散歩のお供に、食卓の話題に使える、たくましく生き抜く野生の知恵をとことん見せます！知れば知るほど奥深い「植物の世界」

株式会社 青春出版社

花、草、樹木、野菜、果物と、私たちの身の回りには、植物が溢れています。そうした多種多様な植物の世界は、まさしく不思議の森。少し観察するだけで、さまざまな疑問が浮かんできます。

たとえば、植物には、毎日ほぼ同じ時刻に花を咲かせる種類がありますが、どうやって時間を知るのでしょうか？ また、植物には冬に花をつける種類がありますが、なぜあえて花粉を運ぶ虫の少ない季節に花を咲かせるのでしょうか？

この本では、謎に満ちた植物の世界に踏み込み、数々の謎を解き明かしました。散歩のお供に、食卓の話題に使える一冊です。知れば知るほど奥深い植物の世界をぜひご堪能ください！

おもしろ植物学会（おもしろしょくぶつがっかい）

身のまわりの草花から、森の木々、食卓に並ぶ野菜や果物まで、植物についてのさまざまな疑問を解き明かすことを目指して結成されたライター・編集者グループ。植物を見る、知る、育てる、食べるなど様々なテーマを丹念に調査し、ひろく一般向けに発信している。

身のまわりのすごい！植物の世界

編者：おもしろ植物学会

発売日：2026年3月9日

定価：1,100円（税込）

ISBN：978-4-413-298957