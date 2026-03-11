Z世代のオルタナティブポップロックバンド・Viewtradeが、新曲『諸行無常とキミとボク』を配信リリース

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Viewtradeの新曲『諸行無常とキミとボク』を本日配信リリースした。『諸行無常とキミとボク』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

コンスタントなリリースと勢いのあるライブパフォーマンスで、急速にライブハウスシーンをにぎわせている京都発、Z世代オルタナティブ・ポップロックバンドViewtrade（ビュートレード）。

自主企画や数々の大型サーキットイベントなどの出演を経て、2026年も勢いの増す彼らが本日、新曲『諸行無常とキミとボク』を配信リリースした。

今作は、バンドとしてのエネルギーを詰め込んだポップロックチューン。

パンキッシュな演奏に、複雑なコードワークと掛け合いのコーラスワークが華やかさを添えている。

出会いと別れをテーマにしたポジティブな歌詞に、キャッチーでリズミカルなサウンドが融合。

春の訪れを感じさせる、新たなスタートを切るこの季節にふさわしい一曲に仕上がっている。

そんな今作について、Viewtrade・池田リン。(Vo./Gt.)よりコメントが届いた。

【池田リン。／コメント】

僕たちがいつもライブで表現してきた熱量がよく現れた1曲に仕上がりました。

今こうしているうちにも何かが終わって何かが始まっているけれど、それこそが希望であり、今を生きる君と僕に対する何よりの祝福だと思う。

未来のことは誰も分からないからこそ僕たちは音を鳴らし、君は音を受け取る。そんな関係性を再確認するための1曲です。よろしく頼みます。

また、3月13日にはキャリア初のワンマンライブを下北沢SHELTERにて開催。

これまでの歩みの集大成ともいえるステージは、彼らへの期待の高さを示すかのようにチケットが完売。

勢いのますViewtradeから、ますます目が離せない。



『諸行無常とキミとボク』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

・リリース情報

タイトル：諸行無常とキミとボク

アーティスト名：Viewtrade

作詞：池田リン

作曲：ササキソラ

配信開始日：2026年3月11日

配信サービス：https://zula.lnk.to/4JapigZL

・ライブ情報

Viewtrade one man live "LORDiNG NOW!!"

2026年3月13日（金）

下北沢SHELTER

open/start 18:30/19:00

SOLD OUT!!

詳細はSNSおよびHPにて

https://viewtrade.ryzm.jp/

・アーティスト情報

ぱんだ(Ba.) / 池田リン。(Vo./Gt.) / ササキソラ(Gt.) / 文哉(Dr.) (L→R)

2020年京都市下京区にて結成されたオルタナティブロック＆ポップバンド『Viewtrade』。

1990~2000年代の邦楽オルタナティブロックとJ-POP&ROCKサウンドをZ世代的解釈で再構築。緻密かつ衝動的なバンドアンサンブルとカラフルなメロディを絶妙なバランスで共存させる巧みなソングライティングと、皮肉な色彩を帯びた一筋縄ではいかない歌詞世界が魅力の令和世代ロックバンド。

ライブパフォーマンスにも定評があり、これまで数多くの対バンイベントやサーキットイベントに出演。

メンバー4人それぞれの個性が絶妙なバランスでぶつかり合うアッパーなグルーヴと、毎回フロアを熱狂させる圧巻のパフォーマンスは、まさに必見。今、もっともライブハウスシーンで目撃すべき存在である。

・Viewtrade OFFICIAL YouTube：https://www.youtube.com/@viewtrade_official

・Viewtrade OFFICIAL WEBSITE：https://viewtrade.ryzm.jp/

・Viewtrade OFFICIAL X：https://twitter.com/viewtrade_band

・Viewtrade OFFICIAL Instagram：https://www.instagram.com/viewtrade_band/

・Viewtrade OFFICIAL TikTok：https://www.tiktok.com/@viewtrade_official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/