ホーユー、桜が丘工場にオンサイトPPAモデルによる太陽光発電を導入

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、桜が丘工場（愛知県瀬戸市）において、オンサイトPPAモデル※₁による太陽光発電設備を導入し、2026年3月11日より稼働を開始します。ホーユー国内工場でPPAモデルによる太陽光発電を導入するのは、今回が初めてとなります。

桜が丘工場

桜が丘工場第III棟の屋根に、計481枚の太陽光パネル（パネル容量 ： 288.60kW）を設置しました。本設備で発電された電力（再生可能エネルギー）は、ホーユーがPPA事業者より購入し、自家消費します。年間供給電力量は約340MWhを見込み、これは年間約143トンの二酸化炭素（CO2）排出削減効果に相当します※2。

近年、気候変動への対応は企業にとって重要な責務となっており、二酸化炭素（CO2）排出の削減が強く求められています。ホーユーは、環境負荷の低減を重要な経営課題のひとつと位置づけ、ホーユーが掲げる「イキワク・ワクワクビジョン2030」の「環境彩りビジョン」のもと、さまざまなステークホルダーと連携しながら、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。今後も、省エネルギーの推進やエネルギー効率の向上を通じて、さらなる環境負荷の低減に努めてまいります。

※1 オンサイトPPA（Power Purchase Agreement ： 電力購入契約）とは、発電事業者が需要家の敷地内に太陽光発電設備を設置し、発電された電力を需要家が購入する仕組みです。

※2 二酸化炭素（CO2）排出量削減効果は、年間供給電力量に対し令和5年度実績の全国平均係数（0.000423 t-CO2/kWh）を用いて算出しています。

イキイキ・ワクワクビジョン2030について

ホーユーは「イキイキ・ワクワクビジョン2030」を掲げ、顧客・環境・社員の3つの側面で価値を創造し、持続可能な社会の実現を目指します。このビジョンは、コーポレートスローガン「COLOR YOUR HEART 心に彩りを」を基盤に、お客様の生活に彩りを届ける「顧客彩りビジョン」、地球環境への負荷低減と４Rを推進する「環境彩りビジョン」、社員が心身ともに健康で働きがいを感じられる環境を作る「社員彩りビジョン」で構成されています。

ホーユー株式会社について

ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※₃ を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。

2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。

※3 調査期間：

インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額

インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2025年12月 各年累計販売金額

ホーユー株式会社 会社概要

本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地

代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広

創業：1905年（明治38年）

創立：1923年（大正12年）

資本金：1億1000万円

従業員数：1,080名 (2025年10月31日時点)

連結売上高：527億円（2025年10月31日決算）

国内生産拠点：瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴

田町985）

事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売

HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/