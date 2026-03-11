ハイアット リージェンシー 東京ベイ、インフォメーションサイトを WOVN.io で4言語対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、ホテル東京ベイ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小澤 真也）が運営するハイアット リージェンシー 東京ベイのインフォメーションサイトに導入され、4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）での公開が開始されました。本導入により、季節ごとの観光情報やアクセス情報など、訪日外国人がホテルでの滞在を安心して思い描ける情報を多言語で発信することが可能になりました。

■少人数体制でも無理のない多言語運用を実現し、インバウンド向け情報発信を強化

ハイアット リージェンシー 東京ベイは、「アーバンリゾート」をコンセプトに、都心から約30分というアクセスの良さとリゾート感を両立したホテルです。東京ディズニーリゾート周辺での滞在や東京観光を目的とした宿泊ニーズが高く、多くの外国人観光客に利用されています。

宿泊検討時にはハイアットホテル公式サイトを参照するお客様も多い一方で、同サイトでは掲載できる情報量や表現に限りがあり、多様なサービスを十分に伝えることに課題がありました。特に、東京・周辺観光地へのアクセスやシャトルバスを含む交通手段、初詣や紅葉といった季節ごとの楽しみ方など、訪日外国人が宿泊前に知りたい情報を、より分かりやすく、多言語で発信できる場が求められていました。

こうした背景からインフォメーションサイトをリニューアルし、多言語での情報発信を進める方針になりましたが、限られた運用人数の中で、スピード感を持って複数言語のコンテンツを運用できるかが課題となっていました。そこで、運用工数を抑えながらリアルタイムに多言語発信を実現できる WOVN.io を導入しました。

■WOVN.io 導入の決め手

ハイアット リージェンシー 東京ベイの WOVN.io 採用の決め手は、以下4点です。

- 自動運用の実現で、少人数でも多言語運用が可能国際特許を取得した「未翻訳箇所の自動検知・自動翻訳」技術により、元言語のコンテンツ追加・更新を自動で検知し、多言語ページへ反映することができます。日本語ページを更新するだけで他言語ページも自動更新されるため、少人数体制でも無理なく多言語運用が可能になります。- AI 翻訳基盤『Maestro』による高精度の翻訳品質WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』は、多様な翻訳方式・機能により、精度の高い自動翻訳を提供可能です。導入前の検証において同社のネイティブスタッフからも高く評価いただき、運用フェーズに入った現在においても、人力修正を最小限に抑えた状態で運用できています。- 画像やリンクの置換機能を活用し、言語ごとに最適な情報を届けられるWOVN.io は言語ごとに画像・リンクの出し分けを簡単に行うことができるため、運用の負担をかけずに言語ごとに最適な情報を提供できます。- 伴走サポートにより、限られた期間でスピーディーな導入を実現導入・運用時に専任担当者による伴走型サポートを提供しています。繁忙期までの限られた期間での多言語サイトリリースが求められた中、柔軟な導入ステップを提案し、スピーディーに導入できた点も評価いただきました。

■導入サイトについて（ https://hyattregencytokyobay.jp/top/(https://hyattregencytokyobay.jp/top/) ）

ハイアット リージェンシー 東京ベイ インフォメーションサイトを日本語から4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）に対応しています。

■今後の展望

ハイアット リージェンシー 東京ベイは、観光・アクティビティ情報などのコンテンツの更なる充実に加え、東京および周辺観光地へのアクセス情報を強化し、訪日外国人のお客様にとって分かりやすい情報発信を進めていきます。また、今回 WOVN.io を導入したインフォメーションサイトをインバウンド向けプロモーション強化の起点とし、より多くの訪日外国人のお客様に選ばれるホテルを目指していかれます。

WOVN は、今後も多言語化 AI ソリューションの提供を通じて、ホテル・観光業界におけるインバウンド対応と顧客体験価値の向上を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io(https://mx.wovn.io) ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。





企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246