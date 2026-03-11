ニューバランス、MLBとのパートナーシップを拡大し、World Baseball Classic 2026のオフィシャルスポンサーとして契約を締結

株式会社ニューバランス ジャパン

ニューバランス（本社：マサチューセッツ州ボストン）は、ワールドベースボールクラシックのオフィシャルフットウェアパートナーとなるグローバル契約を締結しました。ニューバランスは、製品開発や販売にとどまらず、ブランド価値と野球ブランドとしての認知を高める取り組みを通じて、野球ビジネスを長年強化してきました。これにはMajor League Baseballとの契約や大谷翔平選手を始めとする数多くのMLB選手へのサポートが含まれ、野球を称えその感動や魅力を広く共有し、その文化を発展させていくことを目指しています。

今回、ワールドベースボールクラシックとのオフィシャルフットウェアパートナーとなることで、日本国内における野球ブランドとしての存在感をさらに強化していきます。また、ニューバランス原宿および一部の店舗で、野球をテーマにした特別なポップアップスペースを展開します。さらに、Netflixが自治体や学校と共に、日本代表選手30名の出身地・ゆかりの地から大会を応援する取り組みとして開催する「『2026 ワールドベースボールクラシック』ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」のうち、TeamNBアスリートのゆかりの地の会場をニューバランスがサポートします。

製品面では、 ニューバランスは革新的なフットウェア開発を通じて高いパフォーマンス性能を示しており、大谷翔平選手のシグネチャー・スパイクの開発および販売もその一例です。また、ニューバランスならではの“ライフスタイル×パフォーマンス”を象徴する「The Shohei Ohtani Signature Collection」を展開し、世界中の野球ファンや大谷翔平選手のファンから強い支持を得ています。

ニューバランスは本年より日本のトッププロ野球選手である牧秀悟選手（横浜DeNAベイスターズ）、小園海斗選手（広島東洋カープ）との契約を締結し、彼らのオンフィールドでの活躍を支え、エリート選手を通して製品の信頼性を示すことで、ブランド価値をさらに高めていきます。また、次世代アスリート育成のためジュニアに対するベースボールクリニックを実施するなど、日本の野球文化の発展にも貢献することを目指しています。

■「ホームタウンヒーロー」を地域のみんなで応援しよう！

2026 ワールドベースボールクラシックにあわせて、自治体・学校が主催しNetflixが共催する野球日本代表の選手30名の出身地・ゆかりの地から大会を応援する取り組み「『2026 ワールドベースボールクラシック』ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」のうち、TeamNBアスリートのゆかりの地の会場を、ニューバランスがサポートします。ライブ配信と地域密着のパブリックビューイングイベントを通じて、ファン同士をつなぎ、熱狂を広げる一体感を生み出し、次世代の野球・スポーツファンの育成につなげていくことを目指します。

▼ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で14,000人の従業員を雇用し、2025年の世界売上は92億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

