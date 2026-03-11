映像・音楽事業を展開するVAP、経理AIエージェント「TOKIUM」を導入し月次決算を2営業日短縮へ

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）は、株式会社バップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：山川洋平、以下「VAP」）がTOKIUM AI経費承認機能を導入したことをお知らせします。

■導入の背景と目的

VAPは『それいけ！アンパンマン』や『HUNTER×HUNTER』などの人気コンテンツを手掛ける日本テレビホールディングスのグループ会社です。VAPの経理部門では、決算早期化と戦略的業務へのリソースシフトを経営課題として掲げていました。経費精算の承認業務においては、申請内容の確認や不備のチェックに多くの工数を要しており、月末月初の繁忙期には業務が集中する状況にありました。

同社では経理業務のさらなる効率化を目的として、TOKIUM AI経費承認の導入を決定しました。

■TOKIUM AI経費承認の特長

TOKIUM AI経費承認は、経費申請に対してAIが自動でチェックを行い、承認または差し戻し・保留の判断を行うAIエージェントです。経費科目ごとにカスタマイズ可能な承認ルールを設定でき、現場のマネージャーや経理のチェック作業を大幅に削減できます。不備がある申請は自動で差し戻しまたは保留とされ、理由がコメントで通知されるため、申請者は速やかに修正対応が可能です。

■導入による期待効果

VAPでは、TOKIUM AI経費承認の導入により決算早期化のさらなる推進を目指しています。現在の経費精算を第5営業日締めから第3営業日締めへの短縮を目標に掲げており、経費承認チェック業務の工数削減によって、経理担当者が決算分析や経営管理といった戦略的業務に注力できる体制の構築を進めています。また、部長・本部長など承認者の負荷軽減も期待されています。

■VAP経理部長のコメント

当社では『経理は経営管理の略である』という考えのもと、単に数字を作るだけでなく、経営管理に貢献できる部門を目指しています。TOKIUM AI経費承認の導入により、経理業務のさらなる効率化を図ります。経費チェック業務の50%以上をAIに任せられれば、月初の負担が大きく変わります。部員が業務を覚えていく過程で得た知識を、そのままAIにも共有していける。人とAIが一緒に育っていく感覚があって、その過程自体が面白いと感じています。AIを活用しながら部員の視座を高め、各事業本部長の右腕となる人材育成を進めていきたいと考えています。

■株式会社バップについて

設立：1981年1月24日

代表取締役社長執行役員：山川洋平

所在地：東京都千代田区四番町5番地6 日テレ四番町ビル1号館

資本金：2億円

事業内容：映像・音楽コンテンツの企画制作、販売、コンテンツ配信、アーティストマネジメント

URL：https://www.vap.co.jp/

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、照合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=39855212-vap_dounyu_0311&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0311)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=39855212-vap_dounyu_0311&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0311)