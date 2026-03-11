【3/18開催ウェビナー】MEO×LINEで実現する 来店で終わらせない店舗ナーチャリング設計

株式会社クウゼン

対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」を提供する株式会社クウゼン（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：太田 匠吾、以下、当社）は、GMO TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 亮一）と、2026年3月18日（水）に共催ウェビナーを開催いたします。

本ウェビナーは、AI検索やマップ枠の拡張といったユーザー行動の変化を背景に、検索結果での「選ばれる店舗づくり（MEO）」と、LINE公式アカウントを活用した「来店後のファン化（ナーチャリング）」を一つの流れとして統合し、店舗集客を単発の施策から「積み上がる仕組み」へと変えるための実践的なアプローチを徹底解説するプログラムです。

共催セミナー開催の背景

昨今、ユーザーの検索行動は劇的な変化を遂げています。AIによる検索結果の要約表示やマップ枠の拡張により、ユーザーは個別のホームページを回遊することなく、検索結果画面のみで店舗を比較し、来店先を決定する「検索完結型」の動きが強まっています。

このような検索画面上で比較から来店判断までが完結してしまう環境下では、単に検索順位を上げるだけの施策は限界を迎えています。いま店舗経営に求められているのは、検索結果で「選ばれる」ための情報の質を高めるだけでなく、その接点を一過性のものにせず、再来店へと繋げる「継続的な関係構築」までを分断させずに一つの流れとして設計することです。

本ウェビナーでは、最新の検索トレンドを踏まえた「選ばれる店づくり」のノウハウと、LINE公式アカウントによるデータ活用術を掛け合わせ、新規接点の創出からリピーター育成までを仕組み化する手法を公開します。単発の施策で終わらせず、顧客との繋がりを資産として蓄積し、中長期的に収益が向上し続ける「積み上がる集客の仕組み」を徹底解説いたします。

ウェビナーの見どころ

【第1部】GMO TECH株式会社

新規来店を増やすためのMEO戦略 ～検索結果で選ばれる店舗情報の整え方～

AI要約やマップ枠の拡大を踏まえ、ユーザーに「選ばれる」ための情報整備について解説します。

- エリア別の検索ニーズに合わせた店舗情報の最適化- 来店判断を左右する写真・口コミの改善ポイント- 本部主導で全店舗の情報品質を統一・改善する運用体制の構築

【第2部】株式会社クウゼン

新規・リピーターを増やすLINE×パーソナライゼーション施策

来店した顧客を確実にファン化させるための、データに基づいたパーソナライゼーション施策を最新の事例とあわせてご紹介します。

- 店舗集客におけるLINE公式アカウントの真の有用性- 「データ活用」によるパーソナライゼーション施策の詳細- 顧客属性や行動履歴に応じた最新のコミュニケーション事例このような方におすすめ- エリア特性を踏まえた集客設計に課題を感じている店舗の経営者・マネージャーの方- 新規獲得後のリピーター育成まで一貫設計したいCRM／LINE運用担当者- 集客を“単発施策”から“仕組み化”へ転換したい経営層・役員層- 広告依存から脱却し、自然流入・指名獲得を強化したいデジタル戦略担当者開催概要

タイトル：MEO×LINEで実現する 来店で終わらせない店舗ナーチャリング設計

開催日時： 2026年3月18日（水）13:00～14:00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費 ： 無料

登壇者：GMO TECH株式会社 プロダクトマーケティング事業本部 第II営業統括部 統括部長 大塚 裕太

株式会社クウゼン VP of Marketing 藤田 紀崇

申込方法： こちらのページ(https://gmotech.jp/semlabo/webinar/seminar/20260318-kuzen-tech-seminar-2/)よりお申し込みください。

「クウゼン（KUZEN）」サービス概要

「クウゼン（KUZEN）」はマーケティング効果の最大化や業務効率化を支援する対話デザインプラットフォームです。外部のCRMやMAツール、コミュニケーションツールとの柔軟な連携や充実した運用サポートが特徴で、これまで業種・規模を問わず700社以上の企業様に導入されております。

URL：https://www.kuzen.io/

サービス申込の問い合わせ先：marketing@kuzen.io

会社概要

＜GMO TECH株式会社＞

設立：2006年12月4日

代表取締役：鈴木 亮一

所在地： 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー

事業内容 ：AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

URL：https://gmotech.jp/

＜株式会社クウゼン＞

設立： 2015年2月6日

代表取締役 CEO：太田 匠吾

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目10-1 日土地西新宿ビル 5階

事業内容： 対話デザインプラットフォーム「クウゼン（KUZEN）」の開発・運用および企業の公式LINEアカウント運用をサポートするサービスを提供

コーポレートサイト：https://corp.kuzen.io/

サービスサイト ：https://kuzen.io/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社クウゼン

PR担当 行田

連絡先： pr@kuzen.io