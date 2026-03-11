著作累計97万部超！　Youtube、SNSなどで大人気の著者が語る、読むだけで心が整う人生エッセイ。『「ちゃんとしなきゃ」をいちいちやめてみる』発売（3/11）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『「ちゃんとしなきゃ」をいちいちやめてみる』（キャメレオン竹田 ：著）を2026年3月11日に発売いたします。

この本では、人生が苦しくなってしまう原因を、「バグ」や「OS」という視点で見ていきます。

といっても、難しい話はしません。

がんばらなくていいし、変わらなくていいし、何かを手放さなくていい。

ただ、元の自分に戻るだけです。

私自身、正解を探すのをやめたら、

人生は不思議なくらい勝手に整い出しました。

――「はじめに」より

「ちゃんとしてない自分」を責めるの、もう飽きた。

わたしは、わたしを、

いちいち大切にして生きていく。



SNS、YouTubeで大反響!

世界にたった一人しかいない“自分"を大切にして生きていくために、

忘れないでほしい35のこと。



・あなたの世界は、相手が変わらなくても整う

・優しすぎる人に起こる「断れないバグ」

・人間関係は、頑張った人がトクする仕組みにはなってない

・「安全」の外のほうが、安全なこともある

・「おかしい！」と思えば、世界は勝手に軌道修正される

目次

・1章 「おかしいぞ」と思った瞬間から運命は動き出す

・2章 なぜ人間関係は、いつのまにか苦しくなるのか

・3章 その不安は、あなたのものじゃない

・4章 親のバグがほどけたら、人生の配役が変わった

・5章 「仕事」と「お金」で、人生はよくバグる

・6章 これでいいのだ！ぜんぶ自由で、ぜんぶ正解だった

著者略歴

キャメレオン竹田（きゃめれおんたけだ）

作家、画家、絵本作家、実業家。著書累計97万部。自己啓発、占い、スピリチュアル、絵本など幅広いジャンルで数多くの著作を発表し、多くの読者に支持されている。約2000人が参加するオンラインサロンを主宰。株式会社トウメイ人間製作所代表取締役。「好きなことだけをしていたら、気づけば自分も周りも軽やかになり、自然と自由になっていた」。その経験をもとに、人生をもっと楽しく、もっと自由に生きるヒントを届けている。また、アートやジュエリー、雑貨など“魂が震えるモノづくり〞を展開。独自の世界観で、宇宙とつながるライフスタイルを提案し続けている。著書に『いちいち幸せになる本』『いちいち悩まなくなる本』（以上、だいわ文庫）の他、『読むだけで全部うまくいく人になる365日の大開運アクション』（KADOKAWA）など多数。

書籍概要

書名 ：「ちゃんとしなきゃ」をいちいちやめてみる

著者 ：キャメレオン竹田

発売日：2026年3月11日

判型 ：文庫判

頁数 ：224ページ

定価 ：880円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp