太陽の動きにあわせて食べる、やさしい薬膳習慣『あした元気になれる 二十四節気の薬膳カレンダー』 3月11日発売！

『あした元気になれる 二十四節気の薬膳カレンダー』（曽谷由佳：著）が3月11日にダイヤモンド社から発売となります。忙しい日々のなかでも、すぐに取り入れられる薬膳の知恵をわかりやすくまとめた1冊です。

曽谷由佳：著『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』ダイヤモンド社：刊

特別な食材や手間は一切なし！

心・体・美を整える、手軽でおいしい薬膳の知恵

2025年の新語・流行語大賞にもノミネートされた「薬膳」。特別な食材や手間のかかる料理を連想しがちですが、実は忙しい現代のライフスタイルにも取り入れやすい食養生として注目を集めています。薬膳とは“食で心と体を整える知恵”。「これを食べなければいけない」という制限はなく、体調や季節の変化にあわせて「いまの自分に合うものを選び、やさしく食べる」ことを大切にします。

しかし近年は、気候変動の影響で「二季」とも言われるほど季節の移ろいが急激になり、四季の感覚がつかみにくくなっています。そこで本書では、太陽の動きに合わせて1年を24に分けた暦「二十四節気」を道しるべに、心・体・美に寄り添う薬膳を提案します。季節の細やかな変化を先取りし、気候変動でゆらぎやすい体を整えます。立春、小暑、秋分――その時々に適した食材の効能や食べ方をわかりやすく解説します。

著者は、おうち薬膳コンサルタントの曽谷由佳氏。いつものスーパーで手に入る食材でつくる“普通のごはん”こそ薬膳になるという考えのもと、毎日の食事に無理なく取り入れられる薬膳の視点を紹介します。惣菜やコンビニごはん、冷凍食品でも立派な薬膳になる、そんな食べ方・選び方のルールを1冊にまとめました。

本書をカレンダーのようにめくり、今日の“太陽の動き”に合った薬膳のひと工夫を。日々の食事が体にやさしく響く感覚を、きっと実感できるはずです。

■目次

Introduction

あした元気になれる二十四節気の薬膳エッセンス

あした元気になれる二十四節気の薬膳スタート

心体美が整う二十四節気の薬膳暮らしの知恵袋

■著者プロフィール：曽谷由佳（そたに・ゆか）

おうち薬膳コンサルタント／「ふわり薬膳」主宰

1964年愛知県生まれ。薬膳の世界の奥深さに魅了され、学んだことを周りの友人たちに話していたところ、次々と「教えてほしい」という声が寄せられ、「ふわり薬膳」を立ち上げる。身近な食材で手軽に作れる、体に優しくおいしい薬膳料理を伝える教室は、開講から数か月で評判となり、予約が取れないほどの人気の薬膳教室となる。

これまでにのべ8000人以上が受講し、家族から「最近、ごはんがどれもおいしいと言われる」という喜びの声とともに、「体の不調が改善され、心が満たされるようになった」「自己肯定感が高まり、自分で考え行動する力が身についた」「夫婦関係が改善し、夫が喜んで日々を過ごせるようになった」「運気が上昇し、前向きに行動できるようになった」といったポジティブな変化についての報告も次々と寄せられている。

ラジオや雑誌、グルメ本などのメディアにも登場、現在はオンラインで薬膳講座を開催している。また、大学や企業、行政機関などでも薬膳講座や料理教室を行いながら、薬膳のすばらしさを広く伝える。食を通じて健康と幸せを提供することを使命としている。

■『あした元気になれる二十四節気の薬膳カレンダー』

著者：曽谷由佳

定価：1980円（税込）

発売日：2026年3月11日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5並製・256ページ

