新電元工業、高耐圧・大電流ファストリカバリダイオードのラインアップ拡充

新電元工業株式会社

新電元工業は、650V高耐圧・大電流ファストリカバリダイオード「Zシリーズ」のラインアップを拡充します。

近年、スイッチング電源の高性能化・小型化に伴い、回路の高周波化が急速に進んでいます。

その結果、ノイズの増加、損失による発熱、効率低下といった課題が顕在化し、設計者は部品選定や放熱対策に苦慮しています。

こうした背景の中、電源・照明・産業機器市場では「低ノイズ」「高速スイッチング」「高効率」を同時に満たす半導体デバイスが強く求められています。

新電元工業は、これらの技術課題を解決するため、650V高耐圧・大電流ファストリカバリダイオード「Zシリーズ」に、新たに4機種を追加しました。

本製品は、超低注入構造とライフタイムキラー技術を採用し、従来品比でノイズを約40％低減、trr＝25～40nsの高速スイッチングを実現しました。

さらに、他社製品と比較して効率1％アップ、内部損失3.2W低減を達成し、スイッチング電源の高周波化に貢献します。

詳細はこちらから :https://www.shindengen.co.jp/products/new/2026/650v_zseries.html低ノイズ・ソフトリカバリ特性

従来品・競合品と比較し、IRP・VRPともに約40％低減。

ノイズ対策部品の削減や規格対応に貢献。

高効率・低損失

競合FRD比で効率1％アップ、内部損失3.2W低減。省エネ化に貢献。

高速スイッチング

trr＝25～40nsを実現。

高周波化に対応。回路効率向上に寄与。

高耐圧・高温保証

VRRM＝650V、Tj＝175℃保証。第5世代設計ルール採用により信頼性向上。

その他

・フルモールド構造

・端子Pbフリー、RoHS対応

■用途例

・電源機器全般

・照明機器全般

・産業機器全般

■発売時期

量産中

詳細はこちらから :https://www.shindengen.co.jp/products/new/2026/202603_frd.html

新電元工業株式会社について

新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。

新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。 詳細については新電元工業のウェブサイト（ https://www.shindengen.co.jp/ ）をご覧ください。

