ対策部品の削減や規格対応に貢献。
高効率・低損失
競合FRD比で効率1％アップ、内部損失3.2W低減。省エネ化に貢献。
高速スイッチング
trr＝25～40nsを実現。
高周波化に対応。回路効率向上に寄与。
高耐圧・高温保証
VRRM＝650V、Tj＝175℃保証。第5世代設計ルール採用により信頼性向上。
その他
・フルモールド構造
・端子Pbフリー、RoHS対応
■用途例
・電源機器全般
・照明機器全般
・産業機器全般
■発売時期
量産中
新電元工業株式会社について
新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。
新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。 詳細については新電元工業のウェブサイト（ https://www.shindengen.co.jp/ ）をご覧ください。
お問い合わせ先
新電元工業株式会社 営業本部マーケティング部
News事務局
お問い合わせ先 :
https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/semi