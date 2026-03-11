「うちの店舗は、Google マップで探されないよ」は、本当？ 放置による落とし穴とそこに眠るチャンスとは｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年3月25日（水）・26日（木）・27日（金）の3日程で「「うちの店舗は、Google マップで探されないよ」は、本当？ 放置による落とし穴とそこに眠るチャンスとは」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seYXMjLGdIqx?s=ncj4c8l6av4&utm_source=260325_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

Google マップは今や、お店を探す際に多くのお客様が使うツールになっています。

しかし、「うちのお店がGoogle マップで探されることはないのでは？」という声をいただくことも。

そのイメージの違いには、何があるのでしょうか。

その理由を探っていくと、手つかずで放置するリスクや、あなたのビジネスに眠るチャンスが見えてきます。

本セミナーでは、最新の消費者アンケートをもとに、以下を紹介します。

- 業界によってGoogle マップの利用率に差が生まれるのか- 表示店舗の選択肢が少ないとき、お客様が取る行動は？- AI検索時代の今、あなたの業界に訪れているチャンスとは

「自分たちには関係ない」と思っている方にこそ、ぜひご参加いただきたいセミナーです！

■こんな方におすすめ

- 「Googleマップは自社に関係ない」と思っている方- 集客施策の見直しや新たな手段を模索している方- AI検索時代の対策に興味がある方

■参加するメリット

- 「探されない」と思っていた業界に需要が眠る理由がわかる- 選択肢が少ないとき消費者がどう動くか、データで確認できる- 自社ビジネスに今すぐ活かせる整備のヒントが得られる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：3月25日（水） 14時00分～14時40分

録画配信 ：3月26日（木） 14時00分～14時40分

録画配信 ：3月27日（金） 14時00分～14時40分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：「うちの店舗は、Google マップで探されないよ」は、本当？

放置による落とし穴とそこに眠るチャンスとは

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com