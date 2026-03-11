ノズルがしまえる散粒器・じょうろ　ノズピタが「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下カインズ）は、国際的デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」（主催：iF International Forum Design GmbH）において、オリジナル商品「ノズルがしまえる散粒器 ノズピタ」と「ノズルがしまえるじょうろ ノズピタ 4L」がプロダクト部門を受賞したことをお知らせします。

カインズのオリジナル商品が同賞を受賞するのは、今回で10年連続となります。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを毎日お手ごろ価格で提供しています。2023年には、多様化するライフスタイルに対応し、これからの10年を見据えた新たなプロダクトブランドを設立。横断型チームによる商品開発を進めてきました。そうした中で、常に生活者の目線を忘れず、機能性とデザイン性の両立をこだわりぬいた結果への評価をいただくことができました。

受賞した「iF DESIGN AWARD」は、ドイツのハノーバー工業デザイン協会が主催する、世界的に権威のあるデザイン賞の一つです。2026年は、129名のデザイン専門家が世界68ヶ国・約10,000点の応募作品から受賞商品を選定しました。

カインズは今後も、お客様の声を反映した高付加価値の商品を開発し、よりお手ごろな価格で提供することで、お客様一人ひとりのくらしをより楽しく、より豊かにしてまいります。

受賞商品

「ノズルがしまえるシリーズ」

ノズルがしまえる散粒器 ノズピタ

肥料や融雪剤の散布を、より手軽で快適にする散粒器です。持ち運びに便利な水平ハンドルと、散布時に操作しやすい角度付きハンドルのダブルグリップ構造を採用し、作業時の手首への負担を軽減します。長さのあるノズルは、わずかな動きで広範囲へ均一に散布でき、効率的な作業をサポートします。使用後はノズルを本体に収納できるため、省スペースでの保管が可能。家庭の庭づくりから冬の除雪対策まで、幅広いくらしのシーンに寄り添うアイテムです。

また、本商品は2025年度のグッドデザイン賞も受賞しています。

穴数を減らし、流量を制御する構造になっています。持ちやすく、手首への負担を軽減する形状で、最後まで安定した水圧を供給できます。通気口を備え、スムーズで途切れない散水を実現。液状の散布がぐんと楽になります。散粒器同様、使用後はノズルを本体に収納できるため、省スペースでの保管が可能です。一緒にお使いいただく際、散粒器と区別ができるよう、色をシックなグレーに仕上げました。

＜iF DESIGN AWARDについて＞

iFデザインアワードは、70年にわたり国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。

この賞は、「プロダクト」「パッケージ」「コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア・内装」「プロフェッショナルコンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9つの分野で構成されています。すべての受賞デザインは、ifdesign.com で公開されています。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に263店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

