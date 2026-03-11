【ジュエリーを整える】2月修理ランキング！「指輪のサイズ直し」が単独1位、手元の大切な一点を″最良の状態へ更新″する愛用意識が定着｜札幌のジュエリー修理・リフォーム専門店RITZ GLANDE

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2026年２月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2026年2月1日～2026年2月28日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：66件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

指輪のサイズ直し：19件

接着（ロー付）：15件

職人新品仕上げ：10件

パールジュエリー糸交換：5件

リフォーム：4件

1位｜指輪のサイズ直し

今回堂々の1位に輝いた「指輪のサイズ直し」は、19件ものご依頼をいただいた、まさに今の季節を映すようなご相談です。「長年しまっていたリングを久しぶりに着けてみたら、サイズが合わなくなっていた」「大切な人から受け継いだ指輪を、自分の手にきちんと合わせて日常使いしたい」--そんな思いを抱えてご来店くださるお客様が、今回特に多くいらっしゃいました。サイズを整えるだけで、指輪への愛着がぐっと深まり、毎日のコーディネートにも自然と取り入れやすくなるもの。熟練の職人が一点一点の素材や造りを見極めながら、丁寧に仕上げております。眠っていた指輪に、新たな出番を作るきっかけとして、ぜひお気軽にご相談ください。

2位｜接着（ロー付）

2位には「接着（ロー付）」が15件のご依頼でランクインしました。チェーンが切れてしまったり、石を留めるパーツが外れてしまったりと、ジュエリーのトラブルはふとした瞬間に起こるもの。「久しぶりに取り出したネックレスが壊れていた」「どこかにしまったまま修理できずにいたけれど、そろそろちゃんと直したい」--そういったご事情でご来店くださる方が多くいらっしゃいます。壊れてしまったからといって手放すのではなく、職人の技で元の姿に蘇らせてまた日常に連れ出す。その選択が、ジュエリーとの縁をさらに深めてくれるのではないでしょうか。思い入れのある一点を諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

3位｜職人新品仕上げ

3位は「職人新品仕上げ」で、10件のご依頼をいただきました。長く愛用してきたジュエリーには、気づかないうちに細かな傷やくすみが蓄積していくもの。「なんとなく輝きが落ちた気がする」「記念日や特別な場面でまた堂々と着けたい」--そんなタイミングで選ばれるのが、このメンテナンスです。職人が丁寧に磨き上げることで、購入当時のような艶と輝きが戻り、同じジュエリーとは思えないほどの仕上がりになることも少なくありません。新しいものを買い足すのではなく、手元にある大切な一点を蘇らせるという選択は、ものを慈しむ気持ちそのもの。お気に入りのジュエリーに、もう一度輝く機会をあげてみませんか。

4位｜パールジュエリー糸交換

4位には「パールジュエリー糸交換」が5件でランクインしました。パールネックレスやブレスレットは、糸が少しずつ傷んでいても外見からは気づきにくく、「久しぶりに取り出したら糸が弱っていた」「引っ張ったら切れてしまいそうで不安」というご相談をいただくことがよくあります。パールは繊細な素材だからこそ、糸の状態を定期的に確認し、適切なタイミングで交換することが、長く美しく保つための大切なケアです。思い出の詰まったパールジュエリーを安心して身に着け続けるために、職人が一粒一粒丁寧に糸を通し直し、しっかりとした状態に仕上げます。「なんとなく気になっている」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。

5位｜リフォーム

5位には「リフォーム」が4件でランクインしました。「若い頃によく着けていたジュエリーが、今のライフスタイルには合わなくなってきた」「形見として受け継いだけれど、そのままでは使う機会がなかなか作れない」--そうした想いを抱えたまま、引き出しの奥に眠らせていたジュエリーはありませんか。リフォームとは、素材や石はそのままに、デザインや形を現代の暮らしに合った新しいスタイルへと生まれ変わらせる技術です。思い出や価値はそのままに、日常で活躍できる一点へと仕立て直すことで、ジュエリーとの関係を改めて築き直すことができます。「どんなデザインにできるのか」「自分の希望を形にできるのか」など、まずはご要望をお聞かせいただくところからお気軽にどうぞ。

◼︎今後の展望

2月度の調査結果では、「指輪のサイズ直し」が19件で単独1位を獲得し、手元にあるジュエリーを「今の自分にきちんと合った状態で使い続けたい」という、丁寧な愛用意識の高まりが鮮明に表れた結果となりました。サイズを整える、磨き直す、修理して蘇らせる--一見シンプルに見えるこれらのご依頼の一つひとつに、「大切なものを未来へとつないでいきたい」というお客様の想いが込められています。

新しいものを次々と求めるのではなく、すでに手元にある大切な一点を最良の状態へと整えながら使い続けるという、現代的な「ジュエリーへの未来投資」の意識が着実に定着してきていることを、日々のご依頼を通じて強く実感しています。また、2位の接着（ロー付）や4位のパールジュエリー糸交換、5位のリフォームといったご依頼を見ても、トラブルが起きてから仕方なく修理するという後ろ向きな動機ではなく、思い入れのあるジュエリーをより安心して、より長く、より自分らしく愛用し続けるための「サステナブルなアップデート」へと、お客様一人ひとりの意識が着実に進化していることが伝わってきます。

RITZ GLANDEでは、大切なジュエリーとの関係を、これからも一緒に育てていけるよう、引き続き真摯に向き合ってまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北５条西７丁目２番１ 京王プラザホテル札幌 B１F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00（火曜定休）

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/ritz.glande/

TikTok：

https://www.tiktok.com/@ritzglande

YouTube：

https://youtube.com/@ritzglande

GoogleMap

https://share.google/bTQKhI72X4J6gdIVy

■会社概要

会社名：

株式会社 一宝

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１Ｆ

創設：

2009年4月1日

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング

工房Smith札幌

https://sapporo-smith.jp/