しろくま電力、「第8回 脱炭素経営EXPO【春】」に出展

しろくま電力株式会社

グリーン電力に特化した事業を展開する、しろくま電力株式会社（東京都港区、代表取締役 谷本 貫造、以下、しろくま電力）は、2026年3月17日（火）から19日（木）までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第8回 脱炭素経営EXPO［春］」に出展します。

同社ブースでは、駐車場スペースを活用して太陽光発電を導入できるソーラーカーポートと、再生可能エネルギーの有効活用を支える蓄電池システムを展示し、企業の脱炭素化を支援するエネルギーソリューションをご紹介します。

東京ビッグサイト／東７ホール E38-28にて、しろくまカーポートや各種蓄電池システムをご紹介

企業における脱炭素経営の重要性が高まるなか、自家発電設備の導入やエネルギーの効率的な活用は、多くの企業にとって重要な経営課題となっています。

一方で、太陽光発電設備の設置には屋根の耐久性の問題や、貸主交渉、用地確保などの課題もあり、導入のハードルとなるケースもあります。こうした課題の解決策として、既存の駐車場スペースを活用できるソーラーカーポートへの関心が高まっています。太陽光発電設備を駐車場上部に設置することで、新たな土地開発を伴うことなく再生可能エネルギーの導入が可能になります。

また、PPA*1スキームを活用することで、企業は初期投資なしで設備を導入することができます。さらに、定置用蓄電池を併設することで、発電した電力を蓄え、必要な時間帯に活用することが可能となり、再生可能エネルギーの利用をより効率的に進めることができます。

今回、しろくま電力の展示ブースでは、環境省*2の優良事例にも紹介されたソーラーカーポートをベースに、工法の改良により工期短縮とコスト最適化を実現した「しろくまカーポート」をご紹介します。

さらに、再生可能エネルギーの有効活用を支える蓄電池ソリューションについても解説し、企業の脱炭素化を支援するしろくま電力のエネルギーサービスをご紹介します。



*1 企業が自社の遊休地や屋根などのスペースを利用して太陽光発電システムを設置し、そこで発電した電力を長期契約で購入する取組み。発電設備は発電事業者が設置し保有するため、企業はイニシャルコストが掛からず導入できる事が特徴。また、発電した電気は外部要因に左右されず、安定的な見通しが立てられる自家消費電源となる事も利点のひとつ。

*2 環境省「ソーラーカーポート等の新たな自家消費型太陽光等の導入支援事業に関する優良事例」より

●第8回 脱炭素経営EXPO［春］

会期：2026年3月17日（火）～19日（木）10:00 - 17:00

会場：東京ビッグサイト

入場：無料

※事務局ウェブサイトより来場登録のうえご来場ください。

主催：RX Japan 株式会社

イベントサイト：https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/dcm.html

● しろくま電力株式会社について

しろくま電力は、グリーンに特化した電力会社として再生可能エネルギーの普及拡大を推進しています。一般的に、それぞれが独立した事業者から成る「発電」「蓄電」「売電」の電力3事業を一気通貫で展開し、電力の流通構造から変えることで再エネ電力の低価格化を追求。発電所の適地をAIで解析する「GreenMap」や、大規模蓄電池をアルゴリズムで制御する自社開発AI技術など、テクノロジーによるグリーン電力の課題解決にも注力しています。あらゆる視点から、日本の脱炭素社会の実現を目指します。

【しろくま電力株式会社】

会社概要

社名 ：しろくま電力株式会社（読み:しろくまぱわー、旧 株式会社afterFIT）

創業 ：2016年10月

代表者 ：代表取締役 谷本 貫造

本社所在地：東京都港区芝大門2-4-6

事業内容 ：グリーン電力事業

URL ：https://corp.shirokumapower.com