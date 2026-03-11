株式会社エンファクトリー

株式会社エンファクトリー（東京都千代田区、代表取締役社長CEO加藤健太）は、2026年3月24日（火）12:00-13:30にて、『新規事業の成功確度を高める「狙うべき市場」の見極め方～脱・価格競争。プロ直伝「オンリーワン」で勝つための市場の捉え方とは～』セミナーを開催します。（詳細はこちら：https://ldu.enfactory.co.jp/20260324?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry(https://ldu.enfactory.co.jp/20260324?utm_source=enfactory&utm_medium=form&utm_campaign=homepage_inquiry)）

「市場規模は十分にあるはずなのに、新規事業の売上が伸びない」

「プロダクトの完成度は高いはずが、狙うべきターゲット市場の優先順位が定まらない」

「事業計画は策定したものの、営業戦略や組織設計が市場と整合していない」

新規事業において最初に問われるべきは、「どの市場を狙うか」です。

市場選定を誤れば、どれほど優れたプロダクトや営業体制を構築しても、持続的な成長は実現できません。

一方で、多くの企業では既存事業の成功モデルや過去の延長線上で市場を捉え、構造変化や潜在ニーズを十分に分析しないまま参入判断を行っているケースが見受けられます。

その結果、PMFに至る前に停滞し、営業の型化や組織化にも踏み込めない状況に陥りかねません。

本セミナーでは、元株式会社キーエンスにて新商品・新規事業企画を担当し、世界初・業界初の商品開発を多数リードしてきた高杉康成氏（コンセプト・シナジー株式会社 代表取締役）をゲストにお迎えし、BEV市場の減速をはじめとした具体事例をもとに、

・社会構造の変化から市場の潜在ニーズを捉える視点

・参入すべきターゲット市場の見極め方

・中長期的な市場展望の描き方

について、実践的に解説いただきます。

新規事業の成功確率を高めるために必要な「市場の見極め」と「組織設計」を体系的に整理する機会として、ぜひご参加ください。

【このような方におすすめです】

・中堅・大手企業における新規事業開発部門、営業企画・営業推進部門の責任者

・既存事業の強みを活かした新市場開拓を検討している方

・新規事業を属人的な取り組みではなく、再現性ある営業組織として構築したい方

・市場選定から営業実行までの整合性を見直したい経営層・事業責任者

【開催概要】

・日時：3月24日（火）12:00-13:30

・参加費：無料

・場所：Zoomウェビナー（お申込みいただいた方にURLをお送りいたします）

※3日間限定の見逃し配信も実施いたします。日程が合わない方もお気軽にお申し込みください。

【特別講演 12:00～12:40 】

高杉 康成氏

コンセプト・シナジー株式会社 代表取締役

経営学修士（MBA)

経済産業大臣登録 中小企業診断士

神戸大学大学院 経営学研究科 博士後期課程中退（MBA)。元株式会社キーエンス本社新商品・新規事業企画グループ。入社後、営業部門に配属されコンサルティング営業を学ぶ。営業職時代は全国ランキング表彰、新商品や業界情報などに役立つ有効情報提供大賞を受賞。その後本社の新商品・新規事業のプランニング部門へ異動。世界初・業界初を中心としたオンリーワン商品を多数企画立案し、新商品開発プロジェクトリーダーとして多数の商品開発に携わる。

退職後、経営コンサルタントとして独立。得意の「独自性の高い商品開発」だけではなく、店舗やサービス業などにおいても「オンリーワン高付加価値ビジネス」を作り出すために、上場企業をはじめ様々な規模・業種の企業に対して新規事業や新商品開発、あるいは高収益をあげるための仕組みづくり、ソリューション営業力強化などのコンサルタント活動を行っている。

最近では、次世代自動車（SDV）、次世代通信（５Ｇ）、ドローン、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ、ＶＲ・ＡＲ、農業クラウドサービスなど、様々な最先端・成長業界における新規参入の支援を、上場企業をはじめ全国の企業に行っている。

キーエンス流 性弱説経営 人は善でも悪でもなく弱いものだと考えてみる(https://www.amazon.co.jp/dp/4296206419?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_CYQD5CFQ76TEXT34JWMA&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_CYQD5CFQ76TEXT34JWMA&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_CYQD5CFQ76TEXT34JWMA&bestFormat=true)

【セッション１. 12:40～12:55 】

徳永 翔太

株式会社日本能率協会総合研究所

情報コンサルタント

大学院で政治経済学を専攻。日本能率協会総合研究所に入社後は、新規事業・新商品開発のご担当者を対象に、情報コンサルタントとしてマーケティングリサーチを支援。アイデア創出に必要な‘未来’を示す情報源の発掘と創造に定評がある。近年、リサーチの専門家としてラジオNIKKEI「Business EXpress」にパーソナリティーとして出演中。

執筆：「マーケットNo.1になるためには何が必要か“シェア20％”を超えれば業界地図を塗り替えられる？」『販促会議』、2025年9月号

【セッション２. 12:55～13:10 】

砂場 亮志

SALESCORE株式会社

セールス＆マーケティング本部 本部長

新卒で株式会社キーエンスに営業職として入社。

マーキング事業部に所属し、主に食品メーカー様や薬品メーカー様向けに賞味期限やロット番号の印字を行うインクジェットプリンター専任営業担当として従事。

その後【再現性をもつ営業組織】をつくりたいという思いからSALESCOREに入社。SALESCOREではセールス&マーケティング本部 本部長を務める。

【セッション３. 13:10～13:25 】

慶野 忠志

株式会社エンファクトリープロクルユニット長

2014年株式会社エンファクトリーに入社。プロフェッショナルの派遣サービス「プロクル」、2016年、専門家による記事制作サービス「専門家@メディア」、2018年、LINE社との協業で「LINEトークCARE」など新規事業の創出・運用を行う。3万人を超えるプロとともに延べ500社を超える企業の新規事業支援、営業、マーケティングなどの課題に対し最適な専門家の提案、伴走支援を実施。

