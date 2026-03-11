東京都主催2025年度「異業種交流カフェ」に参加

パーソルキャリア株式会社

転職サービス「doda」(https://doda.jp/)などを提供するパーソルキャリア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：瀬野尾 裕）は、昨年に続き、2026年2月13日(金)に開催された、東京都主催「異業種交流カフェ」に参加し、参加企業3社・都庁・特別区の女性管理職と女性活躍推進の未来に向けディスカッションを行いました。

「異業種交流カフェ」とは

はたらく個人のキャリアの在り方が多様化する中、東京都が推進する事業「女性活躍推進」のさらなる促進を目的として実施されている、女性活躍推進に積極的に取り組む企業や団体などと都庁の職員による異業種交流会です。今回が第4回目の実施となりました。

各企業・都庁・特別区の女性管理職が参加したパネルディスカッションでは、モチベーショングラフを用い、各管理職が自身のキャリアにまつわる本音や、自社の女性活躍推進に関する施策を共有。後半のグループ座談会では、参加者同士がはたらきやすい職場環境や理想のリーダー像などを話し合うプログラムも実施されました。

＜参加企業＞ ※五十音順

パーソルキャリア参加者コメント

- 株式会社朝日新聞社- NTTグループ- 東京ガス株式会社- 東京都- 特別区- パーソルキャリア株式会社

カルチャー&コミュニケーションデザイン部 エンプロイーリレーションズグループ マネジャー 原田 恭子

女性活躍推進企業として、この会に参加できたことを嬉しく思います。「異業種交流カフェ」では、当社の女性管理職の一代表として、今までのキャリアや管理職のやりがいなどについてお話させていただきました。各企業の皆さまのお話も伺い、改めてキャリアは人によってさまざまであり、その時々の選択を最良のものにするために、挑戦してこられたお話には勇気をいただきました。

当社では、女性活躍を推進するために、様々な制度・取り組みを行っています。各企業と取り組みを共有ができたことで、DEIの取り組みを推進していく上で、新たなイベントの設計や工夫すべき点など、多くの観点をいただくこともできました。今後も、性別にかかわらず、すべての社員の「はたらいて、笑おう」を実現すべく、社員の行動や価値観に根付いていくようなDEI推進に取り組んでいきたいと思います。

当社の女性活躍推進に関わる主な制度・取り組み

女性マネジャー向けナナメンター制度

女性ファーストラインマネジャーを対象とした、キャリアの見える化／上位職着任の意思決定をサポートする制度です。対象となる上級管理職の中から、希望する相談相手を自らのメンターとして選び、最大月1回の1on1を４カ月間実施することができます。

育休ウェルカムバック制度

育業中の不安を解消し、スムーズな復帰を支援することを目的とした、育児休業期間中で就労を希望する社員を対象に一時的な就労機会を提供する制度です。

＜主な成果＞

・2022年10月より制度開始。累計110名が利用（2025 年２月時点）。

制度詳細：https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/corporate/2022/20221012_870/

女性管理職×女性メンバー座談会

女性マネジャー・エキスパート×女性メンバーのオンライン座談会です。女性メンバーが、少し先のキャリアを歩む女性社員とのコミュニケーションを通じて管理職のリアルを知り、キャリアの選択肢を知ることを目的としています。

自分らしいリーダーシップ発見ワークショップ

20代後半～30代の女性社員同士で、自身を見つめ直しキャリアを考え、次の一歩を踏み出すことを目指すワークショップです。自分らしいリーダーシップ（＝強み）を発揮するために自己理解を深め、提供できる価値を棚卸しし、目標設定を行います。

当社のDEI推進の取り組みについての詳細は、当社コーポレートサイト内の「パーソルキャリアのDEI ～ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン」(https://www.persol-career.co.jp/sustainability/diversity/)をご覧ください。

■パーソルキャリア株式会社(https://www.persol-career.co.jp/)について＜ https://www.persol-career.co.jp/ (https://www.persol-career.co.jp/)＞

パーソルキャリア株式会社は、-人々に「はたらく」を自分のものにする力を-をミッションとし、転職サービス「doda」やハイクラス転職サービス「doda X」を通じて人材紹介、求人広告、新卒採用支援などを提供しています。2022年5月にはプロフェッショナル人材の総合活用支援ブランド「HiPro」を立ち上げ、副業・フリーランス領域にも本格参入。グループの総力をあげて、これまで以上に個人の「はたらく」にフォーカスした社会価値の創出に努め、社会課題に正面から向き合い、すべての「はたらく」が笑顔につながる社会の実現を目指します。

当社のミッションについて：https://www.persol-career.co.jp/mission_value(https://www.persol-career.co.jp/mission_value/)