「事前に知識があれば防げたかも」をなくしたい！犯罪や災害から子どもを守るために、親が読んでおきたい最新情報を全網羅

株式会社主婦の友社は、2026年３月18日（水）に『子どもの防犯・防災で知りたいことが全部のってる本』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074626284）を発売いたします。

犯罪や災害から子どもを守るのは事前の正しい知識

毎日のようにニュースで目にする子どもを狙った性犯罪やネット犯罪。「うちの子、大丈夫かな？」と不安になっている親御さんも多いのではないでしょうか。

幼い子どもにとって、どんな人が危険なのか、どんな場所に犯罪が潜んでいるのかを判断するのは簡単ではありません。子どもを犯罪から守るには、親も子どもも事前に防犯の知識を学び、いざという時に適切な行動ができるようにすることが何より大切です。



さらに、東日本大震災のような大きな地震や、猛暑、ゲリラ豪雨、竜巻などの気象災害、海や川、山での事故など、いざという時に身を守れるのもやはり事前の知識です。

本書は、子どもに必要な防犯と防災の最新の情報が１冊にまとまっています。中学生以上のお子さんなら、自分で読むこともできます。ぜひ、親子で正しい知識を身につけましょう！

本書の特長は？

POINT １：クイズ形式のマンガやイラストでわかりやすい！

各章の導入には、人気イラストレーターのあらいぴろよさんによるクイズ形式のマンガを掲載。アップデートできていない情報や、思い込みによる間違った知識を発見できるかも！？

クイズに答えていくと正しい知識が身につく！左ページはイラストでわかりやすく解説。POINT ２：防犯・防災の両方のプロで２児の母、危機管理アドバイザーの国崎信江さんによる監修



本書の監修を担当したのは、テレビ出演でもおなじみの危機管理アドバイザーの国崎信江さん。防犯＆防災のプロであり、自身も２児の母。お子さんたちが小さい頃から防犯・防災の大切さを繰り返し伝えてきたという経験にもとづくアドバイスは、実生活に取り入れやすく実践しやすいものばかり！

Contens紹介

国崎先生の実体験を紹介した防犯・防災コラムも掲載。

第１章 不審者・性犯罪から子どもを守る

第２章 SNS・ゲームの危険から子どもを守る

第３章 加害者になる過ちから子どもを守る（SNS炎上、自転車事故など）

第４章 大地震から子どもを守る

第５章 気象災害から子どもを守る

第６章 レジャー中の事故から子どもを守る

著者紹介

監修：国崎信江（くにざきのぶえ）

危機管理アドバイザー。危機管理教育研究所代表。20年以上にわたり第一線で防災・防犯・事故防止対策を提唱している。行政、企業、マンションなどのリスクマネジメントコンサルティングを行い、省庁の検討・審査委員や自治体の防災アドバイザーなどを務めている。多くのメディアで被災地の支援活動時の経験の発信や防災防犯普及啓発活動を行っていて、防災・防犯関連書の執筆・監修多数。

マンガ・イラスト：あらいぴろよ

漫画家・イラストレーター。ゆるい、かわいい、おもしろいをモットーに、さまざまな雑誌や書籍などで活躍。『48歳からのメイクの強化書笑って学べるマンガで化け活。』(主婦の友社)ほか、育児・教育・社会派ジャンルの漫画も多く手がけている。

書誌情報

書名：子どもの防犯・防災で知りたいことが全部のってる本

編集：主婦の友社

監修：国崎信江

マンガ・イラスト：あらいぴろよ

仕様／A５判、192ページ

定価／1760円（税込）

発売／2026年３月18日（水）

発行／主婦の友社

ISBN／978-4-07-462628-1

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074626284

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18537672

※電子書籍も同時発売中

お知らせ

「知りたいことが全部のってる」シリーズが登場！

主婦の友社では、新しい切り口の実用書「知りたいことが全部のってる」シリーズを立ち上げました。子どもの成長や親の老化、自身の暮らしや仕事、人との関わり方など「ライフステージの変化に伴うはじめての不安に寄り添う」ことがコンセプト。この一冊があれば不安や悩みを乗り切れる「人生の処方箋」のようなラインナップです。

【特長】

＊読者アンケートや取材を重ねた、リアルな声を反映した内容

＊子育て・教育、老後・介護、健康、お金、仕事、住まいなど、誰もが直面する心配ごとがテーマ

＊イラストやマンガ、図解などを多用し、読みやすく親しみやすい紙面

＊専門家による丁寧な解説、最新情報を掲載

既刊はこちら↓

『そろそろNISAをはじめようと思ったら知りたいことが全部のってる本』

『親が75歳を過ぎたら知りたいことが全部のってる本』

『落ち着きがない子どもに不安を感じたら知りたいことが全部のってる本』など

今後も多くの方の「知りたいこと」に応えるシリーズを展開していきます。

